Chine : des chiens et des chats retrouvés souffrants, prêts à être expédiés dans un colis surprise

Des dizaines de chiens et de de chats ont été découverts dans un conteneur dans la ville de Chengdu, lundi 3 mai, dans le sud de la Chine. Images postée sur le compte Weibo du refuge d'animaux de Chengdu. © @成都爱之家动物救助中心

Texte par : La rédaction des Observateurs 8 mn

Des dizaines de chiens et de chats enfermés dans des caisses empilées, apparemment mal en point : vendus sur des plateformes de commerce en ligne, ces animaux étaient sur le point d’être acheminés vers leurs acheteurs quand ils ont été découverts, lundi 3 mai, par un groupe de défenseurs de la cause animale dans un entrepôt à Chengdu, dans le sud de la Chine. Cette pratique est inspirée de la “blind box” qui fait fureur en Chine, et qui consiste à déballer un paquet surprise contenant une figurine à collectionner.