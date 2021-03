Australie : araignées et serpents envahissent des habitations pour fuir les inondations

Invasion d'araignées à Kinchela Creek et un python chez un particulier en Nouvelle Galles du Sud, en Australie, le 23 mars 2021. © Obs

Texte par : Poline Tchoubar

Après les feux de forêts fin 2019, l’Australie est désormais en proie à d’importantes inondations depuis une semaine dans la région de Sidney et en Nouvelle-Galles du Sud. Pour fuir la montée des eaux, araignées et serpents se sont rapprochés des habitations, allant jusqu’à envahir des maisons, sous les caméras des riverains. Le 24 mars, le Parc australien des reptiles a mis en garde contre une possible invasion de mygales après les inondations.