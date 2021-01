Chine : entre confinement strict et centre d’isolement, témoignages du Hebei où le Covid-19 resurgit

513 partages

Des résidents de Shijiazhuang, capitale de la province chinoise du Hebei, se font tester puis évacuer vers des centres de quarantaine. © Douyin

Texte par : Diana Liu Suivre 7 mn

L'apparition le 2 janvier d’un foyer de Covid-19 à Shijiazhuang, la capitale du Hebei (nord), a été suivie par la plus forte progression de cas du virus en Chine depuis cinq mois avec, officiellement, 463 infections actives et un mort au 14 janvier. Trois villes, Shijiazhuang, Xingtai et Langfang, ont été placées en confinement mais les vidéos postées sur les réseaux sociaux chinois montrent que les expériences varient d’une ville à l’autre.