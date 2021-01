Russie : un navire entièrement recouvert de glace au large du Kamtchatka

Un navire russe a été recouvert par une vague de glace, le 8 janvier, dans la mer du Japon. Il a été pris dans un cyclone alors qu’il se rendait à Vladivostok, dans la région de l’Extrême-Orient russe, comme l’explique un marin qui a filmé le désastre.

La vidéo filmée par un marin montre le navire entièrement recouvert d’une épaisse couche de glace. Plusieurs personnes s’activent sur le pont avec des pelles pour essayer de décongeler le navire :

Le média local Primpogoda a publié sur Instagram cette vidéo envoyée par l’un de ses lecteurs.

L’auteur de la vidéo raconte ce qu’il s’est passé : "Nous allions de Petropavlovsk-Kamtchatsky à Vladivostok, cela faisait plus d’une semaine que nous étions en mer. Pendant un jour et demi, nous sommes restés cachés à l’intérieur du navire. Il y a eu un typhon – pas un cyclone, un énorme typhon ! Les vagues allaient jusqu’à 10 mètres de haut."

Dans une version plus longue de la vidéo, publiée par le média Mash, il montre le navire recouvert par la glace : "Voici la cale, si on peut appeler cela une cale… Et voilà la grue où je travaille."

Le 7 janvier, les autorités régionales avaient mis en garde contre des conditions météorologiques dangereuses : des vents froids combinés à une température de l’eau élevée, ce qui était particulièrement risqué pour les navires. Pendant la tempête, le bâtiment a été recouvert par les vagues, et l’eau, au contact de l’air froid, s’est immédiatement gelée.