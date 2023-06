Aux États-Unis, des vidéos anxiogènes font croire à une guerre qui se prépare

Intox

Quelle est cette activité militaire “anormale” aux États-Unis ? Trois vidéos attirant des millions de vues sur Twitter prétendent montrer des mouvements de troupes “incompréhensibles” aux États-Unis, suggérant qu’une guerre pourrait être en train de se préparer. Ces vidéos ne montrent en réalité rien d’autre que des déplacements de véhicules et d’appareils militaires suite à des exercices ou à la préparation d’une visite officielle du président américain.

La vérification en bref :

Sur une première vidéo, des internautes affirment que des tanks sont déplacés en masse aux États-Unis. En vérité, la scène s’est déroulée au Canada et il s’agit d’un exercice militaire annuel standard.

Une deuxième vidéo montrant des hélicoptères a été partagée par des comptes prétendant qu’il s’agit d’un “atterrissage militaire”. Il s’agit plutôt d’un survol d’hélicoptères en prévision d’une visite officielle du président Joe Biden à Larkspur, une ville dans le nord de la Californie.

Une troisième vidéo d’un déplacement de véhicules militaires est partagée par des internautes inquiets de ce qu’ils perçoivent comme une intensification de l’activité militaire… Ce n’est pourtant qu’un autre déplacement de tanks suite à un exercice annuel.

Une vidéo de véhicules blindés canadiens revenant d’un exercice

Sur une vidéo du 18 juin vue plus de deux millions de fois sur Twitter, on peut voir une file de véhicules militaires transportés par train. L’auteur de la publication écrit : “Aux États-Unis, activité militaire incompréhensible…”.

Le compte @Sprinter99880 est un habitué de la désinformation, souvent épinglé par la rédaction des Observateurs de France 24 comme ici ou là .

Publication du 17 juin prétendant montrer un déplacement anormal de véhicules militaires aux États-Unis © Capture d'écran Twitter Spriter

Sur la vidéo, le pseudo de la personne à l’origine de la publication sur TikTok est visible, “@freedom.wayne”. On peut donc retrouver la vidéo originale , publiée sur Tik Tok le 13 juin, accompagnée de la légende suivante : "Des centaines de chars d'assaut débarquent à Montréal (Québec)!".

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 23, le ministère de la Défense canadienne confirme que la scène s’est déroulée au Canada et qu’il s’agit d’un exercice militaire annuel standard.

“Ces véhicules des forces armées canadiennes reviennent d'un grand exercice militaire canadien appelé MAPLE RESOLVE, à Wainwright, en Alberta. Ils voyagent en train et retournent à la base des Forces canadiennes de Valcartier, au Québec.” précise-t-il.

Le gouvernement canadien a publié un article explicatif à propos de l’exercice Maple Resolve, “l'exercice d'entraînement le plus important et le plus complexe de l'armée canadienne pour 2023”, qui a eu lieu du 8 mai au 22 mai dernier.

Des photos des blindés canadiens, notamment des véhicules de type LAV 6, ont été publiées sur le site du gouvernement avant leur départ pour l'exercice.

La rédaction des Observateurs n’a cependant pas pu localiser l’endroit où la vidéo a été tournée.

Un “atterrissage militaire” ? Non, une préparation de visite officielle

Dans une deuxième vidéo datée du 17 juin et vue plus de six millions de fois, on peut voir un hélicoptère de grande taille survoler à basse altitude les rues d’une ville.

Selon l’auteur, la scène se déroule à Larkspur, une ville du nord de la Californie. “Ce n’est pas un exercice” affirme-t-il. “Des mouvements militaires massifs sont signalés dans plusieurs États”.

Publication du 17 juin prétendant montrer un atterrissage militaire. © Capture d'écran Derek Broes

En recherchant sur Internet avec les mots clés “hélicoptères” et “Larkspur”, on peut retrouver plusieurs articles de médias locaux qui mentionnent le survol de la ville par des avions militaires le 16 juin en préparation de la visite du président américain Joe Biden.

Celui-ci avait prévu une visite dans la région le 19 juin afin de discuter avec des chefs d'entreprise du monde de la tech, comme le mentionne le média local San José Mercury News .

La vidéo publiée par la chaîne de télévision ABC 7 News montre le survol de la ville par trois avions militaires, avec un zoom sur l’un deux, qui ressemble fortement à l’avion sur la vidéo virale. On reconnaît la forme de l’hélicoptère et le format des hélices.

A gauche, l’hélicoptère du le reportage d’ABC 7 NEWS, à droite, l’hélicoptère de la vidéo virale © Observateurs

Selon Tyler Rogoway, spécialiste des avions militaires et rédacteur-en-chef de The War Zone , un média en ligne dédié à l’actualité militaire, la ville a été survolée par des hélicoptères chargés de transporter le président des États-Unis et les membres du gouvernement, communément appelés HMX-1.

L’autre appareil, celui de plus grande taille dans la vidéo virale, est un appareil hybride mi-hélicoptère mi-avion de type Boeing MV-22s, aussi utilisé dans le cadre des visites officielles.

HMX-1 MV-22s that ferry around WH staff and press pool. Absolutely nothing abnormal here. https://t.co/5eenrqA0mE — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) June 17, 2023

L’appareil de la vidéo virale est un modèle hybride Boeing MV-22s (à gauche, image de présentation du modèle Boeing). © Boeing

La vidéo montrant un survol d’appareils militaires au-dessus d’une ville en Californie n’a donc rien d’anormal. Il s’agit d’une préparation en vue de la visite du président américain dans la région.

Un déplacement pour un entraînement annuel

Une troisième vidéo , montrant au moins quatre chars circulant sur une route, est partagée par le même utilisateur. La légende indique : “Un groupe de chars sur l'autoroute de Idaho Falls aujourd'hui !”.

Publiée le 17 juin, la vidéo cumule plus de 1.3 million de vues. Dans les commentaires , on peut lire : “quelque chose se passe, physiquement ou psychologiquement”.

Publication du 17 juin prétendant montrer un déploiement suspect de chars d'assaut sur une route © Derek Broes

La division de l’Idaho de la Garde nationale américaine, contactée par la rédaction des Observateurs de France 24, explique que ces véhicules ont été déplacés le 14 juin de l'armurerie d'Idaho Falls, une ville du sud de l’état, pour un entraînement annuel et, une fois l'entraînement terminé, ils ont été ramenés à l'armurerie.

La Garde nationale de l’Idaho avait d’ailleurs prévenu de ce déplacement dans un article daté du 13 juin.

Les représentants fédéraux de la garde nationale précisent : “Nous nous entraînons au moins un week-end par mois pour les gardes nationales de l'air et de l'armée. L'été est la période où de nombreuses unités peuvent suivre une formation spécialisée, mais cette activité est routinière”.

Ce déploiement de chars sur la route dans l’Idaho n’a donc rien d’étonnant.

Ces trois vidéos, suggérant une intensification des préparatifs militaires, n’ont donc en réalité rien à avoir et montrent des exercices de routine.

Les allégations de manœuvres militaires anormales illustrées par des vidéos sont fréquemment utilisées pour désinformer et créer une situation anxiogène. En avril dernier, des manœuvres présentées comme étant filmées à la frontière entre la Russie et la Finlande en marge de l’adhésion de cette dernière à l’OTAN étaient en réalité une fausse information.

