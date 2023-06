Ces images satellites ne prouvent pas que les incendies au Canada ont été orchestrés

INTOX

Depuis le 5 juin, plusieurs comptes relaient des images satellites qui prouveraient que les feux de forêt en cours au Canada ont été allumés de manière volontaire et synchronisée. Mais cette vidéo s’explique par un épisode orageux, cause fréquente d’incendie, selon un expert canadien travaillant pour l'université où sont traitées ces images satellites.

Pour certains comptes, des images satellites tirées du site internet d’une université américaine prouveraient que les feux de forêt au Canada ont été allumés volontairement et de manière synchronisée.

Publicité Lire la suite

La vérification en bref

Depuis le 5 juin, plusieurs comptes relaient une vidéo d’images satellites, qui semblent montrer des départs de feu simultanés en plusieurs endroits du Canada. Ces sources en font la preuve que les feux de forêt en cours dans cette région sont une machination.

Ces images existent bien : elles proviennent du satellite GOES-16, utilisé par la NASA à des fins météorologiques.

Le phénomène visible sur la vidéo s’explique par un épisode orageux survenu quelques heures auparavant, probablement à l’origine des départs de feux.

Le détail de la vérification

Sur TikTok, ce compte américain qui relaie régulièrement de la désinformation croit avoir découvert une information cruciale sur les feux de forêt qui ravagent actuellement le Canada .

Pour cet utilisateur de TikTok qui publie l'extrait vidéo le 5 juin, le fait que plusieurs colonnes de fumée semblent s'élever en même temps sur les images satellites est inhabituel, et indique que ces feux ont été organisés. © TikTok

"Comment autant de feux peuvent-ils démarrer au même moment, sur une province entière ?", interroge-t-il. La vidéo qu’il partage le 5 juin , vue plus de 3,3 millions de fois, montre une vue satellitaire du sud du Québec. Sur la boucle d’images, que l’homme derrière la caméra passe dans un sens, puis dans l’autre, on voit plusieurs colonnes de fumée apparaître et grossir, presque simultanément. Il commente :

Tout le sud-est du Québec vient juste de prendre feu, les gars. C’est dingue, regardez.

Extrêmement viral, cet extrait a été repris dans les jours suivants par plusieurs comptes qui y voient la preuve d’une machination derrière les feux de forêt canadiens. "Le changement climatique est maintenant synchronisé", ironise ce compte Twitter anglophone le 7 juin dans une publication vue plus de 500 000 fois.

Très virales, les mêmes images ont été reprises avec des affirmations équivalentes dans les jours suivants, comme ici, avec ce compte anglophone qui les publie le 7 juin. © Twitter

"C’est comme ça que les élites peuvent réclamer le 'contrôle du climat', alors qu’elles coordonnent et allument les feux", assure cet autre le 8 juin .

Pour ce compte qui publie le 8 juin, cette vidéo montre que la lutte contre le changement climatique est inutile, car ce seraient "les élites" qui "coordonnent et allument les feux". © Twitter

Des images réelles, provenant d’un satellite de la NASA, mais…

Un indice sur la vidéo originale permet de retrouver d’où elles sont tirées. On y aperçoit un court instant la mention "GOES-16" en bas de l’écran, puis "GOES-East" au-dessus des images satellites.

Sur les images partagées dans le TikTok original, on peut voir apparaître brièvement les termes "GOES-16" et "GOES-East", deux termes qui font référence à un satellite météorologique de la NASA. © Observateurs

GOES-16 est un satellite américain , opéré par la NASA, l’agence spatiale américaine, en partenariat avec la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agence météorologique américaine. Il fournit des images en direct du continent américain à des fins de prévision de la météo et des intempéries, comme on peut le voir sur le site de la NOAA .

Sur Twitter, certaines publications qui reprennent l’idée selon laquelle tous les incendies canadiens auraient démarré au même moment affirment que les images satellites proviendraient du "département de météorologie du Collège DuPage", et auraient été prises par le satellite "le 2 juin".

Certains comptes Twitter, comme celui-ci le 12 juin, fournissent une version complète des images, de meilleure qualité. Elles auraient été prises sur le site de l'université de DuPage. © Twitter

En effectuant une recherche Google avec les mots-clé "DuPage college" et "satellite imagery" ("université de DuPage" et "imagerie satellite", en anglais), on retrouve facilement la page sur laquelle ces images sont accessibles .

En réglant les paramètres géographiques pour centrer la vue sur le Québec, on obtient la même disposition que sur les images originales. La page propose une vue accélérée des différents clichés de la journée, très semblable à ce qu’on peut voir dans la vidéo.

00:17 Sur le site internet de l'université de DuPage, on trouve un lecteur d'images satellites en provenance de GOES-16, très semblable à ce que l'on peut voir dans le TikTok original. © College of DuPage

Sur ce site, l’affichage n’est disponible que pour les images datant de moins de 24 heures. Pour visionner celles du 2 juin, il est nécessaire d’accéder aux archives de la page , hébergées sur un autre site.

On peut y récupérer toutes les images pour la journée du 2 juin, où l’on aperçoit clairement des colonnes de fumée. Elles se superposent parfaitement à celles visibles dans le TikTok original, qui montre donc bien cette journée, durant laquelle les incendies ont effectivement fait rage dans le sud du Québec.

Les images du TikTok se superposent parfaitement à celles du satellite GOES-16 diffusées sur le site de l'université de DuPage le 2 juin. Le TikTok original montre donc bien cette journée. © Observateurs

Ainsi, on peut noter que l’apparition des colonnes de fumée ne se fait pas “au même moment”, comme le prétendent de nombreuses publications, mais sur une durée de plus de 12 heures pendant la journée du 2 juin.

La visualisation disponible sur le site de l'université de DuPage est un accéléré des dernières 24 heures : entre la première image du 2 juin où des colonnes de fumée sont visibles, et celle où les derniers feux apparaissent, il s'est écoulé plus de 12 heures. © Observateurs

"On ne peut pas dire que ce soit inhabituel"

Après s’être assuré que ces images montraient bien le moment et l’endroit qu’elles prétendent décrire, comment expliquer les dizaines de colonnes de fumée qui y apparaissent en une seule journée ?

Pour en savoir plus, la rédaction des Observateurs de France 24 a contacté par téléphone Paul Sirvatka, professeur de météorologie à l’université de DuPage qui publie ces images. Pour lui, elles n’ont rien de particulièrement surprenant. "On ne peut pas dire que ce soit inhabituel", explique-t-il, avant d’ajouter :

Ce type de départs de feu simultanés peut s’expliquer par un orage sec avec des impacts de foudre, qui créent plusieurs foyers.

Paul Sirvatka explique également qu’un laps de temps de plusieurs heures peut séparer l’impact de foudre à l’origine du foyer, et le véritable début de l’incendie.

Quand les conditions sont réunies, qu’il fait assez sec et qu'il y a beaucoup de vent, les foyers vont se répandre rapidement, et lancer le feu de forêt.

Pour vérifier cette hypothèse, on peut par exemple se rendre sur ce site qui répertorie les impacts de foudre détectés dans le monde . On constate en effet que la zone montrée par les images a été frappée de nombreuses fois entre le 1er juin à 15 h et le 2 juin à 6 h, soit peu de temps avant l’apparition des incendies.

On peut voir sur le site Blitzortung.org que des orages majeurs ont frappé l'Amérique du Nord, et plus particulièrement le Québec du sud, dans l'après-midi du 1er juin et la nuit suivante. La zone entourée en rouge est celle visible sur les images satellites. Chaque point y représente un impact de foudre. © Blitzortung.org

Dans les archives de l'université de DuPage, on peut trouver des images de la même zone captées par le satellite GOES-16 dans le domaine des infrarouges. Celui-ci permet de mieux détecter les sources de chaleur, et notamment les incendies, qui y apparaissent en noir.

En téléchargeant celles de la journée du 1er juin, on constate que les premiers foyers apparaissent autour de 17 h 30, deux heures après le début des orages dans la zone.

Sur cette image, chaque départ de feu est encadré en rouge. Les premiers visibles dans le domaine des infrarouges apparaissent quelques heures après le début des orages, à 17h40. © Observateurs

Dans les heures suivantes, plusieurs autres apparaissent, comme ici, à 21 h 20.

A 21h20, et alors que les orages continuent, les départs de feu se sont multipliés. Tout indique que ce sont bien les impacts de foudre qui en sont à l'origine. © Observateurs

Pour Paul Sirvatka, ces images sont sans ambiguïtés :

Elles montrent sans aucun doute possible que ce sont les orages des heures précédentes qui ont initié les feux. Les panaches de fumée sont clairement causés par le vent qui vient toucher les petits feux et accélérer leur diffusion.

Par ailleurs, une recherche Google sur les mots clefs "incendie", "Québec", et "criminel" ou "volontaire" pour la journée du 2 juin ne donne que 3 résultats pertinents.

L’un évoque un incendie d’habitation dans un contexte urbain, un autre des feux de poubelles et de locaux commerciaux , et enfin le dernier un incident où la thèse criminelle a été écartée au profit d’un problème électrique. Aucun lien n’est visible avec les feux de forêt qui ravagent le sud de la province.

Rien ne semble donc indiquer une origine humaine, et encore moins un allumage coordonné de ces différents feux, contrairement à ce qu’affirment les comptes qui partagent ces images.

Les fausses informations remettant en doute le réchauffement climatique sont fréquentes sur les réseaux sociaux : en mai dernier, la rédaction des Observateurs de France 24 avait documenté des images hors contexte mettant en doute l'épisode de sécheresse en France.

>> À lire aussi : Ces images d'épisodes pluvieux ne remettent pas en cause l'alerte sécheresse en France