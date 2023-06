Un cartel mexicain en possession d’un lance-roquettes antichar AT4 ? Ce que l’on sait de cette vidéo

Un homme qui porte une arme ressemblant à un AT4 - un lance-roquettes antichar - et un gilet pare-balles d’un cartel mexicain : c’est ce que montre une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux fin mai. L’ambassade de Russie au Mexique, entre autres, a réagi sur Twitter en déclarant qu’il s’agissait probablement d’une arme qui s’était retrouvée sur le marché noir, après avoir été envoyée en Ukraine par l’Occident. Notre rédaction fait le point sur cette vidéo.

Le 29 mai, le compte Twitter "Sin Censura Tamaulipas" ("Sans censure Tamaulipas") a publié une vidéo montrant deux hommes lourdement armés, avec le même gilet pare-balles, en train de marcher sur une route. D’autres individus sont visibles à l’arrière-plan, ainsi que des véhicules. La légende du tweet indique : "Ce sont les forces spéciales 19 de #Matamoros #Tamaulipas. On voit un tueur à gages porter un bazooka AT-4 d’origine gringa."

Ce tweet cumule plus de 118 000 vues. D’autres publications sur Twitter avec cette vidéo comptent également des centaines de milliers de vues, comme ici ou encore là.

1 - Où et quand cette vidéo a-t-elle été prise ? Qui sont les hommes visibles ?

Cette vidéo a probablement été prise dans l’État de Tamaulipas, au Mexique. Le compte Twitter "Sin Censura Tamaulipas" est ainsi spécialisé dans la diffusion d’informations concernant cette zone.

De plus, l’insigne visible sur les gilets pare-balles ressemble fortement à celle des Scorpions, une faction du Cartel du Golfe, l’une des organisations criminelles les plus puissantes du Mexique. Ce cartel est principalement basé dans l’État de Tamaulipas, notamment dans les villes de Matamoros, Nuevo Laredo et Raynosa. Il se dédie, entre autres, au trafic de drogues. Début mars, les Scorpions avaient fait parler d’eux pour l’enlèvement de quatre Américains et l’assassinat de deux d’entre eux à Matamoros.

À gauche : capture d’écran de la vidéo publiée le 29 mai. À droite : insigne de la faction des Scorpions, du Cartel du Golfe. On y voit notamment le dessin d’un scorpion et des inscriptions : "C.D.G" (pour Cartel du Golfe), "XIX" (une référence à "El 19", le surnom d’un chef du cartel), les mots "respect", "loyauté", "discipline", "courage", "force et immortalité" et "transformation". © Vidéo publiée par le compte Twitter "Sin Censura Tamaulipas".

Contacté par notre rédaction, un habitant de Matamoros nous a confié, sous couvert d’anonymat :

Le Cartel du Golfe est présent dans la ville, notamment la faction des Scorpions, dont le leader est surnommé "La Kena" ou "El 19". Ce groupe armé contrôle une bonne partie des affaires dans la ville. Beaucoup de ses membres sont basés ou sont originaires de Matamoros. Rien qu’aujourd’hui, je suis tombé sur plusieurs personnes armées - comme celles que l’on voit dans la vidéo - à cinq minutes de chez moi, en ville. Il est normal de les voir dans les rues. Quand on les croise, il faut faire comme s’ils n’étaient pas là et s’en éloigner le plus possible. Cela fait plusieurs semaines qu’il y a des affrontements entre les Scorpions et d’autres factions, dans la zone de Valle Hermoso et San Fernando [des villes situées respectivement à 47 km et à 140 km au sud de Matamoros, NDLR], pour le contrôle du territoire. Peut-être que la vidéo a été prise là-bas.

Notre rédaction n’a pas pu vérifier l’endroit exact où la vidéo avait été tournée dans l’État de Tamaulipas, ni la date exacte à laquelle elle avait été prise. Mais nous ne l’avons pas retrouvée avant mai 2023, en faisant une recherche d’image inversée.

Nous avons contacté la municipalité de Matamoros à ce sujet, de même que le Secrétariat de la Sécurité publique de l’État de Tamaulipas, sans réponse de leur part.

2 - Quelles sont les armes visibles dans la vidéo ?

Trois armes sont visibles dans la vidéo. Selon plusieurs spécialistes en armement consultés par notre rédaction, celle portée par l’homme à gauche pourrait être un fusil AR-15, M4 ou SCAR - des armes de guerre. L’homme à droite porte un fusil de type Kalachnikov et ce qui ressemble à un AT4, un lance-roquettes antichar de calibre 84 mm à usage unique, capable de perforer des véhicules blindés.

Trois armes sont visibles dans la vidéo publiée le 29 mai. © Vidéo publiée par le compte Twitter "Sin Censura Tamaulipas".

Que penser de l’AT4 visible dans cette vidéo ?

Les spécialistes consultés par notre rédaction estiment qu’il n’est pas possible de déterminer si la vidéo montre un vrai AT4, capable de tirer un projectile explosif, une version destinée à l’entraînement, ou un "airsoft", c’est-à-dire une réplique destinée à une activité de loisir.

Dans l'"airsoft", les participants utilisent des répliques d’armes très réalistes, avec des projectiles inoffensifs.

Un site Internet où une réplique de l’AT4 est en vente, à 850 dollars. © Evike.com

De plus, dans l’hypothèse où il s’agirait d’un vrai AT4, rien ne permet de savoir s’il a déjà été utilisé ou non. Andrei Serbin Pont, directeur d’un centre de recherche en Argentine (CRIES), précise : "L’AT4 est une arme jetable : une fois que la munition a été tirée, le tube ne sert plus à rien. Il est très courant que ces tubes se retrouvent ensuite entre les mains de civils ou de groupes armés para-étatiques, par exemple au Venezuela, comme ici. J’ai tendance à penser que l’AT4 visible dans la vidéo est usagé, ou que c’est une réplique, car il arrive souvent que des groupes para-étatiques les montrent sur les réseaux sociaux pour donner l'impression qu’ils sont forts."

Dans l’hypothèse où l’arme dans la vidéo ne serait pas une réplique, un indice peut aider pour savoir s’il s’agit d’un vrai AT4 ou d’un modèle destiné à l’entraînement : la bande noire-jaune-noire visible sur l’arme.

Zoom sur la bande noire-jaune-noire visible sur l’arme, à deux moments différents de la vidéo publiée le 29 mai. © Vidéo publiée par le compte Twitter "Sin Censura Tamaulipas".

Dans un manuel de l’armée américaine de 2010, un code couleur est indiqué : lorsqu’il y a une bande noire-jaune-noire, le dispositif peut tirer une vraie munition, tandis qu’une bande dorée signifie qu’il s’agit d’une arme destinée à l’entraînement (FHT : Field Handling Trainer), qui ne tire pas de projectile. Un autre manuel en ligne de Globalsecurity.org précise qu’une arme destinée à l’entraînement peut avoir une bande dorée ou jaune.

Capture d’écran d’un manuel en ligne. © Manuel "Shoulder-Launched Munitions" de l’armée américaine (2010).

Théoriquement, un AT4 avec une bande noire-jaune-noire peut donc tirer un vrai projectile - s'il ne s'agit pas d'une réplique. Ryan MacBeth, un vétéran de l’armée américaine, juge toutefois que la bande jaune visible dans la vidéo est particulièrement large, si on la compare avec d’autres images d’AT4 où une bande noire-jaune-noire est également visible (comme ici ou là).

À gauche : une photo de 2019 montrant un soldat américain avec un AT4. À droite : capture d’écran de la vidéo diffusée le 29 mai. © Site Internet de DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service) / Vidéo publiée par le compte Twitter "Sin Censura Tamaulipas".

Au-delà de cette vidéo, quelles sont les caractéristiques de l’AT4 ?

L’AT4 est fabriqué en Suède, par l'entreprise Saab Bofors Dynamics, et aux États-Unis. Cette arme est censée être utilisée uniquement par des militaires.

Selon le site Internet de Saab Bofors Dynamics, l’AT4 est utilisé dans plus de 15 pays, comme en Ukraine contre les Russes. Dans les années 1980, cette entreprise l’avait également vendue au Venezuela. Des AT4 s’étaient d’ailleurs ensuite retrouvés aux mains de l’ex-guérilla des FARC, en Colombie, comme en 2009. Selon plusieurs experts en armement consultés par notre rédaction, il est donc possible que l’AT4 de la vidéo provienne de cette zone ou d’un autre pays latino-américain, comme d’autres armes faisant l'objet d'un trafic.

Au Mexique, l’armée n’utilise pas l’AT4. En revanche, plusieurs vidéos montrant des armes ressemblant aux AT4 aux mains de narcotrafiquants ont déjà circulé dans le passé (comme ici et là en 2022), même s’il est impossible de savoir s’il s’agissait de vrais lance-roquettes ou de répliques. De leur côté, les spécialistes contactés par notre rédaction ne pensent pas que cette arme ait déjà été utilisée par un cartel. D’autres lance-roquettes ont cependant déjà été saisis par les autorités mexicaines, notamment dans l’État de Tamaulipas, comme en 2020.

3 - Des affirmations non fondées au sujet de l’arme visible dans la vidéo

Peu après la diffusion de la vidéo fin mai, l’ambassade de Russie au Mexique a publié un tweet dans lequel elle insinue que l’AT4 visible est probablement une arme ayant été envoyée en Ukraine par l’Occident, puis mise en vente sur le marché noir mondial, du fait de "fonctionnaires ukrainiens corrompus". Ce tweet a été vu 1,2 million de fois, et compte plus de 13 000 mentions "J’aime".

Dans ce tweet, l’ambassade de Russie au Mexique indique : "Nous aimerions attirer l’attention sur [ce] lance-roquettes antichar (probablement) AT4 (...). Ce type d’armes est envoyé en Ukraine. (...) Cela fait un moment qu’il est clair pour tous que les fonctionnaires corrompus ukrainiens ont établi des canaux pour approvisionner le marché noir mondial à partir des armes reçues de l’Occident, ce qui (...) ébranle encore plus la sécurité dans différentes régions du monde. (...)." © Compte Twitter "Embajada de Rusia en México".

Cette affirmation a ensuite été reprise par d’autres comptes Twitter. Des internautes ont, par exemple, affirmé qu’une journaliste mexicaine avait déclaré dans une vidéo que l'arme provenait d’Ukraine, alors qu’elle ne dit pas ça.

Selon les experts en armement consultés par notre rédaction, il est très improbable que l’arme visible dans la vidéo vienne d’Ukraine. "Si les cartels pouvaient acheter des armes destinées à l’Ukraine, on verrait d’autres armes proliférer également, comme les MANPADS - des missiles antiaériens portatifs", estime Andrei Serbin Pont.

4 - Conclusion

Cette vidéo a très probablement été tournée dans l’État de Tamaulipas, au Mexique, avec des hommes membres d’une faction du Cartel du Golfe. En revanche, rien ne permet d’affirmer que l’engin visible est un vrai AT4, un modèle destiné à l’entraînement, ou une réplique. Dans l’hypothèse où il s’agirait d’un vrai AT4, il est difficile de savoir s’il a déjà été utilisé. Enfin, il est très peu probable que cet engin ait un quelconque lien avec le matériel envoyé en Ukraine par l’Occident, bien que des AT4 soient utilisés là-bas.