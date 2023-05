États-Unis : ces images ne montrent pas une invasion imminente de migrants

Intox

Alors que les restrictions des migrations mises en place lors de la pandémie de Covid-19 vont prendre fin, les États-Unis redoutent un afflux de migrants. Mais sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes agitent le spectre d’un chaos migratoire en présentant comme récentes des images de caravanes de migrants en fait prises il y a plusieurs mois, voire plusieurs années.

La vérification en bref

Ces derniers jours, sont partagées sur les réseaux sociaux plusieurs images montrant prétendument un afflux de migrants approcher de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, à la veille de l’expiration du “titre 42”, qui permettait depuis 2020 d’expulser sans délai les migrants.

Deux d’entre elles ont été prises dans le sud du Mexique, en octobre 2019 et en juin 2022, et une au Guatemala en janvier 2021.

Une vidéo montre la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais date de mars 2023.

Une dernière vidéo a été prise en février 2022 à Melilla, à la frontière entre le Maroc et l’Espagne.

Le détail de la vérification

Le "Title 42" (ou "titre 42") , une mesure de l'administration Trump prolongée par Joe Biden et qui permettait pendant la pandémie de Covid-19 d'expulser sans délai les migrants au Mexique, va prendre fin dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 mai 2023.

Dans ce contexte, les États-Unis s’attendent à voir des milliers de migrants affluer.

Mais si des migrants ont bien pris la direction de la frontière américaine , certaines images, principalement partagées par des comptes anglophones, n’ont rien à voir avec la situation actuelle, et sont plutôt utilisées pour agiter le spectre d’un chaos migratoire.

La rédaction des Observateurs de France 24 revient sur certaines d'entre elles.

Des migrants honduriens dans le sud du Mexique, en 2018

Une caravane de migrants traversant un pont, et s’étendant à perte de vue. Cette photo a notamment été partagée par Bernard B. Kerik , consultant américain et ancien officier de police, dans une publication retweetée plus de 7 000 fois.

“La plus grande invasion des États-Unis commence jeudi alors que Biden lève le titre 42” commente également un autre tweet partagé près de 4 000 fois .

Capture d'écran d'une publication Twitter partageant cette image. © Observateurs

Or cette image n’a rien à voir avec la situation actuelle. Grâce à une recherche d’image inversée (voir ici comment procéder), on la retrouve dans de nombreux articles de presse comme celui-ci, publié le 11 novembre 2018 par Radio-Canada .

“Une vue aérienne de la caravane de migrants honduriens en route vers les États-Unis, à leur départ de la ville d’Arriaga dans le sud du Mexique le 27 octobre 2018” indique la légende.

On retrouve également une autre photo de la même scène sur la banque d’images Getty Images.

Capture d'écran du site de Getty Images montrant une image similaire. © Observateurs

À l’automne 2018, des milliers de Honduriens avaient pris la route pour les États-Unis, pour tenter de fuir la misère et la violence de leur pays, point de transit stratégique pour le trafic de la cocaïne, et détenant l’un des taux d’homicides les plus élevés du monde.

Une caravane de migrants au Mexique en juin 2022

Une autre image prise dans le sud du Mexique a été également largement partagée ces derniers jours.

Elle montrerait des migrants, qui s’apprêteraient “à envahir la frontière [américaine] dans une semaine” selon cette publication du 2 mai 2023 partagée plus de 4 000 fois.

Capture d'écran d'une publication Twitter partageant cette image. © Observateurs

Mais comme expliqué dans cet article du média de vérification AFP Factuel , cette photo n’a là encore rien à voir avec la situation actuelle.

Elle est disponible sur le site de l’agence de presse Reuters , sur lequel on apprend qu’elle a été prise le 6 juin 2022, à Tapachula, dans le sud du Mexique.

“Les migrants marchent dans une caravane pour traverser le pays et atteindre la frontière américaine, alors que les dirigeants régionaux se réunissent à Los Angeles pour discuter de la migration et d'autres questions” est-il écrit en accompagnement de l’image.

Capture d'écran du site de Reuters partageant cette image. © Observateurs

Le Sommet des Amériques (“Summit of the Americas”, en anglais), qui rassemble la plupart des pays du continent, s’était en effet déroulé du 6 au 10 juin 2022. Si le bilan de ce rendez-vous diplomatique s'était avéré mitigé, celui-ci avait toutefois débouché sur la "Déclaration de Los Angeles" , qui devait permettre d'harmoniser la lutte contre l’immigration clandestine dans les vingt pays signataires.

Des migrants à la frontière entre le Guatemala et le Honduras en 2021

Une caravane de migrants : c’est également ce que montre une autre photo, partagée le 5 mai 2023 .

“700 000 à un million d'illégaux se sont rassemblés prêts à traverser la frontière sud des États-Unis. Il s'agit d'une invasion organisée et la Maison Blanche ne fait rien à ce sujet” indique, en anglais, la publication.

Capture d'écran d'une publication Twitter partageant cette vidéo. © Observateurs

Dans ce cas également, on peut retrouver le contexte d’origine de l’image grâce à une recherche d’image inversée.

Elle apparaît notamment dans cet article du 17 janvier 2021 du Sydney Morning Herald , un média australien.

“Des migrants entrent au Guatemala après avoir franchi un barrage de police au poste de contrôle frontalier, le 16 janvier 2021 à El Florido, au Guatemala” indique la légende.

Capture d'écran d'un article du Sydney Morning Herald partageant cette image. © Observateurs

Alors que la nouvelle administration du président Joe Biden allait entrer en fonction, des milliers de Honduriens avaient cherché à entrer aux Etats-Unis, dans l'espoir d'une politique migratoire plus clémente. Le Honduras, alors toujours en proie à la violence, avait encore été fragilisé par deux ouragans, qui avaient frappé le pays en novembre 2022.

Une vidéo prise à la frontière mexicaine en mars 2023

Une vidéo, partagée le 8 mai 2023 et partagée plus de 4 000 fois, montre également un afflux de migrants au niveau d’un poste frontalier. “C'est Juarez en ce moment” est-il écrit en accompagnement de la séquence, mentionnant ainsi cette ville mexicaine située à la frontière avec les Etats-Unis.

Capture d'écran d'un tweet partageant cette vidéo. © Observateurs

La séquence a bien été prise à Juarez. Les panneaux apparaissant sur la vidéo permettent en effet de géolocaliser la vidéo , à proximité du pont international Paso del Norte-Santa Fe, l'un des cinq ponts qui relient Juárez au sol américain.

Comparaison entre une vue de Google Maps et la vidéo partagée récemment. © Observateurs

Mais la vidéo ne date pas de ces derniers jours. On peut retrouver son origine grâce au logo du réseau social TikTok, et à l’identifiant “@xvicodm2”.

On peut alors se rendre compte que celle-ci a été publiée par ce compte le 14 mars 2023 , il y a près de deux mois.

Capture d'écran de la vidéo partagée sur TikTok. © Observateurs

Cette vidéo pourrait en fait faire écho à un événement survenu sur le même pont le 12 mars 2023 et relayé dans plusieurs articles de presse, comme celui-ci, publié le 13 mars 2023 par l’agence de presse américaine Associated Press . “Un grand groupe de migrants” avait ce jour-là tenté de franchir la frontière, “encouragés par de fausses rumeurs selon lesquelles ils pourraient entrer aux États-Unis”.

On observe d’ailleurs que les migrants se dirigent en direction du Mexique, et non des États-Unis. Cette vidéo pourrait donc correspondre au refoulement de ces migrants vers le Mexique.

Une vidéo prise à la frontière entre le Maroc et l'Espagne

La frontière américaine semblable à une scène de la série "The Walking dead" ? C'est la légende qui accompagne une autre vidéo partagée plus de 8 000 fois depuis le 4 mai 2023, en faisant référence à cette série d'horreur dramatique américaine qui met notamment en scène des zombies.

Capture d'écran d'une publication Twitter partageant cette vidéo. © Observateurs

Cette vidéo n'est encore une fois pas récente, puisqu'on la retrouve dans cet article du média catalan La Vanguardia de mars 2022 , et elle a surtout été prise sur un autre continent : à Melilla, enclave espagnole au Maroc et l'une des frontières les plus accessibles pour entrer dans l'Union Européenne.

Parmi les indices permettant d'arriver à cette conclusion : les uniformes des forces de l’ordre, sur lesquels on peut lire “Guardia civil”, qui correspond au corps national de gendarmerie en Espagne.

La rédaction des Observateurs de France 24 a également pu géolocaliser ces images, comme expliqué dans cette vidéo :

Vous souhaitez nous transmettre des photos ou vidéos pour vérification, sur ce sujet, ou sur une autre thématique ? Contactez nos équipes en envoyant un message sur le compte Twitter @InfoIntoxF24 !