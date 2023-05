Des robots prêts à "remplacer les policiers" fabriqués aux États-Unis ? Attention aux effets spéciaux !

Intox

Existe-t-il des robots capables de se battre et prêts à “prendre le contrôle sur le monde” ? C’est ce que montrerait une vidéo prétendument partagée par Boston Dynamics, entreprise américaine spécialisée dans la robotique. Mais cette vidéo ne provient pas de cette société : elle a en fait été créée avec des effets spéciaux par un artiste digital, avec qui la rédaction des Observateurs de France 24 a échangé.

La vérification en bref

Une vidéo partagée le 29 avril 2023 sur Twitter et montrant un robot en train de "se battre" a été vue plus de deux millions de fois sur Twitter.

Il s'agirait d'un robot de l'entreprise américaine Boston Dynamics, selon ceux qui la partagent et qui s'inquiètent de ces avancées technologiques.

Cette séquence est d'abord apparue sur un compte TikTok se faisant passer pour le compte officiel de cette société.

Elle n'a en fait rien à voir avec cette entreprise. La vidéo a été créée de toutes pièces par un artiste digital américain, grâce à des effets spéciaux, comme il l'a expliqué à la rédaction des Observateurs de France 24.

Également contactés par notre rédaction, deux spécialistes des effets spéciaux ont détaillé les éléments indiquant que cette vidéo n'est pas authentique.

Le détail de la vérification

Un robot exécute un salto arrière puis enchaîne quelques coups avec ses mains. Cette vidéo partagée le 29 avril 2023 sur TikTok a déjà été vue plus de 2,5 millions de fois.

"Pourquoi Boston Dynamics apprend à ses robots à se battre ?" se demande cette utilisatrice anglophone de Twitter dans une publication partagée près de 1 500 fois , faisant allusion à cette société américaine spécialisée dans la robotique actuellement détenue par le groupe sud-coréen Hyundai Motor.

"Les robots et l'IA développent des compétences essentielles pour prendre le contrôle de la planète. Les robots de Boston Dynamics ont désormais des compétences en arts martiaux et en combat. Ce qui pourrait mal tourner…" commente un autre compte Twitter .

La vidéo a également été partagée dans des publications en français , qui s'inquiètent que ces robots "remplacent les forces de l'ordre".

Capture d'écran d'un tweet en français du 2 mai 2023 partageant cette vidéo. © Observateurs

Un compte Twitter non-officiel

À première vue, la vidéo pourrait en effet provenir de Boston Dynamics. Sur la vidéo partagée sur Twitter, on repère le logo du réseau social TikTok, ainsi que l'identifiant @boston_dynamics. En se rendant sur le compte correspondant, on retrouve la vidéo en question, publiée le 30 avril 2023 et visionnée plus de 3 millions de fois.

Capture d'écran de la vidéo partagée par le compte Twitter Botsom_Dynamics. © Observateurs

Le robot est par ailleurs quelque peu similaire à l'un des robots de la société , bien qu'il ne comporte pas l'inscription "Boston Dynamics".

Comparaison entre le robot apparaissant dans la vidéo partagée récemment et le robot Atlas développé par Boston Dynamics tel qu'il apparaît dans une vidéo partagée le 26 janvier 2023 sur le compte Twitter de Boston Dynamics. © Observateurs/Boston Dynamics

Mais ce compte TikTok n'a en fait rien d'un compte officiel.

On peut s'en rendre compte en allant sur le site Internet de Boston Dynamics : il mentionne des comptes YouTube, Linkedin, Twitter, Facebook et Instagram de l'entreprise…. mais pas de compte TikTok.

Par ailleurs, le nom de profil du compte qui partage la vidéo est "Botsom_Dynamics", un nom légèrement différent de celui de la société.

Capture d'écran du compte TikTok Botsom_Dynamics. © Observateurs

Ce compte reprend en fait certaines des vidéos partagées par Boston Dynamics sur ces réseaux sociaux. Cette vidéo publiée sur ce faux compte TikTok le 18 avril 2023 est par exemple un extrait d'une séquence partagée sur le compte YouTube officiel du groupe le 18 janvier 2023 .

Mais la vidéo du robot bagarreur, partagée récemment, elle, n'apparaît sur aucun des réseaux sociaux officiels de l'entreprise Boston Dynamics.

Effets spéciaux

Comme le suggèrent de nombreux utilisateurs dans les commentaires, cette vidéo a en fait été réalisée grâce à des effets spéciaux.

En entrant les mots-clés "Boston dynamics 3d animation" sur le moteur de recherche de TikTok, on la retrouve sur le compte de Wayne Ryan Thompson , un artiste digital américain. Elle y a été partagée le 27 mars 2022.

Parmi les hashtags accompagnant la vidéo, on pouvait d'ailleurs lire "#bostondynamics", mais aussi "#cgi" (pour Computer-Generated image, ou images de synthèse), "#vfx" (pour "visual effets", ou "effets spéciaux") ou "#3D".

Capture d'écran de la vidéo partagée le 27 mars 2022 sur le compte TikTok de Wayne Ryan Thompson. © Observateurs / Wayne Ryan Thompson

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, Wayne Ryan Thompson, qui dit être "un photographe autodidacte et passionné", a expliqué comment il avait produit cette vidéo.

Après avoir filmé les images du décor avec son téléphone portable, il a tout d'abord utilisé un "logiciel de suivi de mouvement" pour donner une impression de mouvement de la caméra grâce au logiciel Cinema 4D.

Une fois le suivi de mouvement terminé, j'ai pris le modèle 3D du robot (que j'avais acheté sur le marché de modèle CGtrader) et je l'ai passé dans la base de données gratuite d'Adobe Motion Capture appelée "Mixamo". Là, je lui ai donné l'animation de la position de combat.

Sur Mixamo, on retrouve en effet un mouvement similaire à celui exécuté par le robot de la vidéo .

L'artiste explique avoir ensuite "étalonné l'animation et la séquence originale autant que possible pour obtenir des couleurs et des éclairages les plus similaires possibles". Il a également "ajouté quelques effets de déformation de l'objectif et de saleté pour rendre l'ensemble plus naturel".

Imperfections

Si la vidéo peut sembler à première vue authentique, plusieurs éléments peuvent permettre de repérer qu'elle a été créée avec des effets spéciaux, comme le détaille à la rédaction des Observateurs de France 24 Antoine L., infographiste 3D :

Tout d'abord, il n'y a aucune interaction entre le sol et le robot. Le chemin est sec et poussiéreux, et pourtant l'herbe ne bouge pas, il n'y a pas de poussière qui s'envole. Et puis il y a des problèmes au niveau des ombres : elles sont extrêmement diffuses, ce qui est caractéristique des logiciels 3D. Le mouvement de caméra ressemble également à un mouvement virtuel. Il n'y a pas de tremblement, les mouvements sont très lisses, parfaits. Ca ressemble à des animations de caméra ajoutées a posteriori. Et puis, la vidéo est prise à l'extérieur, dans la forêt, dans un environnement donc très différent de celui des autres vidéos de Boston Dynamics, tournées à l'intérieur.

Également contacté, Pierre Billet, directeur technique de la Compagnie Générale des Effets Visuels (CGEV), société parisienne spécialisée dans les effets spéciaux, pointe également du doigt l'absence d'interaction entre le robot et le sol, mais aussi le son "catastrophique" de la vidéo ainsi qu'un problème au niveau du "tracking". Le "tracking" consiste à capturer le mouvement d'une caméra lors d'une prise réelle afin de pouvoir ensuite le reproduire à l'identique via une caméra virtuelle sur ordinateur.

Le tracking permet de donner l'impression que le robot est dans la même perspective que le décor. Quand le tracking n'est pas parfait, on sent un glissement entre l'élément tourné (le décor) et l'élément généré en effets spéciaux (le robot). C'est ce que l'on observe au niveau de la huitième et neuvième seconde : le "tracking" ne tient pas, le pied du robot glisse par rapport au sol.

Une entreprise déjà parodiée en 2019

Ce n'est pas la première fois que des animations 3D très réalistes parodient le travail de Boston Dynamics. En 2019, une vidéo montrant un robot participer à un entraînement militaire était devenue virale, et avait là aussi suscité l'inquiétude des internautes.

Elle avait en fait été créée par Corridor Digital, une entreprise américaine spécialisée dans les effets spéciaux. Celle-ci avait notamment parodié le logo de Boston Dynamics, en baptisant la vidéo "Bosstown Dynamics", un jeu de mot pour désigner les robots comme des "maîtres de la ville". La rédaction des Observateurs de France 24 s'était alors déjà penchée sur cette séquence.

>> LIRE SUR LE SITE DES OBSERVATEURS : Un robot armé intelligent qui se retourne contre les hommes ? Pas si vite !

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Wayne Ryan Thompson a lui aussi fait allusion à cette entreprise lorsqu'il a partagé sa vidéo.

J'ai eu envie de réaliser ma vidéo après avoir vu la vidéo "Bosstown Dynamics" de Corridor Crew sur Youtube. J'adore leur travail ! Je voulais juste voir ce que je pouvais faire en utilisant seulement un iPhone et mon ordinateur.