Un matelas au sol, deux ordinateurs… Cette chambre est-elle vraiment celle d'Elon Musk ?

L'image d'une chambre très minimaliste a été largement partagée sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Selon de nombreuses publications, elle serait celle d'Elon Musk, pourtant l'un des hommes les plus riches du monde. Il n'en est rien, bien que le milliardaire ait, par le passé, cherché à se construire l'image d'un homme au mode de vie spartiate.

La vérification en bref

Une photo d’une chambre accueillant uniquement un matelas au sol est partagée depuis le 10 avril 2023, et présentée comme appartenant au milliardaire Elon Musk.

Cette photo a en fait été partagée par un utilisateur de Twitter en mai 2022. Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, celui qui se présente comme un “minimaliste” a expliqué qu’il s’agissait de son ancienne chambre.

Cette photo a depuis été régulièrement utilisée en tant que meme pour se moquer des travailleurs de la tech et de leur mode de vie minimaliste.

Si ces publications ne montrent pas la chambre du patron de Twitter, elles font écho à l'image que celui-ci a cherché à se construire : un milliardaire vivant dans des conditions parfois rudimentaires, pour se concentrer sur son travail

Le détail de la vérification

Un simple matelas, des murs blancs, et deux ordinateurs au sol… Pour de nombreux comptes, cette chambre quelque peu minimaliste serait pourtant celle d’Elon Musk, actuellement deuxième homme le plus riche du monde derrière le français Bernard Arnault selon le classement Forbes .

On retrouve de telles allégations sur Facebook ou sur Twitter, notamment via cette publication du 10 avril 2023 partagée près de 10 000 fois .

Capture d'écran d'une publication Facebook présentant cette photo comme montrant la chambre d'Elon Musk. © Observateurs

La chambre d’un “minimaliste” américain

Cette chambre à coucher n’est pourtant pas celle du patron de Twitter, de SpaceX ou de Tesla, comme la rédaction des Observateurs de France 24 vous l'explique dans cette vidéo.

Grâce à une recherche d’image inversée (voir ici comment procéder), on retrouve la même photo publiée en mai 2022 dans une publication Twitter du compte “@cmspeary”.

La rédaction des Observateurs de France 24 a contacté le compte en question. Son propriétaire a expliqué qu’il s’agissait de sa propre chambre, envoyant d’autres images de celle-ci pour prouver qu’il y avait bien vécu.

Autre image de la même chambre, envoyée à la rédaction des Observateurs de France 24 par le compte Twitter @cmspeary. © Observateurs

“Cette chambre est vide parce que je suis un minimaliste” a-t-il également expliqué, faisant allusion à ce mode de vie basé sur une réduction de la consommation.

Il a également précisé que la pièce se trouvait à New York, aux États-Unis, et qu’il n’y vivait plus.

Un meme pour se moquer des travailleurs de la tech

Après avoir été publiée, cette photo est en fait devenue un meme : une image massivement reprise et détournée sur Internet de manière parodique. Elle a notamment été utilisée pour se moquer des travailleurs du domaine de la tech et de leurs envies soi-disant minimalistes.

“Les frères de la technologie gagnent plus de 200 000 dollars par an en espèces et en stock-options et ont un appartement comme celui-ci” peut-on par exemple lire en accompagnement de l’image dans cette discussion sur le site Reddit de mai 2022.

Capture d'écran de cette discussion Reddit. © Observateurs

On retrouve également une plaisanterie de la même teneur dans cette vidéo TikTok , utilisant également cette photo.

Pour @cmspeary, interrogé par la rédaction des Observateurs de France 24, si cette photo est devenue "virale", c'est parce qu'elle "remet en cause les conventions sur ce qui est nécessaire pour être heureux".

Un homme vivant dans des conditions spartiates ?

Cette chambre n’est donc pas celle d’Elon Musk, mais elle fait écho à un narratif que le patron de Twitter a cherché à développer autour de sa personne : celui d’un homme simple, vivant dans des conditions sommaires.

Il a d’ailleurs réagi aux allégations récentes en disant qu’elles n’étaient “pas totalement fausses”. “J’ai dormi sur le canapé d’un ami le week-end dernier” a-t-il également écrit sur Twitter.

En 2020 déjà, le milliardaire affirmait vendre la quasi-totalité de ses possessions physiques. “Je n’achèterai pas de maison” avait-il affirmé.

Un an plus tard, en juin 2021, il expliquait sur Twitter vivre dans une maison préfabriquée située à proximité du site de lancement de ces fusées SpaceX. Une maison qui aurait eu une valeur de 50 000 dollars [environ 45 000 euros], un prix très faible pour le marché américain. Des photos d’un modèle d’exposition de la maison préfabriquée dans laquelle il disait vivre avait circulé dans des articles.

Mais ces déclarations avaient alors été nuancées par un article de décembre 2021 du Wall Street Journal .

Le média américain avait affirmé qu’Elon Musk avait passé la majeure partie de l’année 2021 dans un manoir ultra-luxueux d’un de ses amis milliardaires Ken Howery. Il aurait été également lui-même en quête d’une grande propriété au Texas, toujours selon le Wall Street Journal.

Ces allégations avaient été niées par Elon Musk et Ken Howery.

Intox autour d’Elon Musk récurrentes

Ce n’est pas la première fois que la rédaction des Observateurs de France 24 vérifie des contenus trompeurs autour d’Elon Musk, personnage très controversé notamment depuis son rachat de Twitter.

En octobre 2022, des comptes avaient affirmé, vidéo à l’appui, qu’Elon Musk avait licencié en direct à la radio une employée de Twitter . La séquence était en réalité un montage parodique réalisé à partir d’images de deux anciennes émissions.

Quelques mois auparavant, en avril 2022, des utilisateurs de Twitter avaient partagé un faux tweet censé prouver qu’Elon Musk avait permis à Donald Trump , banni de Twitter, de faire son retour sur le réseau social.