Non, Elon Musk n’a pas licencié en direct à la radio une employée de Twitter

Intox

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, des internautes se sont félicités du "retour de la liberté d’expression" sur le réseau social américain. Le 30 octobre 2022, des comptes ont ainsi partagé une vidéo dans laquelle Elon Musk annonce, en plein direct d’une émission radio, le licenciement d’une employée de Twitter "responsable de la censure" selon des internautes. Mais cette vidéo est en réalité un montage parodique réalisé à partir d’images de deux anciennes émissions qui n’ont aucun rapport entre elles.

La vérification en bref

Le 30 octobre 2022, des comptes Facebook et Twitter ont partagé une vidéo censée montrer le licenciement en plein direct d’une émission de radio de la "responsable de la censure de Twitter". Ces images dépassant les 35 000 vues montrent Elon Musk interrompant une employée pour lui dire "vous êtes virée".

Mais ce licenciement n’a pas eu lieu en plein direct d’une émission. Cette vidéo est en réalité un montage réalisé à partir de deux anciennes émissions enregistrées par l’animateur Joe Rogan le 7 septembre 2018 et le 5 mars 2019.

Le montage vient du compte de Damon Imani, un producteur basé au Danemark habitué des montages parodiques en associant des séquences différentes.

Le 28 octobre 2022, quelques heures à peine après le rachat de Twitter par Elon Musk, Vijaya Gadde, cheffe du service juridique de Twitter, a effectivement été limogée tout comme plusieurs cadres du réseau social américain.

Le détail de la vérification

"L’oiseau est libre". C’est par ces mots publiés sur son compte Twitter que le milliardaire Elon Musk a finalement annoncé le 28 octobre 2022 la finalisation de son rachat du réseau social américain. Et quelques heures à peine après cette publication, plusieurs employés de Twitter, dont son ancien directeur général, ont été limogés.

Sur les réseaux sociaux, des comptes francophones et anglophones ont salué ces décisions qui, d’après eux, marqueraient le retour de la "liberté d’expression" sur le réseau social. Parmi ces comptes, certains ont même partagé une vidéo censée montrer le "licenciement de la responsable de la censure de Twitter".

Ces images diffusées le 30 octobre 2022 montrent l’enregistrement d’une émission de radio organisée par l’animateur américain Joe Rogan, à laquelle auraient donc participé Elon Musk et Vijaya Gadde, ancienne cheffe du service juridique de Twitter. Or, d’après cette vidéo, en pleine émission, Elon Musk aurait interrompu Vijaya Gadde en lui disant "vous êtes virée".

Capture d’écran d’un des tweets, ici publié le 30 octobre 2022, diffusant cette vidéo censée montrer le licenciement en direct de Vijaya Gadde. Observateurs

Si Vijaya Gadde a bien été licenciée le 28 octobre 2022, cette vidéo qui a rapidement dépassé les 35 000 vues est-elle authentique ?

Pour répondre à cette question, il faut retrouver l’origine exacte de ces images. Pour cela, on peut rechercher sur Google les mots clefs "Joe Rogan Vijaya Gadde". Cette recherche permet notamment de retrouver une émission diffusée en direct le 5 mars 2019 sur la chaîne YouTube de Joe Rogan.

Lors de cette émission, Joe Rogan recevait Vijaya Gadde et Jack Dorsey, l’un des cofondateurs de Twitter, afin d’aborder la question de la modération sur ce réseau social. Or tous les éléments visuels de cette émission, notamment les tenues de Joe Rogan et de Vijaya Gadde, correspondent à ceux de la vidéo publiée le 30 octobre 2022.

Comparaison entre la vidéo publiée le 30 octobre 2022 sur Twitter (à gauche) et l’émission diffusée en direct par Joe Rogan le 5 mars 2019 (à droite). Observateurs

Cette émission a été enregistrée le 5 mars 2019. On y retrouve précisément plusieurs extraits utilisés dans cette vidéo. Par exemple, après 26 minutes et 34 secondes de vidéo, Vijaya Gadde prononce la phrase "Je pense que nous avons raté un certains nombres de choses" ("I do think we’ve failed in a couple of ways" en anglais), un extrait que l’on retrouve là encore à l’identique dans la vidéo diffusée le 30 octobre 2022 sur Facebook et Twitter.

À cette date, Elon Musk n’était d’ailleurs pas invité à participer à l’émission de Joe Rogan. Le milliardaire américain a été interviewé par l’animateur le 7 septembre 2018. Et là encore, ce sont des extraits de cette ancienne émission qui ont été utilisés pour concevoir cette vidéo partagée ces derniers jours sur plusieurs réseaux sociaux.

Comparaison entre la vidéo publiée le 30 octobre 2022 sur Twitter (à gauche) et l’émission diffusée en direct par Joe Rogan le 7 septembre 2018 (à droite). Observateurs

D’où vient alors ce montage où l'on voit Elon Musk et Vijaya Gadde participant à la même émission ? Comme on peut le voir sur la vidéo avec l'identifiant @damoniman, ce montage a été fabriqué par le compte de Damon Imani, un producteur basé au Danemark, qu’on retrouve sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Damon Imani (@damonimani) Ce montage a été publié sur Instagram le 29 octobre 2022. Son auteur, le compte du producteur Damon Imani, a précisé que cette vidéo est une parodie.

Le compte est également un habitué des montages humoristiques reprenant des interviews radio de personnalité, comme ici, de Mark Zuckerberg.

Ainsi, contrairement à ce qu’affirment certains comptes Twitter et Facebook, Vijaya Gadde n’a pas été licenciée par Elon Musk en plein direct d’une émission de radio. Cette vidéo est en réalité un montage parodique réalisé à partir d’images issues de deux émissions distinctes respectivement diffusées le 7 septembre 2018 et le 5 mars 2019.

