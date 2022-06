Cette vidéo d’une mouette volant une pizza est une création graphique

INTOX

Un internaute américain aurait filmé une séquence insolite où une mouette aurait pris une pizza entière sur une table et se serait échappée avec son repas dans le bec. Copiée par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, la vidéo, vue plus d’un million de fois, est en réalité une création graphique, dont l’auteur nous a livré les détails.

Dans la vidéo de 8 secondes, un jeune homme se dirige vers son carton de pizza vide, et s’exclame "Oh mon dieu, qui a mangé la pizza ?" Il se retourne alors et voit une mouette s’envoler dans le ciel avec le mets entier dans la bouche, avant d’éclater de rire.

Une recherche de la vidéo avec l’outil Invid WeVerify (voir ici comment procéder) permet de retrouver plusieurs occurrences, notamment sur TikTok. L’une d’entre elles, avec plus de 16 millions de vues, a été postée par Robert Tolppi, un jeune Américain qui se présente comme un "créateur de contenus avec effets spéciaux".

En écoutant d’autres vidéos postées sur son compte TikTok, on reconnaît la même voix que dans la vidéo de la mouette volant la pizza. Il explique notamment dans une de ses vidéos comment créer un filtre pour Snapchat avec un œil bionique.

"Il m’a fallu environ six heures pour faire la vidéo"

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, Robert Tolppi a confirmé être l’auteur de la vidéo, et que la mouette avait été créée en images de synthèse. Il a pour cela envoyé une vidéo tutoriel expliquant comment il s’y était pris.

Il m’a fallu environ six heures pour faire la vidéo. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle trompe beaucoup de monde, mais apparemment, c'est le cas ! La vidéo n'a pas vraiment de message plus profond qu'une simple vidéo amusante d'une mouette volant une pizza. En ce qui concerne les personnes qui volent ma vidéo, je me suis assez habitué à ce que les gens publient mon contenu sans crédit. C'est une réalité pour tout créateur indépendant sur Internet. Quand quelque chose devient aussi viral, c'est inévitable. Les gens oublient qui a publié la vidéo à l'origine, car il l'ont probablement reçue de quelqu'un d'autre qui ne connaissait pas non plus mon pseudo.

Des vidéos mettant en scène des animaux sont régulièrement virales sur les réseaux sociaux, mais parfois, il s’agit de créations graphiques. En 2018, notre rédaction expliquait notamment comment prouver qu’une vidéo de canards traversant à un passage piéton était en réalité une création graphique.