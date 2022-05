Colombie : la fin de la "grève armée" du cartel Clan del Golfo ne signifie pas l'arrêt de la violence

Le 4 mai, le chef du Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias "Otoniel", a été extradé vers les États-Unis. Considéré comme le plus grand narcotrafiquant colombien de ces dernières années, il avait été arrêté en octobre 2021.

En guise de représailles, dès le 5 mai, son groupe a organisé une "grève armée" qui a bloqué une grande partie du nord de la Colombie : il a été interdit aux habitants de sortir de chez eux pour se déplacer ou travailler, des véhicules ont été incendiés, des routes ont été bloquées, le sigle AGC (pour Autodefensas Gaitanistas de Colombia, l'autre nom du Clan del Golfo) a été peint à différents endroits... De plus, des assassinats de civils, policiers et militaires ont été répertoriés : au moins 14 selon l'ONG Indepaz, 24 selon la Juridiction spéciale pour la paix (JEP).

Otoniel me cagó mis vacaciones en Tolú y Coveñas #ParoArmado eran las 7 pm y yo buscando donde comer algo 🙃 que hambre mani pic.twitter.com/GKohjuDijN

Rues désertes à Santiago de Tolú, dans le département de Sucre (géolocalisation ici) : "À la recherche de quelque chose à manger, qu'est-ce que j'ai faim", a écrit cet internaute, visiblement en vacances dans la zone, le 5 mai 2022. Le lendemain, il a publié une vidéo similaire, tournée au même endroit.

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) dejan mensajes a las afueras del palacio municipal de #Corozal Hay tensión en el municipio de #Corozal , hasta el momento las autoridades no se han pronunciado. pic.twitter.com/Jv34erTkdU

Le sigle AGC, visible sur ce véhicule, près de la mairie de Corozal, dans le département de Sucre, pendant la "grève armée" (géolocalisation ici).

En tout, une centaine de municipalités ont été touchées – dont des grandes villes comme Montería -– dans une dizaine de départements. Dans la plupart des endroits, la "grève" a pris fin quatre jours plus tard.

Bilan de la "grève armée" du Clan del Golfo, réalisé par l'ONG Indepaz.

Alberto (pseudonyme) travaille dans un village du département de Bolívar. Il a souhaité garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, comme l'ensemble des personnes interrogées par notre rédaction.

Le 5 mai, plusieurs motos ont été brûlées, et les hommes du Clan del Golfo ont également arrêté le véhicule d'un monsieur, qui transportait des passagers, à l'extérieur du village. Ils les ont fait descendre, puis ils ont brûlé le véhicule et tiré dans sa direction. Je suppose que le conducteur n'était pas au courant de la "grève armée" car sinon, il n'aurait pas pris le risque de se déplacer.

Dans le village, les gens sont restés cachés chez eux durant les quatre jours de "grève armée". On sentait qu'ils avaient peur. Moi, je suis juste sorti une fois, pour chercher du pain : j'ai dû toquer à plusieurs portes, car toutes les boutiques étaient fermées, et je n'ai croisé que deux ou trois personnes. Heureusement, j'avais des réserves de nourriture chez moi. Par contre, mes réserves de gaz pour cuisiner se sont épuisées lors du quatrième jour.

Otoniel delincuentes del clan del golfo quemaron un vehículo en el municipio de Barranco de Loba, sur de Bolívar, en un via de la vereda Pueblo Bello. @ELTIEMPO @ColombiaET @ArmadaColombia @PoliciaColombia @MinjusticiaCo @IvanDuque pic.twitter.com/JeGLvvdGOx

Des membres du Clan del Golfo ont incendié ce véhicule et tiré dans sa direction, après avoir fait descendre ses occupants, dans le sud de Barranco de Loba, dans le département de Bolívar, le 5 mai 2022.

Communiqué du Clan del Golfo annonçant la "grève armée", reçu par Alberto : il est écrit qu’il est interdit d’ouvrir les magasins et de se déplacer, et que "les conséquences pourraient être défavorables" en cas de non-respect des règles.

Dans le village, les policiers n'ont rien fait durant la "grève". Mais ils sont peu nombreux, et je pense qu'ils ont des liens avec le Clan del Golfo.

De nombreux leaders sociaux ont ainsi critiqué l'absence de réaction de l'État dans les zones touchées par la "grève armée". Le président colombien, Iván Duque, a notamment attendu le 9 mai pour organiser un conseil de sécurité sur le sujet. Le gouvernement assure avoir pourtant arrêté une centaine d'hommes, déployé plus de 19 000 militaires et organisé des convois pour sécuriser les routes lors de la "grève".

Alberto poursuit :

Depuis la fin de la "grève", tout est redevenu normal. Mais les hommes du Clan del Golfo restent présents dans la zone : certains sont même du village. Ici, ceux qui possèdent des stations-services ou encore de grandes fermes doivent leur verser une "cotisation" mensuelle, qui peut représenter plus d'un million de pesos [soit plus de 235 euros, l'équivalent du salaire minimum colombien, NDLR]. Les paysans qui cultivent et transforment la coca sont également obligés de vendre leurs produits au Clan del Golfo, à bas prix. Si les gens ne se plient pas à ces règles, ils peuvent être frappés ou tués. Avant la "grève", des personnes accusées de vendre du bétail volé ont même été tuées.