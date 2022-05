Arrestations massives, détentions arbitraires d'innocents : la méthode du Salvador contre les gangs

Le 27 mars, le Parlement salvadorien a décrété l'état d'urgence pour un mois, à la suite de l'assassinat de 87 personnes en trois jours, des crimes que les autorités ont attribués aux "pandillas" (gangs). Environ 70 000 personnes appartiennent à ces groupes, dont plus de 17 000 étaient incarcérées avant l'état d'urgence, selon les autorités. Depuis plusieurs années, les homicides n'avaient pourtant cessé de baisser dans ce petit pays d'Amérique centrale, qui compte 6 millions d'habitants.

Ce régime d'exception – depuis prolongé jusqu'à fin mai – a conduit à l'arrestation de 28 331 personnes, accusées d'appartenir aux gangs. Sur Twitter, la police communique d'ailleurs largement à ce sujet.

Tweet de la police salvadorienne, le 11 mai, concernant l'arrestation d'un homme qu'elle accuse d'être un tueur à gages.

Ces arrestations ont été facilitées par le fait que les individus peuvent désormais être détenus sans mandat. Ils peuvent aussi rester 15 jours en détention – contre trois auparavant – avant que leur cas ne soit présenté à un juge, et leur droit à la défense a été restreint.

Résultat : selon Human Rights Watch et Cristosal , une ONG locale, de "graves violations des droits de l'Homme" ont été commises, notamment des "détentions arbitraires de personnes innocentes" et "des cas alarmants de décès en détention".

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Salvadoriens dénoncent d'ailleurs l'arrestation de certains de leurs proches – à tort selon eux.

Mi hermano es un exelente ser humano, se me hace terriblemente injusto que este detenido y acusado de algo que no es. #JusticiaParaLuis @cristosal @PDDHElSalvador @jorgeramosnews pic.twitter.com/NlrA8A7jej

"Mon frère est une personne excellente, je trouve terriblement injuste qu'il soit détenu et accusé à tort", a écrit cette jeune fille, le 6 mai.

Laura (pseudonyme) est une Salvadorienne, dont le fils a été arrêté fin avril. Elle a souhaité garder l'anonymat, par crainte de représailles :

Capture d’écran d’une vidéo floutée par France 24, tournée fin avril : on y voit le fils de Laura, deux autres personnes arrêtées et des policiers, à bord d’un véhicule.

Vidéo dont le son a été coupé par France 24, tournée fin avril : on y voit un poste de police où le fils de Laura a été emmené, de même que d'autres personnes arrêtées. © Vidéo tournée par Laura.

L'extérieur des bureaux du procureur, où Laura s'est rendue plusieurs fois. © Vidéo tournée par Laura.

"Des familles de personnes détenues sous l'état d'urgence espèrent avoir des nouvelles des détenus au centre pénitentiaire La Esperanza, connu comme 'Mariona'."

Por favor quiero que me ayuden con mi mamá ella fue detenida injustamente solo por tener negocio fue detenida el viernes santo mientras realizábamos la alfombra en nuestra colonia hasta la fecha no sabemos nada de ella. @nayibbukele @PNCSV @FGR_SV @noticias4vision @NoticieroHechos pic.twitter.com/N8OE2iCviQ

"S'il vous plaît, je veux que vous m'aidiez avec ma mère. Elle a été arrêtée injustement [...]", a écrit cette femme, le 21 avril.

Déjà 168 personnes innocentes remises en liberté, selon les autorités

Le 9 mai, les autorités ont reconnu que 168 personnes arrêtées depuis le 27 mars n'avaient rien à voir avec les "pandillas". Elles ont donc été libérées à l'issue d'une audience préliminaire, sur un total de 15 000 personnes ayant déjà eu droit à une audience. Les cas des milliers d'autres détenus n'ont pas encore été examinés par un juge.

Miguel (pseudonyme) est un vendeur informel. Il a été arrêté à la mi-avril, avant d'être libéré trois semaines plus tard, à l'issue d'une audience où un avocat l'a défendu :

J'ai été arrêté devant ma femme et mes enfants, à un endroit où nous allions vendre nos produits. Les forces de l'ordre ont pris ma carte d'identité, mon téléphone portable pour le regarder, avant de me le rendre, j'ai dû soulever mon t-shirt… Puis elles m'ont emmené, pour "inspecter mes jambes".

Après avoir été emmené à différents endroits, je suis arrivé dans un centre pénitentiaire, où j'ai reçu des coups de pied et de matraque, à la tête, sur les côtes, dans le dos et aux jambes. J'ai aussi dû avancer à genoux sur une cinquantaine de mètres, et attendre une heure avec les mains derrière la tête, avec d'autres détenus. Le lendemain, j'ai été frappé à nouveau.

Au final, j'ai été mis dans une cellule où il y avait plus de 150 détenus : des membres de "pandillas" et des gens n'ayant rien à voir. La cellule était vraiment petite : il y avait trois petites fenêtres, des lits métalliques pour une quinzaine de personnes, deux WC, pas de douche... Nous avions deux repas par jour, composés de haricots et de tortillas, et on nous donnait de l'eau chaude à boire, chlorée et iodée. Au début, j'avais juste un caleçon, et deux semaines après, j'ai reçu un t-shirt, un pantalon et du savon.

Une nuit, les agents ont tiré du gaz lacrymogène dans la cellule, car un détenu avait passé la main à travers une fenêtre, ce qui est interdit. Un homme, qui souffrait d'hypertension, en est presque mort.

Je suis traumatisé. Depuis que j'ai été libéré, je n'arrête pas de me demander comment vont les autres détenus, qui sont toujours là-bas, et je suis nerveux, je me sens mal quand je vais dans la rue... Je me sens très faible : j'ai la grippe, la gorge irritée – à cause de l'eau bue là-bas – et j'ai toujours mal aux côtes.