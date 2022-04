Attention, ces images de Joe Biden “sénile” et “désorienté” à la Maison Blanche ont été détournées

Intox

Depuis le 5 avril, plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent un Joe Biden désorienté lors d’un événement à la Maison Blanche, allant jusqu’à se présenter comme le “vice-président de Barack Obama”. Mais ces séquences, vues plus de 5 millions de fois, ont été sorties de leur contexte. D’autres images de ce même événement expliquent le comportement du président américain.

Le 5 avril, pour l’anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Affordable Care Act, Joe Biden a reçu Barack Obama à la Maison Blanche.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs comptes anglophones pro-républicains, mais aussi des comptes francophones d’extrême droite, ont partagé deux séquences tournées lors de cet événement.

D’après eux, elles montreraient que Joe Biden était “seul et désorienté” et qu’il se serait présenté dans son discours comme le “vice-président de Barack Obama”.

En réalité, ces séquences ont été sorties de leur contexte. L’événement a été filmé dans son intégralité et ces images montrent Joe Biden échanger avec les autres participants. S’il s’est bien présenté comme le “vice-président”, c’était en réponse à une blague prononcée quelques minutes plus tôt par Barack Obama.

“Personne ne veut parler à Joe Biden”, “écoutez ce qu’il dit, il a vraiment perdu la tête !”... Depuis le 5 avril, deux vidéos de Joe Biden sont partagées par des comptes anglophones pro-républicains, mais aussi des comptes francophones d’extrême droite, comme celui du député européen Gilbert Collard. D’après eux, ces images vues plus de cinq millions de fois montreraient un Joe Biden “désorienté”, mis à l’écart par les autres participants, et qui serait allé jusqu’à se présenter comme le “vice-président de Barack Obama”, poste qu’il a occupé de 2009 à 2017. Mais ces séquences ont été sorties de leur contexte. La vidéo intégrale de cet événement organisé le 5 avril à la Maison Blanche prouve que le président des États-Unis a longuement échangé avec les différents invités, et que son “lapsus” était en fait une blague adressée à Barack Obama.

Capture d'écran du tweet de Gilbert Collard diffusant cette séquence sortie de son contexte. 08/04/22.

Joe Biden désorienté lors de la réception de Barack Obama ?

La première séquence a été partagée par le compte pro-républicain @RNCResearch puis repris par des comptes francophones d’extrême droite. Elle a été tournée le 5 avril à la Maison Blanche lors de la réception de Barack Obama, invité par Joe Biden pour célébrer l’anniversaire et le renforcement de l’Affordable Care Act (ou “Obamacare”), entré en vigueur en mars 2010. Cette vidéo de treize secondes montre Joe Biden laissé à l’écart des autres invités. D’après ces comptes, elle prouverait que “personne ne voulait parler” à l’actuel président des États-Unis qui serait apparu “désorienté” et même “sénile”.

Pour vérifier ces images, nous avons retrouvé grâce aux mots clefs “Biden Obama” une vidéo de l’ensemble de l’événement. Elle a été publiée sur YouTube le 6 avril par le média britannique The Independent. Or cette vidéo montre une réalité bien différente.

On y retrouve, à la 39e minute, la séquence détournée. Loin d’être laissé à l’écart, Joe Biden salue d’abord un groupe d’invités avant de s’en éloigner quelques secondes. Il rejoint ensuite rapidement une femme présente dans la même salle, puis retourne la présenter à ces mêmes invités. Le président des États-Unis n’a donc pas été laissé à l’écart.

Le faux lapsus de Joe Biden

La deuxième séquence est tirée du même événement. Quelques minutes avant d’échanger avec les invités, Joe Biden a commencé son discours par la phrase : “Je m’appelle Joe Biden, je suis le vice-président de Barack Obama et le mari de Jill Biden”. Sur les réseaux sociaux, des comptes Twitter ont publié cette séquence en suggérant qu’il s’agissait d’un lapsus et que Joe Biden aurait “perdu la tête”.

Capture d'écran d'un des tweets présentant cette phrase de Joe Biden comme un lapsus. 08/04/22.

En réalité, cette phrase n’est pas un lapsus. À la 8e minute de la vidéo de The Independent, Barack Obama commence son discours par : “Merci au vice-président Joe Biden”. Cette phrase suscite les rires et les applaudissements des personnes présentes dans la salle, dont ceux de Kamala Harris, l’actuel vice-présidente des États-Unis, et de Joe Biden. Barack Obama explique ensuite "C'était une blague. Tout était préparé", et se rapproche du président des États-Unis pour en rire avec lui.

Plusieurs minutes plus tard, Joe Biden commence donc son discours par la phrase : “Je m’appelle Joe Biden, je suis le vice-président de Barack Obama et le mari de Jill Biden”. Il s’agit clairement d’une plaisanterie en référence à celle de Barack Obama, qui suscite d’ailleurs des rires et des applaudissements. Joe Biden continue ensuite : “Monsieur le président, bienvenue à nouveau à la Maison Blanche ! On se croirait au bon vieux temps”.

Cet échange a été relaté par plusieurs médias, dont le quotidien français 20 minutes. Cet événement était la première visite de Barack Obama à la Maison Blanche depuis l’élection de Joe Biden. En interview, les deux hommes ont plaisanté sur ce moment qui leur a rappelé l’époque pendant laquelle, de 2009 à 2016, Joe Biden était le vice-président de Barack Obama. L’actuel président des États-Unis a, par exemple, expliqué que, lors de leur déjeuner, “nous ne savions plus qui devait s’asseoir où”.