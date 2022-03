Joe Biden qui cherche sa mère, pourtant décédée en 2010 ? Attention, intox

Intox

Le président américain, Joe Biden, est la cible de tweets affirmant qu’il aurait perdu la tête : dans une vidéo publiée le 26 mars sur Twitter, on voit le président américain s'arrêter en pleine interview et demander “Où est maman ?”.

Le président américain, Joe Biden, est la cible de tweets affirmant qu’il aurait perdu la tête : dans une vidéo publiée le 26 mars sur Twitter, on le voit s'arrêter en pleine interview et demander “Où est maman ?”. Des utilisateurs du réseau y voient un accès de folie, puisque la mère de Joe Biden est morte en 2010. Mais la séquence est décontextualisée, car Joe Biden s’adressait à la mère d’une artiste handicapée, lors de la célébration en juillet 2021 d’une loi pour les personnes handicapées.

Dans une vidéo publiée le 26 mars sur Twitter et partagée plus de 2 000 fois, un compte s’affichant comme favorable au parti d’extrême gauche de la France insoumise a partagé une vidéo d’un discours de Joe Biden, lors duquel il s’interrompt et demande “Maman… Où est Maman ?”.

Quelqu’un dans l’assemblée lui répond “Elle est en train de regarder à la maison”. L’auteur, qui note que la mère de Joe Biden est décédée en 2010, en conclut que Joe Biden est atteint de sénilité. Un jour plus tard, l’auteur du tweet ajoute : “Certes les faits ne sont pas clairs, on ne sait pas qui il appelle réellement “Mom”, mais l'article ci-dessous vous en dira plus sur l'avancée de sa maladie… Cet homme est dangereux”, partageant un article de Vanity Fair concernant une précédente confusion de Joe Biden à propos de Kamala Harris.

La vidéo a également été partagée le même jour par un autre compte Twitter recueillant un peu plus de 6 000 vues.

Joe Biden s’adressait à une participante et à sa mère, lors d’une célébration datant de 2021

En tapant les mots “Joe Biden” et “where’s mom” [“où est maman” en anglais] sur Internet, on peut lire un article de Newsweek de juillet 2021. L’article indique que la vidéo a été prise lors d’une célébration qui a eu lieu le 26 juillet 2021 à la Maison Blanche, à l'occasion de l'anniversaire de la loi sur les Américains avec handicap de 1990.

La retranscription du discours de Joe Biden, publiée par la Maison Blanche indique que le Président s’était adressé à la mère de Tyree Brown, une artiste handicapée, originaire du Maryland.

Selon la retranscription de la conversation, voici l’échange entre le président américain et Tyree Brown :

Joe Biden : “Deuxièmement… D’ailleurs, où est maman ? Maman ? Est-ce qu’elle est ici ? Tyree Brown : “Elle est en train de regarder à la maison”. Joe Biden : “Oh, elle est en train de regarder”. Tyree Brown : “Oui, elle est en train de regarder”. Joe Biden : “OK. Je pensais qu'elle regardait… J'ai dit, ‘Maman est là’. Je voulais lui demander de se lever. Mais maman, tu ne peux pas te lever, puisque tu es à la maison".

Une vidéo plus longue publiée par la chaîne de télévision américaine C-Span montre Tyree Brown s’exprimer devant l’assemblée avant le discours de Joe Biden.

Des photos de l’événement, où l’on voit Joe Biden et Tyree Brown, sont disponibles ici.

Joe Biden est régulièrement au centre de critiques affirmant qu’il souffre de sénilité ou de problèmes de santé, ou suggérant qu’il ne peut pas assurer ses responsabilités de président. Parmi ces critiques, de nombreuses intox ont été analysées par la rédaction des Observateurs de France 24.

