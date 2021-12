"Lula fils de p***!” scandé à Sciences-Po ? Une intox de trolls pro-Bolsonaro

C’est la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux brésiliens qui soutiennent Jair Bolsonaro, l’actuel président d’extrême droite du pays d'Amérique latine : son adversaire politique Luiz Inácio Lula da Silva, dit “Lula”, ex-président et figure de la gauche brésilienne, se serait fait traiter de “fis de p****” (“filha da P***”) et bloquer la route par des étudiants français lors de son passage sur le campus de Sciences-Po Paris, le 16 novembre dernier.

À l’appui, une vidéo originalement partagée sur le compte Twitter officiel de Lula, dans laquelle on peut voir l’ancien président à Sciences-Po Paris face à des étudiants qui chantent et jouent des percussions en rythme. Après s’être approché d’eux pour les observer, Lula fait demi-tour et continue son chemin parmi la foule.

Mais sur les réseaux sociaux pro-Bolsonaro, une version alternative de la même vidéo, comprenant cette fois des légendes censées expliquer ce qui se déroule, a circulé ces derniers jours.

À la 41e seconde les étudiants crieraient, selon la légende en jaune : “filha da p…” à Lula, soit “fils de p…” en portugais. Puis, toujours selon la légende en jaune, Lula aurait alors fait demi-tour, bloqué par l’orchestre étudiant.

Cette version a circulé sur de nombreux groupes et page Facebook, Twitter, Telegram ou encore Instagram pro-Bolsonaro, générant parfois des milliers de commentaires ironisant sur la situation ou s’en réjouissant : “Lula accueilli comme il se doit”, peut-on notamment lire.

Sauf qu’en réalité, ces sous-titres ne correspondent pas à ce que disent les étudiants parisiens qui jouent des percussions sur la vidéo. Ces derniers font en fait partie de la Batuka de Sciences-Po, un groupe de batucada, un type d’orchestre de percussion justement originaire du Brésil. Le groupe anime régulièrement les événements sportifs et certaines soirées étudiantes.

Le 16 novembre dernier, la Batuka de Sciences-Po avait donc organisé cette représentation pour la visite de l’ex-président brésilien dans leur établissement. Et contrairement à ce qu’indiquent les sous-titres de la vidéo qui a circulé au Brésil, les étudiants ne disent pas “Filha de P***” mais :“C’est la Batuka”, en français, phrase qu’ils répètent souvent lors de leurs performances.

Vidéo promotionnelle provenant du Facebook de la Batuka de Sciences-po, Sur laquelle on les entend régulièrement scander "La Batuka"

Cette vidéo mal légendée pour se moquer de Lula est devenue virale cette semaine et a fait l’objet de plusieurs vérifications au Brésil, telles que celles des médias “Boatos” et “Aos Fatos”. Plusieurs publications contenant la fausse information ont depuis été supprimées.

La rédaction des Observateurs de France 24 a joint Clara Bruno, étudiante en master 1 et “Mestre sifflet” de la Batuka de Sciences-Po - soit l’équivalent d’une cheffe d’orchestre pour un groupe de batucada. Elle ne s’attendait pas à ce curieux quiproquo. Car, au contraire, Lula était très attendu par la Batuka.

“Il y a environ dix ans, Lula était venu à Sciences-Po et avait été accueilli en musique par la Batuka : ça a toujours été un épisode un peu mythique pour notre groupe, et là, on a eu la chance que ça se reproduise, on était très contents de jouer pour lui.

On a d’emblée été surpris par le succès de la vidéo de notre performance, partagée par Lula. Il y a eu beaucoup de réactions, des compliments et aussi, très vite, des critiques de Lula faites par des comptes pro-Bolsonaro su notre Instagram.

Et enfin, plus récemment, on a reçu des commentaires qui nous signalaient que notre vidéo avait été détournée, utilisée en fake news au Brésil, on a ensuite été contactés par des journalistes brésiliens qui nous demandaient de préciser ce qu’on disait exactement en français sur la vidéo. C’est comme ça qu’on a découvert cette version “troll” de notre vidéo.”