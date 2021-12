Un faux article prétend montrer une manifestation de “baisers anti-vaccins" en Allemagne

Des publications circulant majoritairement en anglais prétendent montrer un article de la Deutsche Welle, un des principaux médias allemand, qui aurait documenté une manifestation anti-vaccins en Allemagne. Durant celle-ci, plusieurs couples se seraient embrassés publiquement. Or, cet article n’existe pas, et la photo a été prise en 2011 au Chili.

Les supposées captures d'écran circulant en anglais ici ou là prétendent montrer la prévisualisation d’un article du média allemand Deutsche Welle sur laquelle on peut lire : “Les manifestations anti-vaccins allemandes indignent les responsables de la santé publique alors que des milliers de personnes se rassemblent pour s'embrasser”.

Ces publications, globalement peu partagées, ont été reprises par un peu plus d’une vingtaine d’internautes sur Facebook.

Pourquoi c’est faux

Si on l’on fait sur Google une recherche cantonnée au site de la Deutsche Welle, en tapant exactement : site:dw.com “German anti-vaccine protests outrage public health officials as thousands gather to kiss each other”, aucun résultat n’est proposé avant le 7 décembre 2021.

L’article devrait pourtant apparaître, la plupart des publications le citant ayant été faites début décembre 2021.

Une recherche d’image inversée sur la photo (voir ici comment procéder) permet de renvoyer vers une banque d’images de l’Agence de photo de presse européenne dans laquelle on retrouve la photo.

Celle-ci a été prise à Santiago, au Chili, le 1er septembre 2011. On peut lire en légende que “Des couples participent au “World Kiss Marathon for Education [...] Les étudiants demandent de meilleures opportunités d'éducation dans leur pays”.

Le 9 décembre, le média allemand Deutsche Welle a lui-même démenti les publications Facebook lui attribuant l’article, expliquant : “La Deutsche Welle n’a jamais écrit un tel article ou un tel titre.” On retrouve d'ailleurs cet article en faisant, sur Google, la recherche sur le site de la DW en ne mettant aucune limite de date.

Cette photo de couples s’embrassant avait d’ailleurs déjà été utilisée en 2013 par le site marocain 360.ma, laissant supposer qu'elle montrait une mobilisation au Maroc, et sans légende claire.

