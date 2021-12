"Sortez, allez, allez !" : des élèves ont filmé la fusillade au lycée d’Oxford aux États-Unis

On voit d’abord leur remarquable sang-froid lorsqu'ils sont cachés dans la classe, puis la peur intense qui les saisit lorsqu'ils réalisent que le tireur présumé pourrait se trouver juste derrière la porte : des élèves du lycée d'Oxford, dans le Michigan aux États-Unis, ont filmé la fusillade mortelle qui s’est déroulée dans leur établissement le 30 novembre et qui a fait trois morts et huit blessés. Le tireur présumé, un élève de 15 ans, a été arrêté.

Une vidéo partagée sur Snapchat par un élève de troisième au lycée de la ville d'Oxford, montre un groupe d'élèves cachés, assis sur le sol au fond d'une salle de classe, tandis que leur professeur brandit une table devant la porte pour bloquer l'entrée. "Nous sommes en confinement là," décrit la personne qui filme, "toutes les fenêtres sont fermées."

Cette capture d'écran d'une vidéo Snapchat montre des élèves réfugiés dans une salle de classe au lycée d'Oxford pendant la fusillade le 30 novembre. © Snapchat/markmakingyt

Le lycée est resté confiné pendant une heure. Certains élèves ont d'abord cru à un simple exercice d'alerte, comme les écoles américaines en pratiquent régulièrement depuis la fusillade du lycée de Columbine en 1999. Ce n’est que lorsqu’ils ont entendu des cris qu’ils ont compris la gravité de la situation, raconte l'un d'eux à CNN. Les élèves ont barricadé les portes, se sont équipés d'armes de fortune comme des ciseaux ou des calculatrices, avant de contacter leurs familles et les urgences.

Une autre vidéo, postée par le même élève sur Snapchat, puis partagée sur TikTok et Twitter, montre le moment où les élèves dans la classe comprennent que la personne juste derrière la porte, qui se présente comme un membre des forces de l'ordre et demande à ce qu'on la laisse entrer, pourrait en fait être le tireur lui-même.

Dans la vidéo de 52 secondes, on entend une voix ordonner depuis l'extérieur de la classe : "Bureau du shérif, c'est sécurisé, vous pouvez sortir." Les élèves, toujours dissimulés dans le fond de la salle, se regardent et échangent des phrases à voix basse. Le professeur répond fermement : "Nous ne voulons pas prendre ce risque maintenant." La voix à l'extérieur s'exclame alors : "Et bien, ouvre la porte et regarde mon badge, bro !"

À l'instant où ils entendent le mot "bro" – qui vient littéralement de "frère" et pourrait se traduire par "frangin" ou "mec" –, les élèves, qui jusque-là avaient gardé leur sang-froid, commencent à paniquer. "Il a dit 'bro', alerte rouge !" s’exclame la personne qui filme la vidéo, reconnaissant là un langage familier plutôt caractéristique d'un adolescent que d'un officier de police. Soudain, d’un seul mouvement, les élèves se retournent et se précipitent dehors par la fenêtre au rez-de-chaussée.

La vidéo tremble pendant qu'ils courent dans la neige vers un autre bâtiment du lycée, où ils sont accueillis par un officier de police : "Vous pouvez ralentir, tout va bien," dit-il en tentant de les rassurer. À la fin de la vidéo, des adultes disent aux élèves de poser leurs sacs.

Une autre vidéo publiée sur Snapchat montre les instants qui suivent : on peut voir un membre des forces de l'ordre sortir d'une salle de classe, son arme à la main. Puis les élèves se précipitent hors du lycée, et courent à travers le parking. L'auteur de la vidéo demande où se trouve l'un de ses amis. On entend des ambulances.

Une vidéo publiée sur Snapchat le 30 novembre montre les élèves fuir le lycée pendant la fusillade.

"Sortez, allez, allez, allez !", crie un adulte, supposément un officier de police. Un autre adulte dit aux élèves de laisser leurs sacs.

Les élèves ont ensuite été conduits vers un supermarché près du lycée, où ils ont retrouvé leurs familles.

D'autres vidéos filmées depuis l'autre côté de la rue montrent des véhicules de police et des urgences arriver au lycée, et des blessés évacués dans des ambulances.

Trois élèves tués, un suspect arrêté

Trois élèves, âgés de 14, 16 et 17 ans, ont été tués dans la fusillade. Sept élèves et un enseignant ont été blessés par balle.

La police a arrêté le tireur présumé, un élève du lycée âgé de 15 ans. Il était muni d'une arme de poing semi-automatique, achetée par son père la semaine précédente, a indiqué le shérif du comté d'Oakland, Michael Bouchard lors d'une conférence de presse.

La police a arrêté le suspect quelques minutes après être arrivée sur les lieux, après avoir reçu plusieurs appels d'urgence depuis le lycée vers 12 h 50. Selon les autorités, 15 à 20 coups de feu ont été tirés.

Le nombre de fusillades dans les écoles et autres lieux publics aux États-Unis a diminué en 2020 pendant l'épidémie de Covid-19. En 2021, Education Week comptabilise 28 fusillades ayant causé des morts ou des blessés dans les écoles américaines.