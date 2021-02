Chili : la mort d’un artiste de rue abattu par la police secoue le pays

Deux vidéos montrant la scène ont été diffusées sur Internet.

Notre rédaction a décidé de ne diffuser que des captures d'écran de la première, qui a été publiée le jour même (voir ci-dessous). On y voit un policier pointant une arme sur le jongleur, Francisco Martínez, en lui faisant face, tandis qu’un autre policier se trouve derrière ce dernier. Francisco Martínez, lui, tient dans les mains des objets ressemblant à des machettes (voir capture d'écran n° 1). Le premier policier tire ensuite à deux reprises vers le sol, en direction de l’artiste (voir capture d'écran n° 2). Quelques secondes plus tard, ce dernier se rue vers lui (voir capture d'écran n° 3) : le policier lui tire alors dessus, trois fois. L’artiste tombe, tente de se relever, puis s’écroule à nouveau (voir capture d'écran n° 4).

Quatre captures d’écran d’une vidéo tournée le 5 février 2021 à Panguipulli (géolocalisation ici), dans laquelle on voit un policier tirer sur le jongleur, Francisco Martínez.

Une seconde vidéo, provenant d’une caméra de sécurité, a également été diffusée par la radio chilienne Bío-Bío. Il n’y a pas de son, mais on y voit la même scène, ainsi que trois personnes qui accourent au moment où l’artiste se fait tirer dessus à trois reprises.

Un contrôle d’identité qui tourne mal

Dans un document audio diffusé par le journal chilien El Ciudadano, une infirmière, présente sur place, raconte :

La police a demandé la pièce d’identité du jeune. Celui-ci a répondu qu’il s’appelait Franco, qu’il travaillait depuis trois ans à Panguipulli et qu’il n’en avait pas. [...] Il a dit au policier : "Je m’appelle Franco, et toi ?" Le policier lui a répondu : "Comment ça, ‘et toi ?’" [...] Ensuite, il y a eu une dispute. Le jeune a levé ses machettes, et le policier lui a tiré dans le pied, puis dans l’autre pied, et dans le torse [...]. Les policiers sont ensuite partis directement. [...] J’ai essayé de le ranimer, jusqu’à la venue du Samu. Mais à son arrivée, je savais déjà qu’il était mort, car son cœur ne battait plus.