Les Simpson avaient-ils prédit les événements du Capitole ?

Des images prétendant montrer un extrait des Simpson amènent des internautes à affirmer que le dessin animé avait prédit les incidents du 6 janvier 2021 au Capitole, envahi par des supporters de Donald Trump refusant la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine. Sur les images, on voit notamment un personnage ressemblant à Jake Angeli, l'un des manifestants vêtu d’une peau de bête et qui a fait la une des médias. Mais cette image est un photomontage et l’extrait n’existe pas dans les Simpson.