Coup d'État en cours au Gabon : “un sentiment de libération” et “des inquiétudes pour la démocratie”

Les résultats de l’élection présidentielle étaient à peine proclamés dans la nuit du 29 au 30 août, avec la victoire d’Ali Bongo réélu pour un troisième mandat, que des militaires sont apparus à la télévision, sur la chaîne Gabon 24 abritée au sein même de la présidence. Ils ont annoncé la dissolution de "toutes les institutions de la République" en raison de "la grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale" que traverse le pays.

Dès les premières heures de la journée, des milliers de Gabonais sont descendus dans les rues dans plusieurs villes pour faire part de leur joie et célébrer les militaires.

🇬🇦 Gabon civilians are taking down posters of the removed president, Ali Bongo. Gabon wants a new leader! pic.twitter.com/asqfJSVR4w

Plusieurs de nos Observateurs disent avoir été réveillés, très tôt, par des coups de feu, comme Line (pseudonyme) une étudiante qui vit dans un quartier proche de l’aéroport de la capitale Libreville. Elle témoigne, très émue :

Les coups de feu ont duré assez longtemps, pendant une demi-heure je dirais. On était assez inquiets car on n’avait pas idée de ce qui se passait. Puis on a eu l’info que les militaires allaient parler. On a regardé leur intervention sur Gabon 24. On était perplexes au début : la dernière fois qu’il y a eu une tentative de coup d’État [en 2019, NDLR], c’était des militaires peu gradés qui avaient pris la parole, mais là on a vu que c’était des haut gradés et que ça avait l’air sérieux.

Je suis pleine d'espoir. Il y a un énorme sentiment de trop-plein au Gabon, et pas que ces dernières années. C’est toute ma vie qui a été dans ce pays sans liberté, où on ne voyait aucun progrès, il n’y avait que des mensonges et de la corruption. Je ne peux pas dire que j'ai confiance dans ce nouveau pouvoir, on ne peut pas être sûrs de son impartialité, mais malgré l'incertitude il y a un vrai sentiment de libération.