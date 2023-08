INTOX

Cette vidéo ne montre pas "l’ONU et la France" chassés par la force du Niger

Des véhicules de l’ONU repoussés au bulldozer et des policiers qui s’enfuient… Ces images sont présentées comme une opération au Niger pour chasser des représentants onusiens et français du pays. La vidéo vient en réalité d’un incident s’étant déroulé à Chypre et impliquant des affrontements le 18 août entre des Casques bleus et des forces chypriotes turques.

Cette vidéo prétend montrer une opération durant laquelle "l'ONU et la France" seraient chassées du Niger "par la force". La vidéo a pourtant été filmée à Chypre. © Observateurs

Publicité Lire la suite La vérification en bref : Une vidéo vue plus de 2 millions de fois prétend montrer le retrait des troupes françaises du Niger, ainsi que des véhicules de l’ONU "chassés" du pays.

L’incident montre en réalité des Casques bleus onusiens tenter d’empêcher la construction d’une route dans la zone tampon qui divise l’île de Chypre en deux en s’opposant à des forces chypriotes turques le 18 août 2023.

À ce jour, les forces militaires françaises sont toujours présentes au Niger. "Retrait des troupes françaises du Niger", affirme une publication (archivée ici) vue plus de 2 millions de fois depuis le 22 août et postée sur une page Facebook basée au Mali. On voit, sur la vidéo, des véhicules de l’ONU être repoussés par des bulldozers dans une grande agitation. Ces mêmes bulldozers semblent détruire des barbelés sous le regard de policiers en uniforme. Sur la vidéo, une inscription supplémentaire indique : "L’heure est grave, l’ONU et la France chassé au Niger par la force" (sic). La voix d’un présentateur posant une question à un ressortissant nigérien est audible, demandant le départ des troupes françaises. Publication initiale sur la page Facebook Dogdani Info24 récoltant 2 millions de vues. Publication archivée par France 24 en cliquant sur l'image. © Facebook / Dogdani Info24 Dans la vidéo, un indice visuel met pourtant sur une piste totalement différente du Niger : sur un véhicule, il est possible de voir distinctement une plaque d’immatriculation UN701. En cherchant le numéro de cette plaque sur Google Images, il est possible de trouver une photo associée à un article en turc intitulé "Réaction d'Ankara aux Nations unies". L’article, daté du 19 août 2023, indique que la scène aurait eu lieu à Chypre. En cherchant le numéro de la plaque du véhicule "UN701", les résultats sur Google Images permettent de trouver une photo avec le même véhicule dans un article documentant un incident à Chypre le 18 août. © Google Images Une recherche de la vidéo avec l’outil InVid WeVerify ( voir ici comment procéder ) puis en utilisant la recherche d’image inversée de Google Lens permet de retrouver la vidéo dans des articles datant du 18 août dernier, notamment un article intitulé "Les forces chypriotes turques affrontent les Casques bleus de l’ONU". En faisant une recherche de la vidéo, les résultats obtenus sur Google Lens permettent de retrouver des articles comme celui-ci, documentant un incident à Chypre. © Google Lens Dans la liste, on retrouve également un article du média britannique "The Telegraph" ainsi que des vidéos de la même scène qui précisent que "deux soldats ont été blessés dans la zone tampon surveillée par l'ONU pour empêcher les Chypriotes turcs de construire une route illégale dans la zone". L’incident avait été documenté par plusieurs médias, comme ici ou là . Un contingent britannique et slovaque de Casques bleus de l’ONU s’était interposé pour tenter d’empêcher la construction d’une route afin de faciliter l'accès au village de Pile dans la zone tampon qui divise l’île de Chypre en deux. Décidé unilatéralement par la République turque de Chypre du Nord, le projet est perçu comme un coup de force par la partie chypriote grecque. Statu quo pour les forces françaises et l’ambassadeur de France au Niger Au Niger, des milliers de personnes favorables au coup d'État ont manifesté dimanche à Niamey alors que les militaires au pouvoir avaient donné jusqu’à dimanche à l'ambassadeur de France, Sylvain Itté, pour quitter leur pays. De son côté, le Quai d'Orsay a répété que la présence des soldats français a été décidée avec les autorités officielles du pays, à savoir le président déchu Mohamed Bazoum. Pour sa part, le président Emmanuel Macron a confirmé lundi face aux ambassadeurs et ambassadrices de France que l’ambassadeur français au Niger resterait en place . Télécharger l'application