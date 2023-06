“Gauthier Pasquet”, faux compte pro-français, disparaît après une arrestation en Côte d’Ivoire

INTOX

Le 16 juin, le compte Twitter de "Gauthier Pasquet", se présentant comme un journaliste français basé à Bamako, mais connu pour diffuser des intox profrançais, a subitement arrêté de publier du contenu. Les autorités ivoiriennes ont confirmé à France 24 l’arrestation d’un homme soupçonné d’être l’administrateur de ce compte à Bouaké, en Côte d’Ivoire.

Le compte "Gauthier Pasquet" a publié son dernier tweet le 16 juin. La rédaction des Observateurs de France 24 a enquêté pour en savoir plus sur cette inactivité.

Le compte "Gauthier Pasquet" (@Gauthier_Pasq) était devenu en quelques mois un des comptes les plus célèbres sur la thématique de la guerre informationnelle au Sahel. Défini comme " l'avatar qui défend la France au Sahel " par le journal Le Monde en juin dernier, ou comme un "troll" par Jeune Afrique en mai dernier, le compte Twitter cumulant un peu plus de 29 000 abonnés se présente comme appartenant à un "journaliste et lanceur d’alerte" basé à Bamako.

Or, comme de nombreux enquêteurs en ligne l’ont montré à plusieurs reprises, et comme notre enquête de novembre 2022 l’a également prouvé, le compte Gauthier Pasquet a des origines ivoiriennes : le compte a plusieurs fois changé de nom, et était originellement celui d’une ONG ivoirienne. Il diffusait de nombreuses fausses informations autour de la situation au Mali ou au Burkina Faso.

Entre le 1er août 2021 et le 16 juin 2023, le compte a publié 7 244 tweets, soit une moyenne de douze tweets par jour , dont la plupart défendaient la France et critiquaient les régimes au pouvoir au Mali et au Burkina Faso. Depuis le 16 juin à 14 h 24, le compte a subitement cessé de publier des contenus, tout comme sa chaîne Telegram, dont le dernier message date du même jour à 14 h 19.

Selon le projet All Eyes On Wagner , qui surveille la guerre informationnelle notamment au niveau des antennes médiatiques prorusses en Afrique francophone, des rumeurs de l’arrestation de l’administrateur du compte ont émergé sur les médias du réseau GPCI/ANACOM, agence de marketing digitale à l’origine financée par l’antenne de Wagner en Centrafrique.

Une arrestation confirmée à Bouaké par les autorités ivoiriennes

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, le porte-parole du ministère ivoirien de l’Intérieur Yves Zogbo a confirmé l’arrestation d’un individu à Bouaké et a ajouté :

La police a procédé à l’interpellation ces derniers jours d’un individu suspecté d’être l’administrateur notamment du compte Twitter "Gauthier Pasquet". Des vérifications sont en cours pour établir l’activité exacte de ce dernier.

Yves Zogbo n'a en revanche pas donné l'identité du suspect, ni les raisons exactes de son arrestation, et si elles étaient précisément liées à son activité en ligne avec le compte "Gauthier Pasquet".

Plusieurs comptes administrés par "Gauthier Pasquet" simultanément à l'arrêt

La rédaction des Observateurs de France 24 a pu constater que plusieurs comptes supposément pilotés par le même administrateur que le compte "Gauthier Pasquet" sont également à l’arrêt depuis le 16 juin.

C’est le cas notamment du compte @DjibKoita, se présentant comme un "Médecin Urgentiste [à l’] Hôpital de Mopti". Ce compte avait été épinglé par Jeune Afrique en mai dernier pour avoir diffusé un faux témoignage concernant la situation dans un hôpital de Sévaré après des explosions attribuées à des groupes jihadistes présumés. L'administrateur du compte avait révélé être "Gauthier Pasquet" et avoir inventé un témoignage pour piéger le média.

Or, le dernier tweet du compte Djib Koita date lui également du 16 juin à 14 h 17, sept minutes avant le dernier tweet de Gauthier Pasquet.

Danger sur le Mali et sur le référendum.

Des explosifs ont été interceptés dans plusieurs endroits de Bamako ! #tous les meetings sont annulés. pic.twitter.com/0WERs5CYrW — Dr. Koïta Djibril 🇲🇱 (mali kanu) (@Djib_Koita) June 16, 2023

C’est aussi le cas de la page Facebook et du groupe WhatsApp "La Voix du Faso" créés en mai dernier et très critique des autorités burkinabè dont "Gauthier Pasquet" faisait la publicité sur ses canaux. Sa dernière publication remonte au 16 juin à 11 h 39 sur Facebook.

Le compte Gauthier Pasquet faisait régulièrement la publicité du groupe WhatsApp "La Voix du Faso". © Telegram/Gauthier_Pasq INFOS

L’administrateur supposé du compte "Gauthier Pasquet" a également disparu des réseaux sociaux

La rédaction des Observateurs de France 24 s’est également intéressée au profil du supposé administrateur initial du compte "Gauthier Pasquet" : l’ex-président de "ONG Sharing", une ONG ivoirienne dont le compte Twitter a été créé en août 2021, et qui a transformé son nom fin juillet 2022 pour devenir "Gauthier Pasquet".

Pour protéger son identité, la rédaction des Observateurs de France 24 a choisi de ne pas publier son nom. Ce dernier a toujours nié être l’administrateur du compte "Gauthier Pasquet".

Ce supposé administrateur a lui aussi cessé toute activité sur ses comptes personnels sur les réseaux sociaux depuis le 15 juin, à la fois sur Twitter et sur Facebook, alors qu’il avait pour habitude de publier régulièrement des contenus personnels.

Capture d'écran des derniers messages du supposé administrateur du compte Twitter "Gauthier Pasquet" publié le 13 juin sur Facebook (en haut) et le 15 juin sur Twitter (en bas). La rédaction des Observateurs de France 24 a masqué son identité et une partie de ses messages pour ne pas l'exposer. © Facebook / Twitter

L’homme administrait aussi des faux comptes d’Adama Bictogo, le président de l’Assemblée nationale ivoirienne

Cet individu administrait et relayait également, par le biais de ses réseaux publics, des publications des comptes Twitter comme @Team_Bictogo ou @CandidatBictogo relayant l’actualité d’Adama Bictogo, le président de l’Assemblée nationale ivoirienne.

Tous ces comptes sont également à l’arrêt depuis le 15 juin, un jour avant la date à laquelle cette personne a cessé toute activité sur les réseaux sociaux.

Ces trois comptes Twitter relayant l'actualité du président de l'Assemblée nationale ont tous les trois cessé de publier depuis le 15 juin. © Twitter

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, la responsable de la communication digitale d’Adama Bictogo explique que ces comptes n’ont rien à voir avec des comptes officiels du président de l’Assemblée nationale et précise :

Adama Bictogo a commencé à constituer une équipe dédiée au numérique fin janvier 2023 pour reprendre la main sur ce sujet. Avant, il n’avait pas de page officielle notamment sur Twitter. Quand nous avons fait un audit numérique, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait beaucoup de comptes au nom d’Adama Bictogo créés à partir de décembre 2021, qui n’avaient donc rien à voir avec ses équipes. Nous avons donc cherché à contacter ces pages pour voir si elles souhaitaient collaborer avec nous, et vérifier si elles avaient de bonnes intentions. Mais quand nous nous sommes rapprochés de ces pages, nous avons reçu une attitude hostile : l’individu qui les administrait nous a demandé de racheter une des pages pour environ 3 millions de francs CFA [environ 4 500 euros, NDLR]. Nous n’étions pas dans une optique de rentrer dans un bras de fer, car ce compte n’avait pas une influence néfaste à ce stade et n’était pas si suivi que cela [6 400 abonnés, NDLR]. Nous avons créé des canaux officiels comme sur Twitter, @semadambictogo .

L’équipe de communication d’Adama Bictogo a par ailleurs reçu le CV de l’homme derrière ces comptes, cherchant à se faire recruter, document que notre rédaction a pu consulter. Cet individu est le même qui avait créé l’association "ONG Sharing", à l’origine du compte Gauthier Pasquet.

Notre rédaction a cherché à joindre cet homme depuis le 21 juin sur ses différents numéros de téléphone, mais ce dernier n’a jamais décroché.