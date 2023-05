De l’or congolais volé par l’ONU ? Non, cette vidéo montre une transaction commerciale en 2020

Une vidéo mise en ligne le 22 mai 2023 sur Facebook et Twitter prétend prouver que de l’or aurait été volé par l'ONU en République démocratique du Congo. Ces images montrent quatre coffres-forts remplis de pépites dorées, entourés d’hommes, dans une pièce où l’on aperçoit le logo des Nations unies. Cependant, elles n'ont rien à voir avec l'ONU et ont été filmées en 2020 lors d’une transaction commerciale dans une coopérative minière, ont expliqué deux protagonistes de la vidéo aux Observateurs.

Une publication relayée sur Facebook et Twitter prétend, vidéo à l’appui, que de l’”or congolais” a été “volé par l’ONU” en République démocratique du Congo.

Publicité Lire la suite

La vérification en bref

Une publication diffusée sur Facebook et Twitter montre une courte scène où figurent cinq hommes, dans une salle, près de quatre coffres-forts remplis de pépites dorées.

Sur cette vidéo, une inscription prétend qu’il s’agit d’or congolais volé par l’ONU, présente depuis 1999 en RD Congo.

Toutefois, ces images ont été filmées en 2020 lors d’une transaction commerciale dans une coopérative minière, nous ont assuré plusieurs témoins présents sur la vidéo.

Le détail de la vérification

Sur cette vidéo de 52 secondes, un homme en costume bordeaux plonge ses mains dans un tas de pépites dorées, disposées dans quatre coffres-forts.

“Tous les produits sont là, ici”, déclare-t-il à la 17e seconde devant au moins cinq hommes, dont trois portent un masque sanitaire et l’un un bob floqué de l’inscription “police”.

“l’or de congolais volé par l’ONU soi-disant maintien de l’ordre” (sic), peut-on lire, en lettres blanches apposées sur les images.

Captures d’écran prises sur Facebook (à gauche) et Twitter (à droite) le 24 mai 2023 © Les Observateurs

Cette vidéo portant le logo de TikTok a été partagée plus de 1 200 fois sur Twitter depuis le 22 mai 2023, accompagnée de la légende suivante : “Voici ce pourquoi l’ONU refuse de quitter l’Afrique”.

À l’origine de ce post : Maimouna Camara , figure de l’influence panafricaine suivie par plus de 540 000 personnes sur Facebook. Sur son compte Facebook, elle a d'ailleurs publié la même publication, partagée plus de 300 fois en trois jours.

La diffusion de ces images s’inscrit dans un contexte de défiance persistant envers la Monusco , la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, qui opère un mandat sur ce territoire dans le but “d’appuyer le Gouvernement de la RDC dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix”, est-il écrit sur son site .

Par ailleurs, le sous-sol congolais regorge effectivement d' or ainsi que d'autres minerais stratégiques, ce qui alimente le trafic et contrebande vers les pays voisins.

Une vidéo prise dans une coopérative minière, en 2020

La rédaction des Observateurs de France 24 a retrouvé une autre occurrence de la vidéo sur TikTok, en recherchant le nom du compte affiché sur les images, “laissenousavancer3”.

Le 22 mai 2023, ce compte a d’abord publié une première version de la vidéo sans habillage, puis une seconde version , comportant l’inscription “l’or de congolais volé par l’ONU soi-disant maintien de l’ordre” (sic). Celle-ci a été vue plus de 230 000 fois.

En revanche, aucune occurrence de cette vidéo n’a pu être identifiée à une date antérieure.

Afin de collecter plus d’informations sur le contexte de ces images, nous avons cherché à entrer en contact avec des protagonistes de la vidéo, qui s’y présentent tour à tour de vive voix.

Avec l’aide du coordinateur congolais de l’ ONG Max Impact Safanto Lukendo Bulongo - œuvrant sur le terrain dans le secteur de la gouvernance en lien avec les ressources naturelles -, nous avons pu certifier ce que dit l’homme qui apparaît à la 40e seconde : “PCA Comimat SARL”.

À l’issue d’une recherche par mots-clés sur les réseaux sociaux, ces termes renvoient au profil LinkedIn de Delphin Maliba, qui s’y décrit comme le “fondateur de la coopérative minière Maendeleo T”, basée en République démocratique du Congo.

Capture d’écran prise sur LinkedIn le 24 mai 2023 © Les Observateurs

Sur Twitter , il se présente également comme le “Président de la coopérative minières Maendeleo Télé (COMIMAT)”.

Nous l’avons contacté par téléphone le 24 mai 2023. Il a confirmé qu’il apparaissait bien dans la vidéo et assuré que celle-ci “a été prise en 2020” dans les locaux de sa coopérative.

“Nous avions des masques car il y avait le Covid-19. Le sujet de la vidéo était simple, le monsieur avec la veste rouge était représentant des acheteurs qui allaient acheter la production de notre mine d'or. Il a demandé qu'on fasse une vidéo pour l'acheteur pour qu'il puisse voir le produit. Nous étions avec le conseiller de notre coopérative, et avec la compagnie de sécurité de gardiennage qu'on emploie. On n'avait pas encore signé de contrat avec la compagnie, on était seulement en pourparlers.

Les Nations unies n'ont jamais volé un gramme d'or devant mes yeux pour que je puisse en témoigner. Je ne veux pas que mon visage serve à discréditer l’ONU.”

À l’époque, le siège social de la coopérative est basé à Butembo, dans le Nord-Kivu. En raison de risques sécuritaires dans cette province, la société a ponctuellement arrêté ses activités et a mobilisé une partie de ses équipes plus au nord dans le pays, à Biakutu.

C’est ce que nous a confirmé l’avocat de la coopérative, Maître avocat Joseph Kandolo Assani, qui apparaît lui aussi sur la vidéo d’après Delphin Maliba.

Par le biais de ce dernier, nous avons contacté l’avocat par téléphone, le 25 mai 2023. Il a aussi assuré que “cette vidéo date de trois ans” et qu’elle a été filmée lorsqu’un homme “est venu voir les produits de la coopérative pour les présenter à ses acheteurs et a demandé à ce qu’ils soient filmés.”

Quant à la présence du logo des Nations unies apposé sur une malle, en arrière plan de la vidéo, nos deux interlocuteurs indiquent qu’il s’agit d’une boîte de matériel distribuée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), principal organisme d’aide au développement international de l’ONU.

Capture d’écran prise sur Facebook le 25 mai 2023 / Encadré rouge ajouté par les Observateurs de France 24 © Les Observateurs

“Ce sont des caisses locales dans lesquelles il y avait du matériel”, spécifie Delphin Maliba.

“Le PNUD distribue souvent aux orpailleurs et à leurs familles des cahiers, des fournitures scolaires, etc.”, complète Joseph Kandolo Assani.

Un sentiment d’hostilité persistant envers la Monusco

Les messages qui accompagnent la vidéo tentent de faire croire à un “vol de l’or congolais” par l’ONU à l’heure où la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo fait face à un sentiment de rejet de la part de nombreux Congolais.

“Il y a un véritable désamour de la Monusco”, explique Guillaume de Brier, chercheur spécialiste dans les analyses de conflits et ressources naturelles en Afrique à l’ International Peace Information Service (IPIS) contacté le 25 mai 2023 par les Observateurs de France 24.

“Même si la plupart des Casques bleus sont pakistanais et bangladeshis, l’ONU est vue comme l’Occident. Elle est perçue comme étant une interférence voire une présence coloniale”, ajoute le chercheur. “Cette vidéo a sans doute été diffusée pour discréditer l’ONU et la Monusco, qui est extrêmement mal aimée. Elle est présente sur le territoire depuis des années et les Congolais disent qu’elle n’agit pas, qu’il y a encore des groupes armés, qu’elle ne fait rien contre le M23 [groupe armé qui a pris de nombreux territoires au Nord-Kivu depuis le printemps 2022, NDLR]”.

La RD Congo est le théâtre de violents combats entre l’armée et une multitude de groupes rebelles, principalement dans l’est du pays.