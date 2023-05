En Guinée, bataille de deepfakes autour de la libération d’un activiste

INTOX

Une vidéo de l'activiste guinéen Oumar Sylla, alias “Foniké Menguè”, circule, le montrant en train de remercier les autorités de l’avoir libéré et de “reconnaître ses erreurs dans la manipulation de la population”. Elle intervient dans le contexte de libération de figures de la société civile guinéenne le 10 mai, mais elle est en réalité un deepfake qui reprend les codes d’une vidéo similaire partagée par la page Facebook de l’activiste quelques jours plus tôt.

Dans une vidéo face caméra vue 100 000 fois sur Facebook , l’activiste Foniké Menguè, récemment libéré de prison après 10 mois d’incarcération, remercie le président guinéen et reconnaît avoir “manipulé la population”

La vidéo est un deepfake, une fabrication graphique grâce à un site internet permettant d’animer une photo pour faire prononcer un texte de façon réaliste

Une vidéo similaire avait été fabriquée par les équipes de Foniké Menguè quelques jours plus tôt, mais contre son accord nous a affirmé l’activiste

Les leaders du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) ont recouvré leur liberté dans la soirée du mercredi 10 mai 2023. Oumar Sylla alias ‘’Foniké Menguè’ ’, Ibrahima Diallo et Mamadou Billo Bah ont été libérés par les autorités de la Transition, en signe d’apaisement du climat politique et social en Guinée.

Ils étaient emprisonnés à la maison centrale de Conakry depuis juillet 2022 pour avoir organisé des manifestations contre les autorités guinéennes. Une manifestation réclamant leur libération avait eu lieu le 10 mai et avait fait au moins sept morts.

Le 9 mai, alors que Foniké Menguè était toujours en prison, sa page Facebook officielle a partagé une vidéo appelant ses partisans à continuer à manifester. Sur les images, depuis supprimées de la page, on voit Foniké Menguè, face caméra, dire : “Ce message pour vous informer que les forces vives de Guinée comptent sur vous pour les manifestations que nous organisons dans les prochains jours et semaines à Conakry”.

Capture d'écran d'une publication sur la page Facebook de Foniké Menguè utilisant un deepfake avant que celui-ci ne soit supprimé. © Foniké Menguè / Facebook

Deux jours après sa libération, le 12 mai, une autre vidéo de l’activiste, habillé de la même façon, a émergé sur la page Facebook de “L’œil du CNRD”, une page non officielle, favorable au Comité national du rassemblement pour le développement, le parti des autorités guinéennes.

On y voit cette fois Foniké Menguè dire : “Chers compatriotes, je suis enfin libre. Je remercie le président de la transition et du CNRD, chef de l’État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Camarades, je vous demande de soutenir le CNRD et le gouvernement, car je reconnais mes erreurs dans la manipulation des populations”. La vidéo a été vue 100 000 fois en trois jours.

00:19 Fausse video deepfake de Foniké Menguè. © Observateurs

Deux vidéos deepfakes créées en ligne

Si la plupart des commentaires sous la publication accusent la page d’avoir diffusé une fausse vidéo, pointant du doigt notamment le fait qu’il ne s’agit pas de la voix de Foniké Menguè, d’autres félicitent l’activiste pour sa prise de position.

Un indice permet de retrouver comment cette vidéo a été fabriquée : en bas à gauche, on peut voir un filigrane et lire “D-Id”, un site internet qui “permet aux utilisateurs de générer des humains numériques photoréalistes à partir de texte”.

Sur la vidéo, le logo de D-Id, une société permettant de générer des vidéos générées par intelligence artificielle à partir d'une photo, est visible. © Observateurs

En d’autres termes, ces deux vidéos, créées par la page pro-CNRD, mais aussi par la page Facebook de l’activiste, sont des deepfakes : elles ont été créées à partir d’une photo de Foniké Menguè disponible sur ce site internet guinéen. Ses lèvres ont été animées pour lui faire dire un texte de façon robotique.

Pour générer cette vidéo, l’utilisateur n’a pas eu à débourser plus de 6 dollars en achetant la version de base du logiciel en ligne permettant de générer ce type de vidéos.

Interface du logiciel en ligne D-Id permettant de générer des vidéos deepfakes en animant une photo. La rédaction des Observateurs de France 24 a constaté qu'il était possible d'ajouter sa propre photo et de générer le texte de son choix (à droite). © D-Id

“Je n’ai fait aucune déclaration depuis ma sortie de prison”, explique Foniké Menguè

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, Foniké Menguè explique avoir été alerté sur la vidéo par ses équipes :

Un ami me l’a envoyée, et évidemment, ces mots, je ne les aurai jamais prononcés. Je n’ai d’ailleurs fait aucune déclaration depuis ma sortie de prison, et ma priorité a été d’enterrer ma maman qui est décédée quand j’étais en détention. Je suis en période de deuil et je n’ai pas prévu de m’exprimer pour l’instant. Cette vidéo montre que les proches du parti au pouvoir ne sont pas très sereins, et qu’ils se sentent obligés de créer des vidéos pour divertir la population.

Interrogé également sur la vidéo deepfake créée par ses équipes alors qu’il était alors en détention, Foniké Menguè se montre également critique :

Quand j’étais en prison, des amis géraient ma page Facebook. Un camarade a écrit un texte d’appel à la mobilisation, et il a fait cette vidéo. Je suis d’accord avec le message qui est dit dans cette vidéo. J’aurais pu dire la même chose si je n’avais pas été en prison. Par contre, je ne suis pas d’accord avec la forme, et je n’ai pas donné mon accord pour créer cette vidéo par intelligence artificielle. D’ailleurs, elle a été supprimée de ma page Facebook pour éviter toute confusion avec l’autre. Je crois que c’est précisément à cause de cette vidéo que l’autre page Facebook [celle pro-CNRD, NDLR] s’est inspirée pour dire tout le contraire et essayer de tromper le peuple.

“Ce n’est pas judicieux pour les activistes d’utiliser des vidéos générées par intelligence artificielle”

Quel est l’impact réel de telles vidéos générées par intelligence artificielle ? Si le phénomène reste difficile à évaluer, un cas récent de faux journal généré en utilisant en partie un outil d’intelligence artificielle et visant le ministre des Mines, Moussa Magassouba, avait fait l’actualité en Guinée début mai.

Pour Sally Bilaly Sow, journaliste et fondateur du média de vérification Guinée Check, ce cas de vidéos générées par intelligence artificielle est de nature à troubler le débat public :

La vidéo émerge dans un contexte où il est fréquent lorsque des activistes sortent de prison, qu'on leur demande de remercier le président afin de montrer patte blanche. Mais là, il ne l’a pas fait… et c’est inquiétant de voir que ce type de méthode est utilisé pour inventer des déclarations qui n’existent pas. Heureusement pour l’instant, la mauvaise qualité de la vidéo fait que peu de gens sont tombés dans le panneau. Mais une telle vidéo partagée notamment sur WhatsApp pourrait induire en erreur des populations moins instruites qui n’ont jamais entendu parler de deepfake. Heureusement qu’elle a été faite en français, et pas en langue locale. À l’inverse, ce n’est pas judicieux pour les activistes d’utiliser des vidéos générées par intelligence artificielle afin de mobiliser leurs troupes : ce type de vidéo est souvent utilisé pour désinformer. Or, les activistes sont censés assainir le débat public, et ne pas utiliser les mêmes techniques que ceux qui cherchent à tromper. S’ils le font, ils donnent d’autant plus la possibilité à leur adversaire d’utiliser les mêmes techniques pour les décrédibiliser.