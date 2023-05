Des Soudanais fuyant vers l’Égypte ? Attention, cette image date de 1975

Cette photographie est diffusée sur Facebook en arabe et en français depuis le 1er mai 2023. Les messages qui l’accompagnent prétendent qu’elle documente l’exode de Soudanais vers l’Égypte : c’est faux.

Des Soudanais fuyant leur pays pour se réfugier en Égypte ? C’est ce que prétendent des publications relayées en français et en arabe depuis le 1er mai 2023, alors que des combats meurtriers continuent de secouer le Soudan, poussant des centaines de milliers de personnes à fuir le territoire. Ces messages sont accompagnés d’une photographie floue, où l’on discerne une caravane de véhicules transportant d'innombrables passagers, mais qui a été prise au Sahara occidental en 1975.

La vérification en bref

Des publications diffusées des centaines de fois sur Facebook prétendent relayer une photographie documentant l’exode de Soudanais, contraints à fuir les conflits armés actuels.

Cette image est cependant très ancienne et n’a aucun lien avec les affrontements déclenchés au Soudan le 15 avril.

Datant de 1975, elle a été prise lors de la "Marche verte" organisée sous l’impulsion du roi Hassan II, qui avait appelé les Marocains à prendre possession du Sahara occidental.

Le détail de la vérification

Sur cette photographie floue, où les détails peinent à être distingués, une caravane de véhicules transportant des centaines de personnes s’étend à perte de vue dans un paysage désertique.

La route serait empruntée par des réfugiés soudanais tentant de rejoindre l’Égypte voisine, prétendent plusieurs messages relayés des centaines de fois sur Facebook depuis le 1er mai 2023, en français ( ici ou ici ) et en arabe ( ici ou ici ).

"Soudan : à dos d'âne, à cheval sur la route reliant le Soudan à l'Égypte, l'exil forcé des Soudanais qui fuient les combats de leurs pays dus à l'affrontement entre les deux généraux de l'armée, Al-Burhane et Hemedti" (sic), avance par exemple, à tort, une publication diffusée le 2 mai 2023.

Captures d’écran prises sur Facebook le 3 mai 2023. © Les Observateurs de France 24

Cette image est également relayée sur Twitter , en arabe, à l’heure où des centaines de milliers de Soudanais sont contraints à l’exode . Depuis le 15 avril, de violents combats opposant l'armée et la milice des Forces de soutien rapide (RSF), ont fait plus de 500 morts.

D’après les Nations unies , à la date du 2 mai 2023, près d’un demi-million de personnes avaient fui leur foyer, 334 000 ayant été déplacées à l’intérieur du pays et 114 000 s’étant réfugiées dans les pays voisins.

Une photographie datant de 1975

Une recherche d’image inversée ( voir ici comment procéder ) réalisée à l’aide du moteur de recherche TinEye permet de retrouver la trace de l’image originale, publiée dans un article du quotidien américain The Boston Globe .

Cet article , intitulé "Sahara occidental : pourquoi la dernière colonie d'Afrique ne peut pas trouver son indépendance" [traduit de l’anglais par la rédaction, NDLR], a été mis en ligne le 16 juin 2013.

Trois photographies l’accompagnent, dont l’image qui circule actuellement sur Facebook et Twitter. En légende, il est indiqué : "Des Marocains ont participé à la 'Marche verte' en 1975, lorsque le roi du Maroc a appelé 300 000 civils à revendiquer la possession du Sahara occidental" [traduit de l’anglais par la rédaction, NDLR].

Les crédits reviennent à Bruno Barbey, rattaché à l’agence de presse photographique Magnum .

Capture d’écran prise sur le site du Boston Globe le 3 mai 2023. Encadré rouge ajouté par la rédaction des Observateurs de France 24. © Les Observateurs de France 24

En naviguant un peu plus loin parmi les résultats de recherche suggérés par TinEye, on retrouve l'occurrence de la même image sur le catalogue en ligne de Magnum. "Bruno-Barbey/1975", est-il encore une fois spécifié, tandis que la photographie a été téléchargée sur la plateforme de l’agence en juin 2013.

Capture d’écran prise sur le moteur de recherche TinEye le 3 mai 2023. © Les Observateurs de France 24

La "Marche verte" : revendication marocaine du Sahara occidental

Cette image date donc de près de cinquante ans. Elle documente la "Marche verte", rassemblement de centaines de milliers de civils marocains au Sahara occidental.

À l’époque, le roi Hassan II appelle les Marocains à prendre possession du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole au sous-sol riche en phosphates. Elle est aujourd'hui essentiellement contrôlée par le Maroc .

Ce territoire quasi désertique où vivent plus d’un demi-million d’habitants est traversé par de multiples tensions et conflits. Depuis plus de 30 ans, les indépendantistes du Front Polisario se battent avec le soutien de l’Algérie pour que le peuple du Sahara occidental puisse bénéficier d’un référendum d’autodétermination .

Ce n’est pas la première fois que cette photographie est utilisée pour illustrer des situations d’exode en période de conflits armés. En octobre 2019 déjà, plusieurs comptes Facebook l’avaient relayée dans un tout autre contexte : après une attaque de la Turquie dans le nord de la Syrie, des milliers de personnes avaient été contraintes de fuir la ville de Ras al-Aïn en direction de la province de Hassaké, contrôlée par les Forces démocratiques syriennes.

Le quotidien libanais de langue arabe An Nahar avait consacré un article de vérification à ce sujet.