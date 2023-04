Ces trois vidéos n’ont rien à voir avec les affrontements au Soudan

Depuis le 15 avril, des combats opposant l’armée régulière et les paramilitaires secouent le Soudan, où les civils sont victimes de bombardements, d’échanges de tirs et d’exactions meurtrières. Dans ce contexte, des publications diffusées sur les réseaux sociaux prétendent documenter plusieurs événements de l’actualité soudanaise, vidéos à l’appui. Mais ces images de violences perpétrées par des forces armées, de ballets d’hélicoptères et de bombardements aériens sont sorties de leur contexte.

La vérification en bref

Depuis mi-avril, des publications diffusées sur WhatsApp et Twitter, principalement en anglais et en arabe, prétendent documenter en images les combats qui frappent le Soudan.

Plusieurs indices visuels et recherches d’images inversées ont permis aux Observateurs de France 24 de retracer l’origine de ces vidéos, toutes trois sorties de leur contexte initial.

Alors que la première a été filmée en É thiopie en juin 2022, lors d’un massacre documenté par une institution éthiopienne, la deuxième a déjà circulé sur les réseaux sociaux en août 2022, quand la dernière montre des bombardements survenus au Yémen en juin 2020.

Dans un pays secoué depuis des décennies par des guerres et des sanctions internationales, la guerre entre les généraux qui se disputent le pouvoir au Soudan a achevé un système de santé déjà à genoux et les violences, principalement à Khartoum et au Darfour, ont fait au moins 459 morts et plus de 4 000 blessés, selon l'ONU.

La rédaction des Observateurs de France 24 a notamment documenté de vraies images du conflit au Soudan. Retrouvez-les dans l’article ci-dessous :

Cependant, attention si vous croisez l'une des trois vidéos qui suivent, car elles n’ont rien à voir avec la situation actuelle au Soudan.

Une vidéo tournée en Éthiopie

Plusieurs lecteurs nous ont communiqué vendredi 21 avril des images extrêmement violentes, notamment diffusées sur des groupes WhatsApp au Kenya, qui montreraient des membres de l’armée soudanaise frappant à mort une dizaine de civils.

Images transmises par l’un de nos lecteurs le 21 avril 2023 par WhatsApp. © Les Observateurs de France 24

Sur cette vidéo, relayée au même moment près de 700 fois sur Twitter en anglais – attention, contenu choquant –, des hommes en uniforme fouettent jusqu’au sang des individus recroquevillés au sol, battus à coups de bâtons, de pieds dans le visage et de jets de pierres.

"Un vieil ami Béret vert [membre des forces spéciales américaines, NDLR] m’envoie ceci. Disant que c'est du Soudan, où il voyage parfois", écrit en légende l’auteur du tweet, qui se présente comme "le correspondant de combats le plus expérimenté des États-Unis".

La rédaction des Observateurs a choisi de ne pas publier cette vidéo, seulement des captures d’écran.

Capture d’écran prise sur Twitter le 25 avril 2023. © Les Observateurs de France 24

Cependant, elle n’a pas été filmée au Soudan mais en Éthiopie voisine, comme en attestent différents éléments visuels.

En effet, en marquant l’arrêt sur les images pour zoomer, on peut clairement identifier la marque de la bouteille d’eau en plastique tenue par un militaire. "One", "natural purified water", peut-on lire sur son étiquette.

Capture d’écran prise sur Twitter le 25 avril 2023. / Encadrés ajoutés par la rédaction des Observateurs de France 24. © Les Observateurs de France 24

La marque est détenue par une entreprise éthiopienne dont le site de production est basé à quelques kilomètres de la capitale, Addis-Abeba. "L'usine est située au cœur de Sebeta, au sud-ouest d'Addis-Abeba [...], et dispose de six lignes de production d'une capacité de 120 000 bouteilles par heure (BPH)", est-il spécifié sur le site du groupe.

Carte localisant l'usine de production de l'entreprise One, située au sud-ouest d'Addis-Abeba, en Éthiopie

Un second indice vient confirmer la thèse de la localisation de la scène en Éthiopie. Sur la vidéo, un uniforme militaire arbore un drapeau orné de quatre couleurs : le noir, le rouge, le vert et le blanc. Il s’agit du drapeau de la région Gambella, dans le sud-ouest de l’Éthiopie.

Capture d’écran prise sur Twitter le 25 avril 2023. / Encadrés ajoutés par la rédaction des Observateurs de France 24. © Les Observateurs de France 24

Enfin, l’ Ethiopian Human Rights Commission , institution nationale de défense des droits humains rattachée aux services de l’État fédéral, a enquêté sur les violences meurtrières documentées par la vidéo.

Dans un rapport qu’elle a fait parvenir à la rédaction des Observateurs de France 24, elle établit que ces "violations des droits humains" ont causé la mort "d’au moins 50 civils dans la ville de Gambella par les forces de sécurité régionales entre le 14 et le 16 juin 2022".

Des hélicoptères filmés en 2022

D’autres images, diffusées en anglais sur Twitter le 15 avril, jour du déclenchement des affrontements au Soudan, montrent plusieurs hélicoptères survolant Khartoum.

"ALERTE INFO", peut-on lire dans la légende qui accompagne une publication visionnée plus de 400 000 fois, "de nombreux hélicoptères militaires volent activement au Soudan".

Capture d’écran prise sur Twitter le 25 avril 2023. © Les Observateurs de France 24

Cette vidéo date toutefois de plusieurs mois, révèle une recherche d’images inversée menée à l’aide du logiciel accessible en ligne InVid WeVerify ( voir ici comment l’utiliser ).

En effet, ces images avaient déjà été publiées sur TikTok le 14 août 2022, soit bien avant le début des tensions entre les deux généraux qui dirigent le Soudan depuis un coup d'État qu'ils ont mené contre la transition démocratique en octobre 2021. "Forces aériennes soudanaises", indique, en arabe, la légende de la publication TikTok.

La vidéo a été postée au premier jour du 68e anniversaire des forces armées soudanaises et pourrait montrer une simple parade militaire, bien qu’aucune légende ne le mentionne explicitement.

Capture d’écran prise sur TikTok (à gauche) et sur Twitter (à droite) le 25 avril 2023. / Encadrés ajoutés par la rédaction des Observateurs de France 24. © Les Observateurs de France 24

Nous n’avons pas pu retrouver la vidéo originale, mais les mêmes images ont également été mises en ligne sur Facebook le 24 novembre 2022, par une page diffusant des photos et des vidéos des forces de l’armée soudanaise.

Capture d’écran prise sur Facebook (à gauche) et sur Twitter (à droite) le 25 avril 2023. / Encadrés ajoutés par la rédaction des Observateurs de France 24. © Les Observateurs de France 24

Une série de bombardements filmés au Yémen

Une publication diffusée en anglais sur Twitter le 18 avril 2023 prétend elle aussi montrer des bombardements récemment survenus au Soudan. "Frappes aériennes de l'armée de l'air soudanaise sur les forces putschistes des FSR", est-il indiqué en légende du tweet.

La vidéo est publiée par un compte suivi par plus de 200 000 personnes et présenté comme le relais "d’alertes info, de reportages et d’opinions sur les affrontements en cours dans le monde".

Capture d’écran prise sur Twitter le 25 avril 2023. © Les Observateurs de France 24

Pourtant, ces images de conflit n’ont pas été filmées au Soudan, mais au Yémen, en juin 2020. Un bandeau rose situé en bas à droite de l’écran nous met sur la piste. Il porte la mention : "@Ana_Al_Fahad".

Capture d’écran prise sur Twitter le 25 avril 2023. © Les Observateurs de France 24

Une recherche par mots-clés permet ensuite de retrouver la vidéo originale publiée sur une chaîne YouTube du même nom. "Cibler les dirigeants houthis et les salles d'opérations au Yémen", peut-on lire en légende de la publication, qui date du 2 juin 2020.

Si l’identité de cette chaîne YouTube n’est pas établie, sa biographie renvoie vers un compte Twitter prosaoudien arborant le logo du drapeau de l’Arabie saoudite et une photographie du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

L'Arabie saoudite intervient militairement au Yémen depuis 2015 pour appuyer les forces progouvernementales contre les Houthis, des rebelles soutenus par l'Iran, et qui, en huit ans de conflit, se sont emparés de vastes pans du territoire du nord et de l'ouest de ce pays, le plus pauvre de la péninsule arabique.