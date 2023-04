"Les gens meurent de soif" : des milliers de Soudanais contraints à l'exode

À l'origine des combats qui secouent le Soudan depuis le 15 avril, des tensions entre les deux généraux qui dirigent le pays depuis un coup d'État qu'ils ont mené contre la transition démocratique en octobre 2021. Autrefois alliés, Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises (SAF), et Mohamed Hamdan Dagalo, chef des forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), se disputent désormais le pouvoir, n'hésitant pas à plonger le pays dans un bain de sang.

Dans la capitale Khartoum, de nombreuses familles sont à court de nourriture alors que l'électricité et l'eau courante sont coupées dans plusieurs quartiers.

Notre Observatrice, Intisar Mahmoud, une habitante du nord-ouest de la capitale, décrit une situation intenable :

J'ai appelé la station d'eau "Bahri", dont nous dépendons. L'un des employés m'a assuré que les Forces de soutien rapide (RSF) occupaient la station et empêchaient les équipes d'ingénieurs d'effectuer les travaux de réparation et de maintenance.

Une vidéo, qui nous a été transmise vendredi 21 avril 2021, montre des habitants d’Halfaya-Bahri, dans le nord-ouest de Khartoum, faire la queue pour remplir des bidons avec de l’eau potable. “Les gens de Bahri meurent de soif”, alerte notre Observateur. © Les Observateurs de France 24.

Les combats empêchent aussi le personnel médical d'agir. "70 des 74 hôpitaux de Khartoum et d'autres zones touchées par les combats ont été mis hors d'usage", indique le syndicat des médecins soudanais.

Abdullah Adam, qui travaille comme infirmier dans une maternité à Khartoum, a lancé des appels désespérés à l'aide sur les réseaux sociaux, l'établissement manquant cruellement de personnel.

Le centre accueille des enfants dont l'âge varie de quelques jours à 5 ans. Ces enfants sont de parents inconnus et manquent de soutien. À l'heure actuelle, il y a plus de 350 enfants dans le centre. Et il y a une pénurie importante de personnel médical et d'équipements. Très peu de mères allaitantes sont disponibles pour s'occuper des bébés. L'alimentation et l'allaitement ne prennent généralement pas plus de quelques heures, mais le nombre de personnes qui se sont manifestées pour aider reste très faible.