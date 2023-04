Mandat d’arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine : attention à ces deux vidéos trompeuses

INTOX

Vladimir Poutine s’est-il récemment rendu en Afrique du Sud au mépris du mandat d’arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale (CPI) ? C’est ce que prétendent au moins deux vidéos partagées des milliers de fois sur TikTok et Facebook depuis la fin du mois de mars. Ces images sont pourtant anciennes et n’ont rien à voir avec une visite actuelle du président russe en Afrique du Sud.

La vérification en bref

Des rumeurs diffusées sur TikTok et Facebook prétendent que Vladimir Poutine a été accueilli en Afrique du Sud à la fin du mois de mars alors que le dirigeant est sous le coup d’un mandat d’arrêt international.

Des incohérences visuelles et textuelles permettent de douter de la date des vidéos

Ces images ne sont effectivement pas récentes : l’une date de mai 2015 lors d’une rencontre entre Jacob Zuma, ex-président de l’Afrique du sud, et Vladimir Poutine à Moscou, l’autre de juillet 2018 lors du 10e sommet des Brics ( Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) organisé à Johannesburg.

Première vidéo : Vladimir Poutine rencontre son homologue sud-africain au Kremlin en 2015

"Poutine est maintenant en Afrique du Sud, il est actuellement en Afrique du Sud", prétend l’auteur d’une vidéo publiée sur TikTok le 26 mars 2023, également diffusée sur Facebook un jour plus tard. La première cumule plus de 260 000 vues et 3 380 partages. La seconde, relayée en français et en anglais , a été partagée près de 5 000 fois au total.

Sur ces images, l’auteur de la vidéo s’exprime face caméra, au premier plan. Au second, une image fixe défile de droite à gauche de l’écran, montrant une poignée de main entre Vladimir Poutine et un homme en costume. "Le président russe Vladimir Poutine se trouve actuellement en république sud Africaine : où est donc la cour pénale internationale ?", interroge encore la légende qui accompagne la vidéo sur Facebook.

Capture d’écran prise sur TikTok le 11 avril 2023 © Les Observateurs

Cette vidéo est partagée près d’un mois après que la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine. Le dirigeant russe est accusé d’être responsable de crimes de guerre en Ukraine, comme de déportation illégale de population , ce que Moscou a nié à plusieurs reprises.

Capture d’écran prise sur Facebook le 11 avril 2023 © Les Observateurs

Dans les commentaires, plusieurs utilisateurs tournent en ridicule la CPI, estimant qu’elle est totalement impuissante face à Vladimir Poutine.

Captures d'écran prises sur Facebook le 12 avril 2023 © Les Observateurs

Les rumeurs sur la prétendue visite de Vladimir Poutine en Afrique du Sud circulent alors que le pays accueillera par ailleurs à la fin du mois d’août le 15e sommet des Brics, regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, et l'Afrique du Sud. Dans ce contexte, le mandat d’arrêt prononcé contre Vladimir Poutine a une résonance toute particulière à Pretoria.

Les images du président russe diffusées en arrière-plan de la vidéo sont difficiles à distinguer du premier coup d'œil. Cependant, plusieurs indices (typographie, symboles, nom de compte utilisateur) suggèrent qu’elles ont été publiées sur TikTok, sous le titre "Putin welcome to Africa" soit, "Poutine bienvenue en Afrique", en français.

Une recherche par mots clés sur le réseau social permet de retrouver la vidéo, mise en ligne le 24 mars, par un utilisateur comptant plus de 800 000 abonnés.

Afin d’identifier les images originales, une recherche par images inversées réalisée à partir de captures d’écran de la vidéo diffusée sur TikTok est nécessaire ( voir ici comment procéder ). Résultat : celles-ci ont été publiées le 11 mai 2015 sur la chaîne YouTube du gouvernement d'Afrique du Sud.

Il est notamment possible de voir au second plan les mêmes personnes que dans la vidéo partagée sur TikTok.

Capture d'écran prise sur YouTube (à gauche) et sur Tik Tok (à droite) le 12 avril 2023 © Les Observateurs

"Le président Jacob Zuma tient une réunion bilatérale avec le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie, 9 mai 2015", peut-on lire en légende.

La tenue de cette rencontre est également documentée par des photographies publiées en mai 2015 sur le site du Kremlin , où il est spécifié que "Vladimir Poutine et Jacob Zuma ont discuté des questions relatives aux relations bilatérales et de la coopération dans divers formats internationaux, y compris dans le cadre des Brics", le 9 mai 2015.

Dans les photos officielles diffusées sur le site du Kremlin, on retrouve la même composition florale, ainsi que la même horloge visible dans la vidéo diffusée sur TikTok.

Capture d'écran prise sur le site du Kremlin le 12 avril 2023 © Les Observateurs

Capture d'écran prise sur Tik Tok le 12 avril 2023 © Les Observateurs

Ces images datent donc de mai 2015, période à laquelle Jacob Zuma était encore président d’Afrique du Sud. Après sa démission en 2018, Cyril Ramaphosa lui a succédé à la présidence du pays, qu’il occupe toujours actuellement.

L’événement a aussi été documenté par un article du Guardian publié en mai 2015 : le dirigeant russe avait reçu à Moscou de multiples chefs d’États dont Jacob Zuma à l’occasion du 70e anniversaire de la fête de la Victoire sur l’Allemagne nazie.

Deuxième vidéo : une rencontre des Brics datant de 2018

D’autres publications partagées des milliers de fois sur Facebook depuis fin mars affirment, elles aussi, vidéo à l’appui, que le président russe a récemment été accueilli en Afrique du Sud.

Capture d'écran prise sur Facebook le 12 avril 2023 © Les Observateurs

Ces images montrent Vladimir Poutine sur le tarmac d’un aéroport, escorté par des officiels sud-africains. "Urgent : Poutine défie les Occidentaux en se rendant en Afrique du Sud, preuve que le mandat d'arrêt émis par la CPI est sans importance", est-il écrit en légende.

Ce message est toutefois trompeur, comme l’ont expliqué les équipes de l’AFP Factuel dans un article de vérification, dans la mesure où la séquence vidéo date de plusieurs années.

Elle a été diffusée par la chaîne de télévision publique sud-africaine SABC, à l’occasion du 10e sommet des Brics organisé en 2018 en Afrique du Sud, comme l’indique le bandeau blanc situé en bas de l’écran qu’on peut traduire en français par : "arrivée en Afrique du Sud pour le 10e sommet des Brics." Le reportage original a d’ailleurs été mis en ligne sur la chaîne YouTube du média sud-africain ici, le 26 juillet 2018.

Cette année encore, Vladimir Poutine a été convié au sommet des Brics prévu en août 2023. Mais le mandat d'arrêt prononcé à son encontre "est évidemment un sujet de préoccupation", a déclaré fin mars la ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération Naledi Pandor.