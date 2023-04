Le nouveau ministre Jean-Pierre Bemba qui fête sa nomination ? Non, un autre politicien congolais

L’équipe de communication du vice-ministre au Plan a confirmé l’authenticité de la vidéo à la rédaction des Observateurs de France 24 et apporté des précisions sur ses circonstances

Une vidéo recueillant 170 000 vues affirme montrer Jean-Pierre Bemba célébrer avec sa famille son entrée au gouvernement congolais comme ministre de la Défense, suscitant des commentaires négatifs d’internautes l’appelant à plus d’humilité

La République démocratique du Congo s’est dotée, le 23 mars, d’un nouveau gouvernement dans lequel l’ex-chef de guerre, Jean-Pierre Bemba, a été intronisé comme ministre de la Défense. Comme l’explique RFI , cette personnalité politique congolaise avait été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale (CPI) pour des crimes commis en République centrafricaine avant d'être acquitté en appel en 2018, après dix ans de prison.

Le 26 mars, une vidéo principalement relayée sur Facebook, a ainsi prétendu montrer "JP Bemba célébr[ant] sa nomination". On y voit plusieurs personnes danser et une autre agiter du talc sur une personne assise dans un fauteuil, présentée comme le nouveau ministre de la Défense.

Dans les commentaires, beaucoup d’utilisateurs fustigent l’attitude du politicien amené à "remplir un tâche lourde", au moment où la République démocratique du Congo connaît un pic de tension avec son voisin le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 qui occupe de larges pans de la province du Nord-Kivu.

"Monsieur Bitika est bien visible sur cette vidéo, montrant sa famille le féliciter au lendemain de sa nomination"

D’autres commentaires suggèrent que l’homme visible dans la vidéo serait en réalité un autre entrant au gouvernement congolais, Pascal Bitika Omana, nommé vice-ministre au Plan.

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, Lovic-Benjamin. M. Nsapu , membre de l'équipe de communication de Pascal Bitika Omana, confirme que l’homme visible sur la vidéo n’est pas Jean-Pierre Bemba.

Les images ont été filmées le 24 mars au matin dans la résidence familiale de monsieur Bitika, nouvellement nommé vice-ministre au Plan. Sa famille s’est réunie le matin à son domicile pour le féliciter. Une personne a filmé, la vidéo a vraisemblablement circulé sur WhatsApp et des personnes ont confondu monsieur Bitika avec monsieur Bemba car ils ont des morphologies proches.

Ce qu’on voit dans les images relève d’une culture ancrée dans les habitudes des Congolais … Des personnes aspergent de la poudre blanche [du talc, NDLR] pour souhaiter bonne chance. Cette vidéo est une façon de célébrer l’élévation d’un fils, d’un oncle, d’un frère. La viralité de ces images n’a pour but que de nuire et créer le buzz, mais cela fait déjà partie du passé. Monsieur Bitika est conscient des responsabilités qui lui sont confiées et s’est déjà mis au travail pour l’intérêt général.