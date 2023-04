Un tuyau, des intox : comment cette photo est détournée depuis des années

Intox

Depuis 2016, cette photo d’une conduite d'eau dégoûtante est venue illustrer plusieurs contextes différents dans de nombreux pays. Ce tuyau acheminerait “l’eau potable” au Bénin, serait synonyme de l’insalubrité du réseau au Cameroun ou en République démocratique du Congo, ou se trouverait en fait en Pologne, en Italie, ou en France. La photo a en réalité été prise en Thaïlande en avril 2016, et ce tuyau avait a l’époque été identifié et changé par les autorités thaïlandaises.

C’est l’une des images détournées les plus régulièrement sur les réseaux sociaux depuis sept ans : un tuyau avec des détritus de couleur orange ou grise dégoûtants et suintants, qu'on imagine agglomérés depuis longtemps.

L’image a circulé récemment au Bénin et au Cameroun où des publications Facebook, respectivement vues 5 millions et 1 million de fois, ont affirmé montrer là un tuyau transportant de l’eau potable.

On la retrouve également dans une publication TikTok du 21 mars 2023. “Au risque de vous choquer, ça, c’est un conduit où passe l’eau de votre robinet” affirme le propriétaire du compte. Sa vidéo a été vue 175 000 fois sur ce réseau social.

Cette image est en réalité ancienne, puisqu’elle a été postée pour la première fois le 16 avril 2016 par un utilisateur de Facebook en Thaïlande . Il s’agissait d’une canalisation repérée dans la communauté Luang Prot Than Liam, du district de Lat Krabang à Bangkok.

Un an plus tard, l’autorité en charge de la régulation de l’eau en Thaïlande avait expliqué que cette canalisation avait été retirée et changée. Elle précisait, dans une publication Facebook, que des prélèvements avaient à l’époque été réalisés, et n’avaient pas révélé de problème au niveau de l’eau grâce “au chlore [qui a] tué les germes, répondant aux critères de recommandation des normes d'eau potable de l'Organisation mondiale de la santé”.

La photo avait déjà été analysée par notre rédaction en 2019, alors qu’elle circulait avec des légendes prétendant montrer l’état d’une canalisation au Gabon .

Un tuyau dans un état dangereux pour la santé ?

La rédaction des Observateurs de France 24 a contacté l’Agence de l’eau de Rhône Méditerranée Corse , établissement public administratif chargé notamment de la lutte contre la pollution dans les réseaux d’eaux usées en France.

À la seule vue de la photo, les représentants de l’agence estiment qu’il y avait urgence à changer cette tuyauterie :

Ce qui est dangereux ici, c’est le frein à l’écoulement : on voit la présence de différents dépôts dont, apparemment, une barre en métal responsable du frein à l’écoulement libre dans le tuyau et donc à l’origine de tous ces dépôts. Tout matériau peut décanter, être retenu, s’accumuler et se dégrader lentement, créant alors une source de pollution permanente que la station d’épuration (si il y en a une) ne peut absorber et le milieu récepteur non plus. Dans le cas présent, il y avait urgence à procéder au remplacement partiel ou total de la conduite. Ce qui a été fait apparemment.

Par définition, les eaux usées sont susceptibles de transporter des agents pathogènes et donc de nuire à la santé. Les eaux pluviales se chargent, par lessivage des surfaces, de tout : excréments humains et animaux, hydrocarbures, objets contenant des composés chimiques divers entrant dans leur fabrication, des liquides et/ou solides solubles dans l’eau, etc. Par conséquent, tous ces matériaux sont susceptibles de porter atteinte à la santé humaine et l’environnement au sens général du terme.

