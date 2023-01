En RD Congo, une tribune prévue pour accueillir le pape François s’effondre : "C’est la honte"

La visite du pape François est la première d’un souverain pontife en République démocratique du Congo depuis celle de Jean-Paul II en 1985. Mais l’incident qui s’est produit dans le stade des Martyrs, à Kinshasa, lundi 30 janvier, la veille de son arrivée, fait grincer des dents : le podium depuis lequel il doit s’exprimer jeudi s’est effondré et est endommagé, notamment au niveau du toit.

Le podium du stade des Martyrs, à Kinshasa, où le pape doit se rendre jeudi, s’est effondré lundi 30 janvier.

Notre rédaction a pu échanger brièvement avec Hervé Malauka, conseiller au sein du ministère de la Communication et des Médias :

Je n’ai pas suivi ce dossier dans les détails, mais je peux vous dire que c’est juste – entre guillemets – la structure du plafond qui n’a pas supporté la pluie, car une grosse tempête tropicale a eu lieu entre minuit et 6 h du matin. Une rencontre avec des jeunes [plus de 80 000, NDLR] est prévue jeudi dans le stade, donc cela va être réparé. Je pense qu’un communiqué va être publié concernant ce qui s’est produit.

De fait, des réparations ont été lancées le jour même, comme l’a confirmé à notre rédaction Edmond Izuba, un journaliste congolais qui va couvrir la visite du pape. Lui aussi indique que la structure s’est écroulée en raison de vents violents.

C’est la société E-Proxy qui a été chargée d’aménager les différents sites où le pape se rendra, dont le stade des Martyrs, et qui est donc censée réparer le podium. Notre rédaction a tenté de joindre son patron, Jésus-Noël Sheke , à plusieurs reprises. En vain.

À la suite de l’incident, des Congolais ont déploré cet incident sur les réseaux sociaux et indiqué qu’ils espéraient que le podium ne s’écroule pas à nouveau jeudi.

Felix Kabena est l’un de nos Observateurs à Kinshasa, où il est membre du club des auditeurs de RFI :

L’abbé Jean Simon exerce dans la paroisse Saint-Thomas, à Kisenso, une commune située en périphérie de Kinshasa :

Quand on met en place des infrastructures, on doit faire en sorte que cela soit solide, pour éviter les ratés, et il faut travailler avec des personnes compétentes. Là, on est en plein dans la saison des pluies, donc c’était un paramètre dont il fallait tenir compte. Heureusement que cela n’est pas arrivé le jour même de l’arrivée du pape : là, cela aurait vraiment été la honte…