"On peut être accro dès la première prise" : la "Ice", la drogue qui ravage la jeunesse soudanaise

Depuis début janvier, nombre d'activistes soudanais publient des vidéos de sensibilisation sous le hashtag #sauve ton fils, pour mettre en garde contre les dangers de la métamphétamine.

La méthamphétamine est une drogue de synthèse aux effets dévastateurs à long terme. Elle se présente sous forme cristalline, qui peut évoquer du verre pilé, ou de la glace. Et se consomme généralement fumée au moyen d'une pipe.

Cette vidéo de sensibilisation réalisée par un jeune Tiktokeur met en scène un jeune accro à la drogue qui n'hésite pas à frapper son père pour lui prendre de l'argent et s'acheter de la méthamphétamine.

Lubna Ali a fondé Bitmakaly en 2013. Cette ONG gère un centre de désintoxication à Khartoum. Elle mène également des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes dans la capitale soudanaise.

Jusqu'à 2019, la drogue la plus consommée au Soudan était le cannabis. Il y avait aussi des médicaments psychotropes comme le Tramadol et le Captagon. La méthamphétamine a commencé à faire son apparition après la révolution, probablement en raison de l'instabilité politique.

C'est une drogue très dangereuse et qui inquiète beaucoup, car on peut devenir accro dès la première prise et ses effets sont très nocifs pour la santé. Elle peut provoquer un accident vasculaire cérébral (AVC), un arrêt cardiaque, des problèmes rénaux, des tendances suicidaires.

Malheureusement elle est devenue tendance parmi les jeunes. Elle est surtout consommée par les jeunes de 13 à 27 ans.

Elle s'est fortement propagée dans le pays. À Khartoum, aucun quartier n'est épargné. Certains crimes sont liés à sa consommation, surtout les agressions sexuelles et les vols. Elle provoque aussi des hallucinations auditives et visuelles, des poussées délirantes, entre autres.

Campagne de sensibilisation menée par l’ONG Bitmakaly, le 18 janvier, dans une université à Khartoum.

Les jeunes sous l'effet de cette drogue peuvent rester éveillés des nuits entières, parfois plusieurs jours consécutifs. La personne est irritée, sur les nerfs. Il suffit d'un rien pour qu'elle provoque une bagarre.

Au niveau du centre de désintoxication que nous gérons, nous incitons les familles à dépasser le sentiment de honte, la stigmatisation sociale, car on peut soigner la dépendance à la méthamphétamine. Nous leur disons : "Faites soigner votre enfant. Il n'y a aucune différence entre un psychiatre et un médecin généraliste".