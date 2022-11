Attention à ces vidéos qui affirment à tort que l’armée congolaise a vaincu le M23

Intox

Suite à des frappes aériennes menées le 8 novembre par l’armée congolaise, des comptes soutenant le gouvernement congolais ont partagé des vidéos censées démontrer que le mouvement rebelle M23, qui a pris ces dernières semaines plusieurs localités de la région du Nord-Kivu, aurait été vaincu. Mais ces images sont anciennes, parfois tournées hors de la République démocratique du Congo, et ne prouvent en aucun cas que les FARDC ont réussi à chasser le mouvement rebelle.

La vérification en bref

Depuis le 8 novembre 2022, des comptes Facebook et Twitter affichant leur soutien au président congolais Félix Tshisekedi et aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) partagent des vidéos censées démontrer que les rebelles du M23 auraient été vaincus par l’armée congolaise et seraient donc en fuite vers le Rwanda.

La première vidéo montre des hommes vêtus d’uniformes cherchant à s’abriter d’échanges de tirs. Mais contrairement à ce qu’affirment certains comptes Facebook, cette vidéo ne montre pas la libération de Bunagana par l’armée congolaise. Il s’agit d’un entraînement de soldats kényans qui a eu lieu en avril 2022 près de Nakuru.

La deuxième vidéo est une interview d’un porte-parole des FARDC annonçant la libération de Rutshuru. Ces images sont en fait tirées d’un ancien reportage daté de 2013, lorsque le M23 avait effectivement été délogé par l’armée congolaise avant de revenir dans la région à la fin de l’année 2021.

Le détail de la vérification

Le 8 novembre 2022, deux avions de l’armée de la République démocratique du Congo ont mené des frappes aériennes dans la province du Nord-Kivu contre des positions du M23. Plusieurs villes de cette région, dont celle de Bunagana, sont occupées depuis quelques mois par ce mouvement rebelle, ce qui a entraîné des affrontements avec les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et le déplacement de centaines d’habitants.

Sur les réseaux sociaux, ce conflit a généré de très nombreuses fausses informations, certaines attisant les tensions entre congolais et rwandais. Depuis le 8 novembre, une nouvelle forme d’intox circule d’ailleurs sur Twitter et Facebook : des comptes affichant leur soutien à l’actuel gouvernement congolais partagent des images et des vidéos censées démontrer que le M23 serait en déroute, vaincu par l’avancée des FARDC. Mais toutes ces images sont fausses.

Une vidéo de la libération de Bunagana ?

Le premier exemple est une vidéo partagée très massivement sur Facebook où elle a atteint près de 500 000 vues. Ces images montrent plusieurs dizaines d’hommes vêtus d’uniformes militaires et portant des armes automatiques. On entend des échanges de tirs et on voit des hommes courir pour se mettre à couvert. D’après les comptes qui la partagent, cette vidéo aurait été tournée récemment à Bunagana et montrerait des hommes du M23, “surpris par l’attaque des FARDC” et contraints de prendre la fuite.

Capture d’écran d’une publication Facebook partageant cette vidéo censée avoir été tournée le 8 avril 2022 à Bunagana. © Observateurs

Mais plusieurs indices permettent de douter de ces explications. Il s’agit tout d’abord de la présence d’un homme qui, au milieu de ce mouvement de foule, marche tranquillement sans craindre le bruit des tirs. Cet homme est d’ailleurs vêtu d’un uniforme aux couleurs et au ruban rouges qui correspond parfaitement à celui de l’Administration Police du Kenya, une branche paramilitaire de la police kényane.

Comparaison entre l’uniforme visible dans la vidéo (à gauche), et une photographie d’homme en uniforme publiée le 24 juin 2022 par la page Facebook officielle du Administration Police Service du Kenya (à droite). © Observateurs

On pourrait donc supposer que cette vidéo a été tournée lors d’un entraînement de cette force kényane. Pour vérifier cette hypothèse, la rédaction des Observateurs a contacté le compte TikTok dont le nom est visible sur la vidéo : @hk199492. Il s’agit du compte d’un membre de l’Administration Police du Kenya qui a confirmé être l’auteur de ces images.

Surpris par la réutilisation de sa vidéo, il explique que ces images n’ont aucun rapport avec la République démocratique du Congo : elles ont été tournées en avril 2022 lors d’un entraînement de l’Administration Police kényane qui avait lieu dans une base proche de la ville de Nakuru. Une recherche d'image inversée réalisée à partir de cette vidéo (voir ici comment procéder) permet d'ailleurs de constater qu'il n'existe pas de traces de cette vidéo avant le mois d'avril 2022.

Un porte-parole des FARDC annonce la fuite du M23 ?

La deuxième vidéo est elle aussi partagée sur Facebook et Twitter depuis le 8 novembre 2022. Ces images, qui cumulent plus de 30 000 vues, montrent un militaire membre des FARDC interviewé par des journalistes. Il explique que le M23 est “en fuite vers le Rwanda” et que la population de Rutshuru est “libérée de l’occupation”. D’après les comptes qui partagent cette vidéo, cela démontrerait donc que le M23 aurait bel et bien été vaincu ces-derniers jours par l’armée congolaise.

Capture d’écran d’une publication Twitter, datant du 8 novembre 2022, et partageant cette ancienne vidéo. Observateurs

Mais en bas à droite de cette vidéo, on remarque le logo “VOA” qui correspond à celui du média américain “Voice of America”. De plus, le militaire visible sur ces images porte également une veste sur laquelle on peut lire son nom : Olivier Hamuli.

En cherchant sur YouTube les mots “Olivier Hamuli Voice of America” on retrouve finalement la vidéo d’origine : elle a été publiée le 6 novembre 2013 sur la chaîne YouTube officielle de Voice of America. Si elle montre bien des FARDC commentant leur victoire sur le M23, il s’agit en fait d’images anciennes qui datent de 2013, lorsque le mouvement rebelle avait alors été défait par l’armée congolaise et contraint de quitter le Nord-Kivu. À cette époque, Olivier Hamuli était porte-parole des FARDC.

Mais depuis le début de l’année 2022, le M23 a fait son retour sur le territoire de la République démocratique du Congo, et occupe encore aujourd’hui plusieurs villes dont Bunagana et Rutshuru.