RD Congo : contre le M23, des jeunes s’engagent dans l’armée pour “aller au front le plus vite possible”

Le M23, une rébellion à dominante tutsi, s’est emparée de plusieurs localités dans le Nord-Kivu, notamment celles de Rutshuru-centre et Kiwanja, lors d’une offensive lancée le 20 octobre. L’armée congolaise a affirmé de son côté avoir abandonné ses positions afin de “ne pas causer des morts inutiles” parmi la population. Le 8 novembre, l’armée congolaise aurait bombardé des positions du M23, selon des journalistes sur place.

Depuis le 20 octobre, au moins 50 000 personnes ont fui leur domicile selon les Nations Unies, et ont rejoint des camps de déplacés dans les environs de Goma.

Kiwanja et Rutshuru-centre sont situées sur la route nationale 2, un grand axe routier desservant Goma, la capitale régionale du Nord-Kivu à quelque 70 kilomètres.

Dans une allocution télévisée jeudi 3 novembre, le président congolais a appelé la jeunesse de son pays à "s’organiser en groupes de vigilance" face aux avancées du M23. Au 5 novembre, plus de 3 000 jeunes se sont enrôlés dans les Forces armées de République démocratique du Congo (FARDC), a indiqué le colonel Ndakala Faustin, directeur chargé de recrutement au sein de la 34e région militaire.

Depuis, plusieurs vidéos montrant des jeunes parader et s’entraîner à Goma, encadrés par des militaires, ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Sur cette vidéo, des centaines de jeunes entonnent des chants patriotiques, lundi 7 novembre à Goma, encadrés par des militaires des FARDC. @kabumba_justin

Un responsable militaire haranguant des volontaires, le 5 novembre, à Goma. @amiralsenghor

Plus de 3.000 jeunes se font enregistrer dans l’armée Congolaise pour combattre les rebelles du #M23 pic.twitter.com/pgbS8oXoFw

Des jeunes entonnent des chants patriotiques dans un centre de recrutement à Goma, lundi 7 novembre, à Goma. @moses_sawasawa

Chipulusa (pseudonyme), 26 ans, est un habitant de Rutshuru. Il dit être impatient de rejoindre l’armée pour “défendre la patrie” :

J’ai fui Rutshuru quand les M23 sont arrivés le 21 octobre. Ma famille était partie la veille, car quand l’armée congolaise a abandonné ses positions, la population, prise de panique, a pris la fuite. Ma famille est actuellement dans un camp de déplacés, à cinq kilomètres de Goma, dans des conditions difficiles.

Je suis en train d’effectuer les formalités, je me suis rendu à un centre préparatoire pour les jeunes pour m’y enregistrer. Je serai rapidement convoqué pour me rendre à un centre d’instruction soit à Kamina [province du Haut-Lomami] soit à Kitona [province du Kongo-central]. Au centre préparatoire, les militaires nous ont dit que nous allions être appelés dans moins 48 heures. Je vais être appelé à n’importe quel moment.

“Je ne peux pas avoir des enfants en sachant qu’ils risquent de mourir à tout moment”

Je ne sais pas combien de temps va durer l’instruction, mais je veux aller au front le plus tôt possible pour défendre ma patrie et ma région, car il y en a assez de vivre dans ces conditions.

La population subit les attaques du M23 depuis 2012. Avec ma famille, nous avons déjà été obligés de quitter notre maison et de déménager pour fuir leurs attaques.

Je suis célibataire, je ne peux pas me marier et avoir des enfants en sachant qu’ils risquent de mourir à tout moment, ce n’est pas une vie. Je ne veux pas rester les bras croisés, je veux défendre ma patrie.

Le Rwanda est en train de nous imposer une guerre, il faut faire quelque chose.”