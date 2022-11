Non, ces photos ne prouvent pas que Didier Drogba s’est converti à l’islam

Intox

L’ancien footballeur Didier Drogba converti à l’islam ? C’est ce qu’affirment de nombreux utilisateurs de Facebook et Twitter depuis le 7 novembre 2022, en s’appuyant sur une image le montrant aux côtés d’un autre homme, portant ses mains à son visage, un geste associé à la prière dans la religion musulmane. Mais la star du football a démenti l’information. La photo a en fait été prise lors d’une visite de celui-ci à des proches musulmans.

Publicité Lire la suite

La vérification en bref

Depuis le 7 novembre 2022, des comptes Facebook et Twitter partagent des images montrant l’ancien footballeur ivoirien Didier Drogba en compagnie de Abdoulaye Méité, député ivoirien, tous deux levant leurs mains vers leur visage.

Selon eux, c’est la preuve que le sportif s’est converti à l’islam.

Cette information a été démentie par Didier Drogba lui-même.

Ces photos proviennent du compte Facebook du député ivoirien. Elles ont été prises alors que tous deux rendaient visite à des proches musulmans, et qu’ils participaient “par respect” à des “bénédictions”.

Le détail de la vérification

Plusieurs photos montrant l’ancien footballeur ivoirien Didier Drogba assis à côté d’un autre homme, tous deux levant leurs mains et les portant à leur visage, sont partagées par de nombreux comptes depuis le 7 novembre 2022.

Des images qui constituerait des preuves de la récente conversion de Didier Drogba à l‘islam, selon plusieurs utilisateurs. Dans la religion musulmane, les invocations, via lesquelles les croyants demandent à Dieu d’exercer leurs souhaits, sont en effet accompagnées d’un geste similaire.

L’information a été relayée sur Twitter. “La légende africaine Didier Drogba s’est reconverti à l’Islam”, pouvait-on lire sur une publication du compte Algérie Football Média du 7 novembre 2022, qui cumulait plus de 1400 RT à 21h07. Elle a depuis été supprimée.

Capture d’écran d’un tweet datant du 7 novembre 2022 qui affirmait que Didier Drogba s’était converti à l’islam et qui a été supprimé. observateurs

On retrouve également de telles affirmations sur Facebook, en français (voir cette publication qui a enregistré plus de 4 000 réactions “J’aime”) et en anglais (par exemple via cette publication partagée plus de 1 000 fois).

Mais l’information a été démentie par Didier Drogba lui-même, dans un tweet publié le 7 novembre 2022, à 20h45.

“Cette histoire devient virale mais je n'ai pas changé de religion. C'était juste moi qui rendait hommage à mes frères musulmans à qui je rendais visite dans mon village. Un moment de convivialité.”, a fait savoir celui qui a notamment joué sous les couleurs de l’Olympique de Marseille ou du club anglais de Chelsea.

Capture d’écran du tweet de Didier Drogba du 7 novembre 2022, dans lequel il dément s’être converti à l’islam. observateurs

Quant à ces images, on peut les retrouver sur la page Facebook de Abdoulaye Méité, député à l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire. C’est lui qui figure aux côtés de Didier Drogba, comme l’a relevé le collectif de journalistes ivoiriens “On a vérifié”.

Il avait partagé ces photos le 5 novembre 2022 dans une publication dont la légende n’appuie pas l’hypothèse d’une quelconque conversion à l’islam.

“Populations du GÔH, votre fils est là ; NIAPRAYO, votre fils est là ; GUIBEROUA, Votre fils est là.”, avait écrit Abdoulaye Méité, mentionnant des localités du centre-ouest de la Côte d’Ivoire, d’où est originaire la famille du footballeur.

Capture d’écran de la publication d’Abdoulaye Méité du 5 novembre 2022, comportant les photos originales. © Observateurs

Contacté par le collectif “On a vérifié”, Abdoulaye Méité a expliqué que ces images avaient été prises lors d’une visite à sa famille, à Guibéroua.

“Chez nous, avant toute cérémonie, on fait des bénédictions. (...) Après les prières, conformément à notre religion, on dit « amina » et on essuie les mains sur le front. Ce sont les bénédictions, on les accepte. Donc, il a simplement fait par respect car il ne peut pas rester indifférent”, a-t-il expliqué.

Vous souhaitez nous soumettre une photo ou une vidéo pour vérification ? Contactez-nous par message sur le compte Twitter @InfoIntoxF24 !