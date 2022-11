RD Congo : au Nord Kivu, la "deuxième fuite" des habitants face à l’avancée du M23

Le 20 octobre, le Mouvement du 23-Mars (M23), une rébellion à dominante tutsi, a lancé une offensive contre l’armée congolaise et s’est emparé d’une grande partie du territoire de Rutshuru, prenant notamment les localités de Rutshuru Centre et Kiwanja.

Selon l’organisation Human Rights Watch, ces deux localités rurales "abritaient une grande partie des 186 000 personnes déplacées qui avaient déjà fui la reprise des combats entre le M23 et les forces congolaises au cours des derniers mois".

De nombreuses familles ont donc repris la fuite, comme l’explique notre Observateur Emilien (pseudonyme), basé à Goma, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu :

C’est un grand malheur pour cette population qui est surtout agricultrice, qui a tout abandonné. Il n’y a pas assez d’aide pour ces déplacés : le gouvernement congolais n’a rien fait jusqu’à présent et les organisations humanitaires sont débordées. Surtout, c’est difficile car nous sommes encore dans l’instabilité totale. On ne sait pas comment la situation va évoluer.

Il y a des déplacés partout. Dans le grand Nord de la province du Nord-Kivu, vers Lubero, Butembo, et dans le sud, ici, à Goma. Malheureusement, la plupart de ces gens fuient pour la deuxième fois. Et on ne sait pas si ce sera la dernière : peut-être qu’il y aura une troisième fois, une quatrième fois.

Mercredi 2 novembre, le gouvernement militaire du Nord-Kivu a apporté sa première assistance aux déplacés amassés dans des camps situés aux portes de la ville de Goma. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, a indiqué que près de 30 000 personnes ont été enregistrés.

Mais les besoins sont encore importants selon Jerson Bubala Mandundu, coordinateur adjoint du Programme humanitaire "Stop dépression". Il se rend toutes les semaines sur le site de déplacés de ​​Kanyaruchinya, à l’entrée de Goma :

Les déplacés sont très nombreux et chaque jour, de nouvelles familles arrivent et de nouvelles rangées s’érigent dans le camp. Certains n’ont pas d’habitations, nous avons vu une famille vivant sous une simple moustiquaire. Il n’y a pas de toilettes, pas d’intimité. Pendant plusieurs jours, il n’y avait pas d’eau. Nous avons initié un projet pour installer une fontaine. Il y a des femmes enceintes, des enfants… Les conditions sanitaires sont catastrophiques.

Sur le site de Kahembe, en territoire de Nyiragongo, DePaul Bakul, bénévole au sein de l'association Goma Actif, constate les mêmes problématiques :

Depuis jeudi de la semaine dernière [le 3 novembre, NDLR] nous avons commencé à mener des activités pour venir en aide aux déplacés. C'est un grand déplacement de personnes venant de Bunagana, Rutshuru... Nous n'avons pas de chiffre précis car le nombre de déplacés augmentent de jour en jour. Sur le site de Kahembe, il y a actuellement près de 5 000 familles. Nos premières actions ont été des actions d'urgence soit d'abord une assistance humanitaire en préparant de la bouillie et du pain pour les enfants. Nous assistons en priorité les personnes âgées, les femmes allaitantes et les enfants. Ce qui manque le plus, c'est la nourriture. Les gens ont faim. Et il manque également tout ce qui concerne les besoins basiques. Il y a aussi des besoins en termes de logement, surtout que nous sommes en saison des pluies.