Le français a-t-il vraiment été supprimé des billets de banque algériens ?

Contrairement à ce qu'affirme Sud Radio, l'Algérie n'a pas remplacé le français par l'anglais sur ses nouveaux billets de 2000 dinars. © Observateurs

Texte par : Quentin Peschard 3 mn

Depuis mardi 1er novembre, la photo d’un nouveau billet de banque algérien, d’une valeur de deux mille dinars, est diffusée sur les réseaux sociaux. Sur ce billet, on lit la mention "two thousand dinars" : cela a indigné des personnalités et certains médias en France, qui croient savoir que le français a été abandonné au profit de l’anglais sur les billets algériens. En réalité, les billets de banque en Algérie ne portent plus d’inscription en français depuis les années 1970.