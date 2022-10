Intox

Attention, cette vidéo ne montre pas des soldats français armant des terroristes au Mali

Cette vidéo partagée sur Twitter le 23 octobre 2022 ne montre pas des militaires français fournissant des armes à des jihadistes au Mali. © Observateurs

Le 23 octobre 2022, des comptes Twitter maliens et soutenant la présence de la milice Wagner en Afrique ont partagé une vidéo montrant des militaires français. La diffusion de cette vidéo entend prouver que l’armée française arme des jihadistes. Il s'agit en réalité d'une version raccourcie d’un reportage réalisé en 2015 par Associated Press. Ces images montrent au contraire des militaires français et maliens confisquant des armes illégales dans la région d'Asongo.