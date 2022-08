Attention, ces images ne montrent pas d'infrastructures réalisées par le président congolais, dit “Fatshi béton”

Intox

À plus d’un an de la prochaine élection présidentielle, des comptes Facebook soutenant le président de la République Démocratique du Congo Félix Tshisekedi partagent sur les réseaux sociaux des images censées montrer des projets d’infrastructures réalisées depuis le début du mandat de celui qu’ils surnomment “Fatshi béton”. Mais attention, certaines de ces images représentent des projets d’aéroports, de stations de traitement des eaux ou de complexes immobiliers dans d’autres pays.

La vérification en bref

Depuis le 20 août 2022, des comptes Facebook affichant leur soutien à Félix Tshisekedi partagent des images censées représenter des projets immobiliers et des infrastructures réalisées depuis le début du mandat de l’actuel président de la République Démocratique du Congo. Leur but : vanter le mandat de Félix Tshisekedi qu’ils présentent comme un “bâtisseur” de la RDC.

Attention, si beaucoup de ces projets sont authentiques, certaines images montrent en réalité des infrastructures réalisées dans d’autres pays. En effet, ces comptes partagent des images de station de traitement des eaux construites en Algérie, d’aéroports allemands, ou encore de projets immobiliers sud-africains.

Le détail de la vérification

Le 26 avril 2022, le Premier ministre de la République Démocratique du Congo assurait que la prochaine élection présidentielle prévue dans le pays devrait bien se tenir en décembre 2023. Si cette date semble relativement lointaine, sur les réseaux sociaux, les supporters de Félix Tshisekedi ont déjà commencé leur campagne politique. Ainsi, des comptes affichant leur soutien à l’actuel président de la République encensent sa politique dans le domaine de la construction. Pour cela, ils partagent régulièrement des images censées montrer des aéroports, hôpitaux, ou encore routes goudronnées réalisés depuis le début du mandat de celui qu’ils surnomment “Fatshi béton”.

La majorité de ces publications évoquent des projets ayant effectivement vu le jour ces derniers mois. Mais parmi les images authentiques, certains comptes partagent en réalité des images qui n’ont aucun rapport avec la République Démocratique du Congo.

De fausses images d'une usine de traitement des eaux

Le 23 août dernier, Félix Tshisekedi a inauguré la nouvelle station de traitement des eaux située près de Lemba-Imbu, à l’est de Kinshasa. Depuis, plusieurs comptes ont partagé des photographies prises lors de cette inauguration, mais aussi des images censées montrer les différentes infrastructures composant cette station.

Capture d’écran d’une publication partagée sur Facebook le 23 août 2022 et diffusant des photographies censées avoir été prises sur le site de la station de traitement des eaux de Lemba-Imbu. © Observateurs

Or, certaines d'entre elles ne ressemblent pas au lieu visité le 23 août par le président. On aperçoit notamment, comme sur les quatre premières images visibles dans la publication ci-dessus, des usines qui semblent bien plus étendues que celle de Lemba-Imbu. Pour vérifier d’où proviennent ces photographies, il faut réaliser une recherche d’image inversée (voir ici comment procéder).

Cette recherche permet de retrouver l’origine exacte de ces images, et confirme que les quatre premières n’ont effectivement aucun rapport avec la RDC. Il s’agit en réalité de photographies montrant des stations de traitement des eaux implantées dans plusieurs autres pays. Deux d’entre elles ont été prises à Locquignol, dans le nord de la France, une autre dans la région d’Oran, en Algérie, et enfin une autre près de Québec, au Canada.

Image satellitaire, prise en juillet 2022, montrant la station de traitement des eaux en cours de construction à Lemba-Imbu, à l’est de Kinshasa. © Google Earth

Des photographies authentiques de la station de traitement des eaux de Lemba-Imbu ont d’ailleurs été publiées sur les réseaux sociaux le 23 août. Ces images, ainsi que des photographies satellitaires prises lors de la réalisation du projet, permettent de comparer cette station de Lemba-Imbu aux photographies des projets réalisés dans d’autres pays. Par exemple, d’après le groupe Suez, le débit journalier de la station située près d’Oran est de 560 000 mètres cubes d’eau, tandis que Radio Okapi indique qu’à terme, celui de la station de Lemba-Imbu devrait être de 165 000 mètres cubes.

Des maquettes trop belles pour être vraies ?

Et cette station de traitement des eaux n’est pas le seul projet enjolivé par ces comptes. Depuis le 20 août, ces derniers partagent également deux images censées montrer les maquettes de projets en cours de réalisation en République Démocratique du Congo.

Capture d’écran d’une publication Facebook, partagée le 24 août 2022, diffusant une photographie censée montrer la maquette du futur aéroport de Mbuji-Mayi. © Observateurs

Le premier exemple est celui de l’aéroport de la ville de Mbuji-Mayi où se déroule depuis plusieurs mois un chantier de modernisation. Sur Facebook, certains comptes partagent une photographie censée correspondre à la maquette de ce projet de modernisation. Et ces publications accumulent parfois plus de 5 000 likes. On y voit un grand terminal en verre, bien plus grand que le bâtiment actuel.

Comparaison entre l’image partagée depuis quelques jours sur Facebook (à gauche), et la photographie du Terminal 5 de l’aéroport de Berlin prise par le photographe Günter Wicker. © Observateurs

Or, comme l’ont remarqué nos confrères du média CongoCheck, une recherche d’image inversée permet de vérifier que cette maquette n’a rien à voir avec Mbuji-Mayi. Il s’agit en réalité d’un photomontage réalisé à partir d’une photographie du Terminal 5 de l’aéroport de Berlin. Cette image a été modifiée afin de remplacer l’enseigne de l’aéroport de Berlin par les mots “aéroport international de Mbuji-Mayi”. Et à titre de comparaison, ce photomontage ne ressemble pas du tout à la maquette du projet partagée par certains médias congolais.

Un autre projet a d’ailleurs lui aussi droit à sa fausse maquette. Depuis le 29 août, des publications Facebook, dont certaines ont atteint les 12 000 likes, font circuler une image de maquette de projet immobilier et affirment qu’il s’agirait d’une cité en cours de réalisation dans la ville de Mbuji-Mayi.

Capture d’écran d’une publication partagée sur Facebook le 29 août 2022. © Observateurs

Mais là encore, une recherche d’image inversée permet de retrouver ce que montre réellement cette photographie. Il s’agit en réalité du “Rivergate Village”, un projet de quartier résidentiel en cours de réalisation au nord du Cap, en Afrique du Sud.

