Tensions Rwanda/RD Congo : cette vidéo ne montre pas des Tutsis traqués par des Congolais

Alors que les tensions entre le Rwanda et la RD Congo s’accélèrent, une vidéo prétend montrer des Congolais traquer des Tutsis avec des machettes. © Observateurs

Des utilisateurs ont envoyé à notre rédaction une vidéo prétendant montrer des Tutsis pourchassés par des Congolais avec des machettes. Toutefois, cette vidéo n’a rien à voir avec la crise actuelle entre le Rwanda et la RD Congo : il s’agit d’une bataille entre des gangs de rue en RDC, qui date de janvier dernier. Les discours de haine et la désinformation se multiplient depuis que les violences entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du M23, que le Rwanda est accusé de soutenir, se sont intensifiées.