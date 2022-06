"On part se cacher dans des chantiers" : les migrants subsahariens au Maroc pris dans une nouvelle vague d’arrestations

Koffi (pseudonyme) est ivoirien, il habite dans le quartier "25 mars", à Laâyoune, au Maroc, où vivent de nombreux migrants dans l’attente de pouvoir rejoindre les îles Canaries, en Espagne, via l’océan Atlantique. Il dénonce des arrestations violentes :

La police débarque au milieu de la nuit, parfois vers 5 heures du matin, quand tout le monde est endormi. Ils frappent deux ou trois fois, et si personne n'ouvre, ils défoncent la porte et font sortir tout le monde, y compris les femmes et les enfants. Pour échapper à la police, certains sont prêts à prendre tous les risques : un ami s’est cassé le bras en sautant par la fenêtre.

Ces migrants sont originaires de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Mali ou encore du Togo. Dans une vidéo, tournée dans une chambre d’hôpital de la ville, l’un d’eux, le bras dans le plâtre, raconte comment il s'est blessé en sautant du troisième étage pour échapper à la police, début juin.

Dans cette vidéo, un migrant raconte comment il s'est cassé le bras en sautant du balcon dans sa tentative de fuite.

Il était 6 h du matin. On dormait et, d’un coup, on a entendu des bruits dehors. On a sorti la tête et on a vu que c’était la police. Elle nous a poursuivi. On a voulu descendre par le balcon. On était plusieurs personnes. Certains sont descendus sans problème. Mais nous, bon….

Sur le coup on n’a pas ressenti de douleurs, mais trente minutes après, on avait du mal à marcher. On ne savait pas quoi faire, alors on est venus à l’hôpital, ici.

Je suis à l’hôpital depuis dix jours. Je dois normalement avoir des opérations chirurgicales.