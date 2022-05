Soudan : des mères réclament la libération de leurs enfants, détenus sans jugement par la junte

Le 26 avril, la junte au pouvoir au Soudan a libéré des figures de l’opposition, dont l’ancien ministre des Affaires du gouvernement Khaled Omar Youssef, et l’ancien président du comité chargé de récupérer les bien spoliés sous le régime d’Omar el-Béchir, Mohammed al-Fekki Suleiman.

Début de la manifestation du 5 mai, pour demander le départ de la junte militaire.

Début avril, le général Abdel Fattah Burhane, président du Conseil de souveraineté et chef de l’État de facto, a promis de libérer des détenus politiques pour ouvrir la voie à un dialogue intersoudanais. Néanmoins de nombreux militants issus des Comités de résistance, fers de lance de la mobilisation populaire, sont toujours détenus.

Dans la soirée du 1er mai, veille de l'Aïd el Fitr, qui marque la fin du mois de ramadan, plusieurs familles de détenus se sont rassemblées devant la prison de Suba pour demander leur libération. Maryam (pseudonyme), dont le fils est détenu depuis début avril, était présente au rassemblement.

Mon fils Mahmoud a été arrêté le 5 avril, la veille d’une manifestation à Oum Dourman, mais je n’en connais pas les circonstances. Trois jours après, j’ai appris par le biais d’un avocat qu’il était détenu à la prison de Suba.

الخرطوم | وصول أهالي الثائرات والثوار الى سجن سوبا في #اعتصام_اسر_المعتقلين مع محامو الطواريء اليوم الاثنين الثاني من مايو.

#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية #المركز_الثوري_الموحد pic.twitter.com/o3GVwTDCRV — Eltayeb Elmosharaf (@Elmosharaf_E) May 2, 2022

Rassemblement de familles de détenus devant la prison de Suba, à Khartoum, le 1er mai. “Dans la prison de Suba plusieurs personnes sont en détention provisoire en vertu de l’état d’urgence” explique une avocate qui a appelé a effectué la prière de l’Aïd el Fitr devant la prison, lundi 2 mai.

Je me suis rendue à la prison, j’ai pu voir que son nom figurait dans le registre des détenus mais les gardiens ne m’ont pas laissé le voir. Ils ne l’ont pas laissé voir un avocat non plus. Et jusqu’ici aucune accusation ne lui a été officiellement adressée.

C’est pour cela que j’ai participé au sit-in des parents de détenus auquel avaient appelé des avocats.

الحرية لكل المعتقلين

الحرية حق وليست منحة



#اعتصام_اسر_المعتقلين pic.twitter.com/tKKjMZ0FkA — MUJAHID Ali (@MujahidElhassan) May 1, 2022

Des mères de détenus en sit-in dans une salle de la prison de Suba, le 2 mai.

L’idée c’était de prendre le repas de rupture du jeûne sur place avec les familles, et d’y rester jusqu’à ce qu’on obtienne des réponses. Mais dans la nuit, vers deux heures du matin, les forces anti-émeutes sont venues et nous ont chassés en tirant des gaz lacrymogènes.

“J’ai peur pour lui et il me manque”

En 2019, Mohamed et moi-même étions impliqués dans les manifestations qui ont conduit à la chute d’Omar El-Béchir. Mais je ne sais pas s’il a participé à des manifestations contre le régime actuel, il ne m’en parlait pas.

ياريت صلاة العيد تكون مع اسر المعتقلين في سجون الانقلابيين.



سجن سوبا، ربك، بورسودان، الجزيرة ابا، امدرمان.



من #اعتصام_اسر_المعتقلين امام سجن سوبا. pic.twitter.com/UwxG3F0TMa — Bkoor Ahmed (@BkoorAhmed) May 1, 2022

Des jeunes rassemblés devant la prison de Suba dans la nuit du 1er au 2 mai.

Dans la journée de lundi 2 mai, un groupe de parents de détenus s’étaient également rendus sur place pour réclamer la libération de leurs proches, mais le rassemblement a été dispersé par les forces de l’ordre.

J’espère la libération de mon fils le plus vite possible, j’ai peur pour lui et il me manque. S’ils n’ont rien contre lui, qu’ils le laissent partir.