RD Congo : nouvel attentat à Beni, où les habitants vivent "la peur au ventre"

L’attaque est survenue à l’entrée du restaurant In Box, situé sur l’une des artères principales de Beni, l’avenue de Nyamwisi, très fréquentée par les familles en cette période de fin d’année. Empêché par les vigiles d’entrer dans le restaurant bondé de clients, le kamikaze a activé sa bombe, faisant huit morts et vingt blessés.

Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent des corps déchiquetés et des chaises renversées. "Parmi les blessés se trouvent les deux bourgmestres adjoints des communes de Mulekera et de Ruwenzori", rapporte l’AFP citant une source locale.

Photo prise au restaurant In Box à Beni, visée par un attentat kamikaze dans la soirée samedi 25 décembre. Twitter / @JSEKANA

Notre Observateur Salva Ndulani, militant de la société civile à Beni, se trouvait au restaurant Ishango, non loin du lieu de l’attaque, au moment de l’explosion.

Je faisais la fête avec des amis au restaurant Ishango, tout près, quand l’explosion a eu lieu. Je me suis précipité vers le bar In Box, mais je ne me suis pas trop approché. J’ai malheureusement appris le décès de deux amis à moi avec leur famille. L’un d’eux était capitaine dans l’armée.

#Beni Le moment précis de l'explosion de la bombe devant le resto-bar Ishango. La fête s'est transformée en une tragédie. pic.twitter.com/L9PLyW0qGt — RDC Tweetos (@STEPHENSALAMA) December 27, 2021

Scène de panique au restaurant Ishango à Beni, à quelques dizaines de mètres du restaurant In Box, où a eu lieu l'explosion, samedi 25 décembre. Twitter / @STEPHENSALAMA

La peur des attaques ne cesse de grandir au sein de la population, car depuis cet été, les terroristes ont changé de mode opératoire. On était habitués aux attaques à la machette, mais maintenant ils posent des bombes.

Ce dimanche, beaucoup de gens ne se sont pas rendus à l’église, par crainte d’un attentat. Depuis cet été, il y a déjà eu des attentats contre des églises, des écoles, des marchés. Donc nous vivons la peur au ventre, la situation est devenue très compliquée.

Après une double attaque à la bombe fin juin, les autorités locales ont instauré un couvre-feu à partir de 22 heures. Mais après l’attaque de samedi, il a été ramené à 19 heures.

Le Nord-Kivu et l’Ituri sont depuis début mai sous état de siège, une mesure exceptionnelle qui a donné les pleins pouvoirs aux militaires. Contacté par la rédaction des Observateurs, le porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à Beni a annoncé une "multiplication des barrières et postes de contrôle, ainsi que des patrouilles diurnes et nocturnes de l’armée" à Beni.