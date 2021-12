Cette vidéo ne montre pas un entraînement d’hélicoptères livrés par la Russie au Mali

Une vidéo publiée sur Facebook le 27 novembre, qui a atteint plus de 70 000 vues et 2 500 partages prétend montrer un entraînement d’hélicoptères russes livrés au Mali. Si des hélicoptères russes ont effectivement été livrés au Mali, cette vidéo montre en réalité une parade aérienne des forces armées sud-africaines en 2018.

“Les essayes (sic) des avions russes au Mali. Quand on veut sauver son pays, voici les moyens qu’il faut. Le Mali va libérer l’Afrique”, peut-on lire sur cette publication Facebook. La vidéo montre deux hélicoptères tirer des rafales devant une foule de spectateurs qui filment avec leur téléphone.

Avec le retrait partiel des troupes françaises du Mali et l’intensification de la coopération entre Bamako et la Russie, de nombreuses images prétendant montrer des preuves de l’appui russe au Mali ont circulé sur les réseaux sociaux, dont certaines ont été récemment démenties par l’équipe des Observateurs.

Une vidéo d’une parade des forces aériennes d’Afrique du Sud

Sur la vidéo, la foule prend des photos et applaudit, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une parade ou d’un événement qui n’est pas potentiellement dangereux.

Benbere, un média de vérification des faits malien, et Knack, un site d'information belge, ont déterminé le type d’hélicoptère présent sur la vidéo grâce à des amateurs passionnés sur Twitter.

Comme décrit par ces deux médias, l’hélicoptère comporte un cockpit avec les sièges des pilotes l'un derrière l'autre, des rotors ouverts, une projection sous le rotor : ces éléments montrent selon eux qu’il s’agit d’un modèle d'hélicoptère sud-africain, le Denel Rooivalk.

En tapant les mots clés “South African Rooivalk” sur Facebook, on découvre une vidéo datant du 23 février 2018 qui montre la même scène. On peut voir la foule prendre dans la pénombre des vidéos de deux hélicoptères Rooivalk qui tirent des rafales. On remarque également les mêmes crêtes montagneuses en arrière-plan. Les hélicoptères sur cette vidéo semblent tirer des rafales au même rythme.

Comparaison entre la vidéo prétendant montrer des hélicoptères russes et la vidéo datant de 2018 montrant des hélicoptères sud-africains © Observateurs

En recherchant sur les réseaux sociaux avec les mots clés “South African Rooivalk” et “2018”, on s’aperçoit qu’en 2018, à l’occasion de la Journée des forces armées sud-africaines 2018, une démonstration aérienne a été réalisée à De Brug, une base militaire en Afrique du Sud, près de Bloemfontein. Cet événement a également été documenté dans une vidéo publiée par le compte SA Defense News.

Contacté par l’équipe des Observateurs de France 24, le bureau de liaison avec les médias du Ministère de la Défense sud-africain a confirmé qu'il s’agit d’ “un avion sud-africain produit localement faisant une démonstration lors de la Journée des forces armées 2018 sur le terrain d'entraînement De Brug à Bloemfontein”.

La vidéo ne montre donc pas les hélicoptères russes s’entraînant au Mali, mais une parade des forces aériennes sud-africaines en 2018.

Quatre hélicoptères russes utilisés par l’armée malienne

En revanche, depuis le coup d'État au Mali de mai 2021, et le renforcement de la coopération militaire avec la Russie en automne, le Mali a reçu une livraison de quatre hélicoptères, d’armes et de munitions le 30 septembre dernier. Le 26 novembre, les quatre hélicoptères russes ont été officiellement mis en service par l'armée malienne, comme l’indique cette publication Facebook du compte officiel de la Présidence de la République du Mali.

Cependant, il n’est pas rare de voir des confusions et fausses informations autour de la livraison d’armes ou de soutien russe au Mali. En novembre, des photos de navires russes prétendaient montrer des renforts arrivant pour aider l’armée malienne, avec des images datant de 2008.

