Ce jeune Burkinabè n’a rien à voir avec l’enfant qui aurait abattu un drone à Kaya

Des images d’un garçon en costume militaire ont été publiées sur Facebook. Elles affirment montrer le garçon de 13 ans qui aurait abattu un drone de l’armée française avec un lance-pierre, le 20 novembre à Kaya, au centre-nord du Burkina Faso, lors du blocage d’un convoi militaire français qui faisait route vers le Mali. L’enfant aurait été “décoré par les autorités de son gouvernement” pour son acte, selon les publications. Mais il s’agit d’un autre enfant qui participait simplement à une cérémonie.

Les photos ont été partagées sur Facebook le 2 décembre comme ici et ici et le 3 décembre.

Alors que des manifestants bloquaient un convoi français qui passait par la ville de Kaya au Burkina Faso, Aliou Sawadogo, un jeune Burkinabé, aurait abattu avec un lance-pierre un drone français qui filmait le blocage du convoi.

L'État-major des armées française a confirmé à la rédaction des Observateurs de France 24 la destruction d’un drone français et a ajouté qu’il s’agissait d’”un drone commercial grand public [...] utilisé par une équipe image de la Force Barkhane à des fins de prises d’images pour la communication”. Aucune image n’a permis cependant de confirmer que ce jeune garçon a abattu le drone avec un lance-pierre.

Néanmoins, des images de la foule le portant en triomphe ont circulé sur les réseaux sociaux comme cette publication Twitter du 20 novembre 2021.

Ces derniers jours, de nombreuses publications ont célébré l’acte du jeune garçon, comme ce reportage de BF1, une télévision burkinabaise, intitulé “ Burkina Faso: Aliou Sawadogo, un héros contre le terrorisme français au Sahel” le 22 novembre dernier.

La photo d’un enfant déguisé en général lors d’une journée promotionnelle

Une recherche d'images inversée via Google (voir ici comment procéder) permet de retrouver les photos originales sur la page Facebook du Centre national de semences forestières du Burkina Faso.

Elles montrent en réalité Emery Junior Bazongo, un garçon de 9 ans, accueilli dans les locaux de ce centre, comme l’indique cette publication du compte Facebook datant du 2 août.

Le petit garçon était déguisé en général des eaux et forêts. Les publications précisent que ce dernier “qui rêve d'embrasser le métier de forestier”, avait participé à une cérémonie pour une journée promotionnelle du centre en présence du Ministre de l'environnement, selon cette publication.

Contactés par France 24, deux employés du CNSF ont confirmé l’identité du garçon sur les photos, précisant qu’il s’agissait bien d’un écolier de 9 ans en classe de CE1 dans le groupe scolaire Saint Viateur à Ouagadougou.

Le ministère de l'Environnement du Burkina Faso a confirmé l'information dans une publication Facebook du 2 décembre partageant des captures d’écran de la fausse information circulant sur WhatsApp : "une certaine opinion sème la confusion et fait circuler sur les réseaux sociaux de fausses informations relatives à une jeune écolier dont le rêve est d'embrasser un jour le métier des eaux et des forêts. Un écolier qui vit à Ouagadougou et qui n'a rien à voir avec les évènements de Kaya".

Une comparaison entre les photos partagées sur les réseaux sociaux confirme que l’enfant n’a pas les mêmes traits du visage.

A gauche, la photo d’Aliou Sawadogo, le jeune garçon qui aurait abattu le drone. A droite, Emory Junior Bazongo, déguisé en général lors d’une journée promotionnelle du Centre de semences forestières du Burkina Faso le 2 août. © Observateurs

"Mon enfant a 9 ans, et il n’a jamais mis les pieds à Kaya !"

La rédaction des Observateurs de France 24 a contacté la mère de Emery Junior Bazongo, Georgette Nikiema.

Cette dernière a expliqué avoir appris par ses proches que la photo de son enfant circulait avec une fausse légende et a ajouté :

"Mon fils avait porté ce costume pour incarner le rôle de son oncle qui est lui-même forestier. Il a 9 ans et n’a jamais mis les pieds à Kaya, et n'a même jamais touché un lance-pierre de sa vie ! En plus, nous habitons à Ouagadougou.

Ça m’a fait mal de voir son image utilisée comme ça : je trouve qu’on ne devrait pas exposer les enfants comme ça, que ce soit le mien, ou même celui de Kaya. Il s’agit de ne pas causer du tort à l’enfant, qu’il garde la maîtrise de son image, surtout quand il va grandir. Pour l’instant, j'étudie les options pour voir quelles actions je pourrais mener suite à cette utilisation de l'image de mon enfant."