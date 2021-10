Coup d’État au Soudan : “Nous n'accepterons jamais une confiscation de notre révolution”

Des hommes armés non identifiés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais tôt, lundi 25 octobre, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale. Le réseau Internet a en outre été coupé à travers le pays, ont expliqué des habitants Soudnais joints par téléphone.

Le général Abdel Fattah al-Burhane, à la tête des autorités de transition au Soudan a annoncé la dissolution du gouvernement et du Conseil de souveraineté, et décrété l'état d'urgence dans l'ensemble du pays.

Au début de cette vidéo, on entend des coups de feu retentir. “Des tirs à balles réelles sur la route de l’aéroport, le 25 octobre”, s’écrie un manifestant. Source: Twitter / @mo2mein.

Dans la matinée, après l’annonce de l’arrestation du Premier ministre, Abdallah Hamdok, des manifestants sont sortis dans les rues principales de Khartoum et Omdurman, en scandant “Pas de retour en arrière”, un slogan qui fait référence à l’ère de la dictature de Omar el Béchir, renversé le 11 avril 2019, après quatre mois de manifestations populaires. Ils ont tenté de se rendre devant le quartier général de l’armée, mais les militaires ont fait usage de balles réelles pour les disperser.

Des pneus ont également été brûlés par les manifestants, comme il apparaît dans des vidéos qui ont filtré sur les réseaux sociaux malgré de fortes perturbations du réseau Internet.

Le Comité central des médecins soudanais a annoncé que la répression menée par les forces de sécurité a fait au moins trois morts par balles, et plus de 80 blessés.

À la mi-journée, l’armée, appuyée par des éléments des Forces de soutien rapide (FSR), avait bouclé les ponts et les routes principales de Khartoum, pour empêcher les manifestants de parvenir au quartier général de l’armée. La vidéo ci-dessous montre des éléments des forces de sécurité postés devant une station-service. On voit la fumée s'élever au loin, tandis que des manifestants scandent : “l’armée appartient au Soudan, l’armée n’appartient pas à Burhan”.

Des éléments des forces de sécurité postés devant une station-service, à Khartoum. On voit la fumée s'élever au loin, tandis que des manifestants scandent :“l’armée appartient au Soudan, l’armée n’appartient pas à Burhan”. Source: Twitter / @6a7a_hussein

Fatma (pseudonyme) est journaliste. Elle habite non loin du quartier général de l’armée.

Je n’ai pas osé sortir de chez moi aujourd'hui. Depuis ma fenêtre, je vois la fumée des pneus brûlés. J’entends des tirs de Kalachnikov et de grenades assourdissantes, venant du QG de l’armée.

Ce matin, il y a eu aussi brièvement des échanges de jets de projectile entre des manifestants soutenant la révolution et d’autres manifestants pro-armée [ NDLR : soutenus par le gouverneur du Darfour, Minni Minawi, et le ministre des Finances, Gibril Ibrahim, tous deux représentants de groupes armés et appelant à dissoudre l’actuel gouvernement]. C’est ce qui est le plus triste à voir : des Soudanais qui s’affrontent presque trois ans après la révolution.