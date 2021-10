À Madagascar, les habitants d’une colline d’Antananarivo dans l’angoisse des chutes de roches

La colline de Manjakamiadana est l’une des plus hautes d’Antananarivo. Elle est aussi d’une grande portée historique puisqu’y est perché le palais Rova de Manjakamiadana, appelé aussi le palais de la Reine, où résidaient les différents souverains du pays entre le XVIIIe et le XIXe siècles.

Autour de ce palais se sont développés au fil des années plusieurs quartiers dont les habitations ont été construites sur les versants de la colline : c’est la Haute-Ville. Mais depuis plusieurs mois, l’inquiétude monte chez les habitants alors que s’approche la saison pluvieuse. De grandes fissures sont apparues sur des roches qui trônent sur les toits des maisons en contrebas et de grands blocs de pierre menacent de tomber.

Aimanantsu, 30 ans, vit dans le quartier d'Ampamarinana, l’un des plus vulnérables.

Certains superstitieux pensent que ce sont les esprits des anciens qui sont en colère et nous punissent à cause du non-respect de certains interdits. Mais moi, je pense que les roches sont altérées à cause des pluies diluviennes et brusques du fait du réchauffement climatique [ces dernières années le pays a connu des saisons pluvieuses dévastatrices, mais nous n’avons pas trouvé des données illustrant l’intensification des pluies, NDLR].

Depuis l’éboulement, en février 2019, d’un rocher à Amparimanana, qui avait tué quatre personnes, les médias malgaches alertent régulièrement sur les menaces d’éboulement du fait de la porosité des roches exposées à la pluie.

Cette année-là, le média en ligne Madagascar-Tribune.com évaluait à au moins 2 000 le nombre d’habitants vulnérables. Selon Olivier Elack, général de brigade et directeur du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC), contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, "le danger est aujourd’hui imminent pour environ 50 maisons".

Nous avons dépêché des équipes sur place pour voir l’état des roches. Elles sont surveillées constamment. Les roches de la colline se dégradent aussi en raison des activités humaines et de la pression démographique exercée sur cette colline.

Il y a de plus en plus de voitures et de camions qui passent chaque jour. Et de plus en plus de personnes construisent sur le flanc de la colline. Certains de manière anarchique sans autorisation et à des endroits qu’il ne faut pas. Un meilleur contrôle de ces constructions illicites aurait permis de réduire le danger. Les lieux les plus à risque ont été identifiés et nous avons demandé aux habitants de quitter leurs maisons. Évacuer : c’est la seule solution pour éviter le drame.