Panne mondiale de Facebook : "une journée sombre" pour les entrepreneurs et commerçants en Afrique

Plusieurs entrepreneurs africains ont répondu à un appel à témoignage lancé par France 24.

À Tshikapa, dans la province du Kasai, dans le centre de la République démocratique du Congo (RD Congo), John Batshuay, gérant d’une quincaillerie, a vu son chiffre d’affaires baisser de 30 % sur la journée, alors que WhatsApp ne répondait plus en début d’après-midi.

Nous avons été très affectés hier par la panne sur WhatsApp. Nous avons trois points de vente et c’est par cette messagerie que nous échangeons le plus souvent entre employés pour gérer les ruptures de stock.

Cela arrive très souvent qu’un magasin n’ait plus dans son stock des articles demandés par les clients. Il faut donc faire appel aux deux autres pour voir s’ils en disposent à leur niveau. Auquel cas, on peut rediriger le client vers les boutiques concernées. Et tout se fait par WhatsApp parce que les unités de communication mobiles ici coûtent très cher.

Hier, nous n’avons donc pas pu communiquer entre nous et les clients sont repartis sans ce qu’ils voulaient. Dans le magasin où je suis par exemple, il n’y avait plus de pneus de rechange pour les motos et les machines à mêler manquaient aussi. Il fallait être ravitaillé par nos deux autres magasins, ce qu’on n’a pas pu faire.

Habituellement, on fait un chiffre d’affaires de 3 000 dollars (2 500 euros) par jour. Mais à cause de cette panne, on est descendu à 2 000 dollars (1 700 euros).